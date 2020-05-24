Американцы унизили Гретцки, скандал из-за первой славянской фамилии на Кубке Стэнли

Официальный сайт НХЛ голосованием 13 штатных сотрудников выявил топ-16 самых крутых чемпионов после расширения лиги с шести до 12 команд в 1967 году. Вчера мы открыли альтернативный вариант Sovsport.ru, сегодня – вторая часть.

Тринадцать выборщиков, уполномоченных официальным сайтом НХЛ, называли 16, по их мнению, суперчемпионов разных сезонов: за 1-е место начисляли 16 очков, за 2-е – 15… за 16-е место – 1 очко.

Как положено в хит-параде, двигаемся снизу вверх. В скобках – место в рейтинге НХЛ.

В первой серии наш список открыли:

16 (8). ПИТТСБУРГ – 1992;

15 (19). ФИЛАДЕЛЬФИЯ – 1974;

14 (33). МОНРЕАЛЬ – 1993;

13 (15). КАЛГАРИ – 1989

Поднимаемся дальше по нашей лестнице в небо.

12 (–). ЭДМОНТОН – 1990

Честно, я устал костерить экспертов НХЛ за близорукость и некомпетентность. Уму непостижимо: в их топ-16 вошли четыре из пяти побед сборной мира (разумеется, без игроков СССР и ЧССР – за исключением Анатолия Семенова, Петра Климы и Владимира Ружички) под вывеской скромных нефтяников из Эдмонтона. Но самая важная, достигнутая уже без так называемого Великого и нескольких его верных оруженосцев, коих Уэйн потребовал вместе с ним перевезти на круглогодичные пляжи Калифорнии, не удостоилась и единственного упоминания! То есть никто не пристроил «Эдмонтон»-1990 даже на 16-е место. Ну как же так, дамы и господа с сайта НХЛ?!

Как тут не вспомнить американский ежемесячник «The Hockey Digest», который почти 30 лет назад перевернул мое хоккейное мировоззрение. В конце 80-х я был таким же наивным дилетантом, как нынешние выборщики НХЛ, боготворя их лигу, а особенно ее статистических героев вроде сами знаете кого. Хотя у меня, конечно, есть стопроцентное алиби – это был каменный век информации. Мы в СССР за железным занавесом в доцифровую эпоху, когда видеомагнитофон стоил годовой зарплаты, попросту ничего не видели, мало что знали. Потому, как законченные неандертальцы, готовы были все продать за горсть стеклянных бус.

Так вот, году в 1991-м в библиотеке издательства «Советский спорт», которое функционировало отдельно от одноименной газеты, я как-то обнаружил подшивки «The Hockey Digest». К моему удивлению, издательство давно их выписывало. Плюс культовый канадский еженедельник «Hockey News» и прочие периодические хоккейные издания Северной Америки, начиная с 70-х годов, многие из которых к тому моменту уже обанкротились и не выходили.

Дрожащими руками я принялся листать нежданно-негаданно обнаруженное сокровище, напичканное гималаями информации о кумирах отрочества. Ну да, мы, пацаны в московском дворе у «Речного вокзала», всегда болели за наших, но уважали и соперников. Особенно если мастерство, как благородные рыцари, они совмещали с корректностью – Бред Парк, Пит и Фрэнк Маховличи, Пол Хендерсон, Бобби Орр, Жильбер Перро, Ларри Робинсон, Серж Савар, Ги Лапойнт, Кен Драйден, Жан-Клод Трамбле, Иван Курнуайе, Ги Лефлер, Жак Лемер, Боб Гейни, Горди Хоу с сыновьями, Майк Босси, Пэт Степлтон, Бобби Халл, Денис Потвин, Марио Лемье, Пол Коффи, Марсель Дионн, Марк Мессье, Уэйн Гретцки…

Двое последних оказались на обложке осеннего номера 1990 года. Увидев огромную шапку, я поначалу не поверил глазам: Мессье круче Уэйна! И чуть мельче подзаголовок: Капитан Марк доказал это, выиграв с «Эдмонтоном» пятый Кубок Стэнли.

Внутри журнала двух знаменитых капитанов «Ойлерз» сравнивали по десяти показателям типа скорость, бросок, харизма, силовая борьба, видение площадки… С минимальным перевесом первенствовал Мессье. Конечно, при этом американцы не забыли упомянуть, что только что на пути к вершине «Эдмонтон» Мессье во втором раунде плей-офф уничтожил «Лос-Анджелес» Гретцки в четырех матчах – 7:0, 6:1, 5:4, 6:5, в которых деклассированный капитан «Кингз» ограничился жалкой одной шайбой.

Позже, на Кубке Канады-1991, Мессье окончательно утвердился в моих глазах Гулливером в сравнении с так называемым Великим. Когда тот после легкого стыка с американцем Гари Сутером досрочно завершил турнир, а Марк взял инициативу полностью на себя и привел Кленовых к победе в финальной серии с США.

Еще спустя три года Мессье выиграл свой шестой Кубок Стэнли, подарив его Нью-Йорку после 54-летнего перерыва. Он – единственный капитан, бравший главный трофей НХЛ с двумя разными клубами. Но об этом мы поговорим подробнее в дальнейшем.

В составе чемпионов, как и год назад у «Калгари» в лице первого официального русского в НХЛ Сергея Пряхина, в плей-офф отметился Анатолий Семенов. Однако двух матчей в финале конференции было недостаточно, чтобы фамилию экс-динамовца выгравировали на Кубке Стэнли. Как и сетунец, Семенов удостоился лишь чемпионского перстня.

11 (11). БОСТОН – 1970

Ха-ха-ха. Вот как мы можем: иногда со знатоками с сайта НХЛ мыслим в унисон!

