С такими агентами-профессионалами, как у Мозякина, нашему хоккею и врагов не надо

Не устаю поражаться, сколько же в нашей хоккейной семье людей, которые умножают два на два, получают пять и искреннее называют себя профессионалами. Прежде приходилось разоблачать генменеджеров клубов КХЛ, легко жонглирующих миллиардами народных денег, назначая никудышным игрокам зарплаты от двух-трех миллионов рублей в месяц. Сегодня выведем на чистую воду агентов.

Дамы и господа, встречайте! Сергей Паремузов!

Что агент Сергея Мозякина, совсем недавно самого высокооплачиваемого спортсмена современной России, наговорил в интервью, которое я обнаружил сегодня в сети, заслуживает разбора по цитатам.

Приступаем.

Об отъезде молодежи в НХЛ:

«Даже с потолком зарплат большинство ребят в КХЛ получали бы больше, чем в НХЛ. Особенно, кто едет на контракт новичка. Что касается молодых парней, то о деньгах вообще смешно говорить».

О контрактах молодежи в КХЛ:

«Некоторые клубы и правда дают унизительные зарплаты молодым ребятам. Дворники в Москве больше получают».

То есть то, что молодежи в НХЛ платят смешные деньги – это нормально, а в КХЛ – нонсенс? И покажите мне столичного дворника, который на руки в месяц получает хотя бы от 60 тысяч рублей.

А главное – с какого перепуга «большинство этих ребят» будучи по сути госслужащими в КХЛ, которая без денег госкомпаний мгновенно рухнет, могут получать больше – заметьте, агент не употребил слово «зарабатывать»! – чем в НХЛ? Целиком частной структуре, которая не просто не висит на шее двух государств мертвым грузом, а ежегодно переводит в казну США и Канады миллиарды долларов в виде разных налогов. Ну да, там деньги считать умеют, два на два помножить способны.

Читаем далее:

«Квасной патриотизм достал! Может быть, хватит фокусировать весь хоккей на непонятные чемпионаты мира, куда приезжают те, кто не может добиться успеха в своих внутренних чемпионатах. Пора уже дать хоккею спокойно развиваться без бесконечных пауз на Евротуры, «кофе-брейки» и другие непонятные перерывы».

Песня! Сказка!

Неужели уважаемый профессионал, к каковым он ниже себя ничтоже сумняшеся причисляет, именно так и думает? И что плохого в квасе? Том, который при СССР из бочек в каждом дворе наливали. Или мы в России должны быть патриотами мерзкой сладкой жижи – коки-пепси?

Вот что реально достало, так это призывы «дать хоккею спокойно развиваться». Так дайте, господин Паремузов. Дайте! Кто вам мешает? Откройте свою лигу на ваши собственные деньги, подтяните в нее частные клубы ваших соратников-единомышленников и играйте без пауз хоть с августа по июнь! Что проще-то! Но нет, вы же все без государства никуда! Хотя постоянно на НХЛ киваете.

«Непонятные чемпионаты мира»… А кто вас, господин Паремузов, уполномочил от всех вещать? Ну да, я понимаю, вы прекрасно вместе с вашими клиентами продолжаете, в отличие от всей страны, жить при развитом социализме, когда принято было заявлять «в едином порыве», а большинство советских людей не зарабатывали деньги, а получали. Вот только получали они в СССР гроши по строгой тарифной сетке, а вы сейчас – народные миллионы втихаря гребете! Порой больше, по вашему же признанию, чем в приватизированной НХЛ. Ничего не скажешь – здорово устроились!

Непонятные… Да эти чемпионаты мира – единственное, что не дает основной массе жителей России забыть о существовании хоккея в принципе! Неужели вы не в курсе, что трансляции ЧМ всегда собирают запредельный телерейтинг на основных телеканалах? Если бы не ЧМ, хоккея на «России» и Первом, за исключением нескольких матчей декабрьского Евротура, не было бы вовсе! Если не в курсе, то какой же вы профессионал?!

Да чего далеко ходить. Знаете, господин Паремузов, какие спортивные трансляции собрали наибольшую аудиторию в этом году? Тоже не знаете? Ну как же так, а легко рассуждаете о планетарных вещах… Подскажу вам, сколько будет дважды два.

Первое место

5 января. Хоккей. Молодежный ЧМ. Первый канал (!!!). Финал. Россия – Канада. Доля – 18,7. Рейтинг – 5,6.

Думаете, это потому что Россия – Канада? Опять в молоко!

Второе место – тоже у хоккея!

4 января. Молодежный ЧМ. Первый канал. Россия – Швеция. Доля – 11,0. Рейтинг – 3,7.

Сергей Паремузов

Позади остались многочисленные лайвы с ЧМ по биатлону, фигурному катанию и прочим лыжам. Футбола в топ-10 нет от слова совсем.