В Бостоне главный трофей НХЛ не видели с 1941 года. В 1966-м откуда-то из далекого космоса в столицу Массачусетса приземлился инопланетянин. С какой-то подозрительно короткой фамилией из двух букв и самым популярным в Америке именем.

Встречайте, Бобби Орр!

Еще через год мудрые «медведи» выменяли у «Чикаго» великого и ужасного Фила Эспозито.

Эти два терминатора с ходу принялись творить историю НХЛ, переписывая рекорд за рекордом. А то, что сделал Орр, не повторит больше никто!

1969 год. Эспозито первым в НХЛ выбивает 100 очков, остановившись в итоге на 126 (49+77).

1970 год. Орр первым из защитников выигрывает титул лучшего бомбардира регулярного чемпионата со 120 (33+87) очками. Его признают самым ценным игроком чемпионата и плей-офф, а также лучшим защитником. Из игроков обороны никто ни до, ни после не завоевывал в один год все четыре главные индивидуальные награды НХЛ – «Росс Трофи», «Харт Трофи», «Смайт Трофи», «Норрис Трофи». Среди форвардов такое удалось только Александру Овечкину, который в 2008 году приватизировал Харта, Росса, «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер и «Линдсей Эворд» как самый ценный игрок по мнению игроков.

1971 год. Эспозито устанавливает рекорд по голам – 76 и очкам – 152 (76+76). Орр – по очкам для защитников – 139 (37+102). Это достижение остается непревзойденным и сегодня. Попутно он первым в НХЛ набирает 100 очков за передачи – 102. Для оборонцев это рекорд и сейчас. Орр в итоге доводит +/- до феноменальных «плюс 124». Никто до сих пор близко к этим цифрам не придвинулся.

1975 год. Орр повторно становится лучшим бомбардиром чемпионата со 135 (46+89) очками. Более чем в столетней истории НХЛ он остается единственным защитником, выигравшим «Арт Росс Трофи». Причем дважды!

Возвращение Кубка Стэнли в Бостон после 29-летней разлуки Эспозито отметил кубковым рекордом результативности – 27 (13+14) очков в 14 матчах. Орр стал вторым с рекордом для защитников – 20 (9+11) баллов и полезностью «плюс 24» в 14 играх! И это достижение остается незыблемым для тыловиков до наших дней, хотя команды проводят теперь в плей-офф не менее 20 матчей.

На пути к серебряной чаше лишь «рейнджеры» в стартовом раунде попытались рыпаться, вытащив пару матчей в «Мэдисон Сквер Гарден». Но только раззадорили «мишек», всухую порвавших в полуфинале «Чикаго» и в финале «Сент-Луис» Скотти Боумена.

Кубок Стэнли-1970 ознаменовался самым известным хоккейным фото «Гол в полете», запечатлевшим момент, когда Орр поражает ворота «Сент-Луиса» в овертайме четвертого матча.

И еще одна любопытнейшая деталь. Впервые на Кубке Стэнли появилась славянская фамилия – Иван Болдирев. Серб по национальности в 1951 году эмигрировал из Югославии в Канаду с родителями в двухлетнем возрасте. Эта гравировка вызвала нешуточный скандал, ведь Болдирев – что действительно вопиющий нонсенс! – вообще не провел в НХЛ ни одного матча?! Его вызвали из фарм-клуба в качестве запасного в «Бостон» только по ходу плей-офф. Лига впредь запретила подобное, а позже оговорила определенное количество матчей в сезоне, чтобы игрок имел право быть увековеченным на главной святыне НХЛ. Потому на ней нет фамилий Пряхина и Семенова, о исторических триумфах команд которых вы уже все знаете.

Правда, в отличие от обоих москвичей, Болдиреву удалась в НХЛ блестящая карьера – 1052 матча и 866 (361+505) очков. В 1982 году Иван с «Ванкувером» Ивана Глинки, Глена Хэнлона, Андерса Эльдебринка – неужели вы забыли первого иностранного тренера омского «Авангарда», первого энхаэловского наставника сами знаете кого и шведского киллера Быкова/Хомутова! – умудрился до финала Кубка Стэнли добраться. Где «кануки» были всухую нещадно биты небожителями с Лонг-Айленда. Ту викторию «Айлендерс» – третью кряду! – эрзац-эксперты официального сайта НХЛ вознесли аж на пятое место своего горе-рейтинга?!

В дальнейших выпусках альтернативного варианта топ-16, надеюсь, нам еще представится возможность подправить североамериканским школярам мировоззрение на ледовое баловство.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

1) Рейтинг правильнее начинать не с 1967 года, а с 1992-го, когда в НХЛ собрались все сильнейшие хоккеисты мира, включая представителей экс-СССР и экс-ЧССР. Или стартовать хотя бы с 1980-го, когда после развала ВХА все канадцы и американцы с примкнувшими к ним шведами, финнами, а также несколькими перебежчиками из Чехословакии сгруппировались в НХЛ. Конечно, могут быть в классификации и владельцы Кубка Стэнли с 1968 по 1991 год, но в виде исключения и за особые заслуги;

2) В победе должна быть какая-то перчинка, в идеале – сенсация вроде Чуда на льду-1980 или прошлогодней сказки «Сент-Луиса»;

3) В победе должен быть подвиг – командный либо индивидуальный;

4) У победы должна быть красивая история;

5) Победа вошла в летопись НХЛ как яркий исторический факт.

Отсюда вытекают несколько подзаконных установок, а именно:

– Нет ничего удивительного в победах команды-династии; для этого лучше подойдет рейтинг генеральных менеджеров, которые эти династии создавали;

– Нет особой заслуги в победе за явным преимуществом; это скорее говорит о слабости конкурентов в каждом конкретном сезоне.

Продолжение следует!