А какие телерейтинги у КХЛ? Как всегда, не в курсе? В пределах статистической погрешности! Иначе говоря, их нет. Либо, чтоб обнаружить их, понадобится микроскоп. Потому ваша следующая цитата заслуживает быть увековеченной в граните:

«Почему бы Кубок Гагарина не разыгрывать так же, как это делают в НХЛ? Кто не прошел в следующий этап плей-офф, едет на чемпионат мира. Заодно посмотрим уровень тех, кто вылетел у нас, и у них. А КХЛ уже пора играть до конца мая. Сборная будет поднимать престиж страны, а Кубок Гагарина станет более коммерчески привлекательным».

Ну как после подобных фраз в очередной раз не удостовериться, что вы – все те, кто так или иначе состоит на прикорме в эрзац-профессиональном спорте России, роскошно существуете в параллельной реальности!

Почему не разыгрывать, как в НХЛ, вопрошаете? Еще раз: что может быть проще – скиньтесь со своими соратниками-единомышленниками по миллиарду – другому рублей и учредите свою собственную частную лигу. Как НХЛ. И дерзайте!

Совсем смешно, если не грустно, читать о коммерческой привлекательности Кубка Гагарина в мае. Неужели вы, господин Паремузов, все это утверждаете на полном серьезе? Неужели вы полагаете, что местечковое событие вроде полуфиналов или финала Кубка Гагарина будет кого-то волновать в России, когда идет чемпионат мира? Со сборной с Панариным и Овечкиным, Малкиным и Ковальчуком, Гусевым и Кучеровым, Василевским и Бобровским, Тарасенко и Капризовым, Свечниковым и Сергачевым, Задоровым и Проворовым? Если даже молодежный ЧМ убрал вашу КХЛ в одну калитку…

Нет, неужели вы действительно так думаете? И после этого считаете себя профессионалом?

Следующий перл:

«А чемпионат мира – разве борьба сильнейших с сильнейшими? На мой взгляд, это борьба сильнейших с неудачниками НХЛ. Получается не очень честно».

Вообще не понял. Сильнейшие – это кто? Кто Кубок Гагарина, что ли, выиграл? А вы, господин Паремузов, в курсе, что на ЧМ-2018 в нашей сборной не было ни одного игрока из клуба-чемпиона из Казани? Тоже не в курсе?

Что «не очень честно»? Наоборот, все предельно честно! Это при СССР у нас были особые условия, когда мы могли готовить к ЧМ сборную 11 месяцев. А канадцы, американцы, шведы, финны комплектовали команды на флажке из вылетевших из Кубка Стэнли игроков.

Но сейчас-то все абсолютно в одинаковых условиях! И действительно: играют сильнейшие против сильнейших. Из тех, кто доступен в этот момент. А доступны, между прочим, после того как старт ЧМ сдвинули ближе к середине мая, игроки 27 клубов НХЛ! Причем все они на пике формы и амбиций – после вылета из Кубка Стэнли энхаэловцы получают возможность реабилитироваться в сборной.

Это вам не Кубок мира, который вы почему-то, видимо, как большой профи назвали Кубком Канады. Предсезонный североамериканский междусобойчик, нужный разве что барыгам НХЛ, а игрокам только лишний напряг перед стартом длинного сезона. Последняя сходка в Торонто с потешными сборными Европы и молодых звезд Канады/США вылилась в такой же отстой, как давно всех доставшие Матчи звезд.

Тем временем мы добрались до сокровенного: кто профессионал в отрасли, а кто – не очень:

«Может быть, для людей, которые не очень разбираются в хоккее, победа на Олимпиаде была важна и справедлива. Но профессионалы, которые находятся в отрасли… В общем зачем самим себя обманывать».

М-да. Вот так профессионал... А наш профи в курсе, какое событие ИИХФ назвала главным в своей более чем столетней истории? Какую викторию в США считают величайшей в спортивной – и не только! – летописи страны? Подсказка: профессионалы в том турнире не участвовали.

Или что: три олимпийских золота, добытых Третьяком, Фирсовым, Давыдовым, Кузькиным, Рагулиным, Хомутовым, не заслуживают уважения? Ибо победы на Играх без участия НХЛ «профессионалы, которые находятся в отрасли» считают неважными и несправедливыми?

Вот так, Херб Брукс, Аркадий Чернышев, Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Олег Знарок: не надо себя обманывать!

Ну и напоследок – еще о буднях в параллельных мирах развитого социализма-коммунизма спортивных профи-миллионеров – долларовых! – за наш с сами счет:

«Понятно, что у условного спортсмена, который за сезон получал 120 миллионов рублей, а сейчас будет зарабатывать 40, уровень мастерства не снизился. Скорее всего, даже без потолка зарплат, учитывая экономические процессы в стране, многие контракты хоккеистов были бы сильно урезаны. Мы все живем по законам рынка. Сейчас ни один клуб, даже без потолка зарплат, не предложил бы нашему условному хоккеисту 120 миллионов рублей за сезон. Значит, раньше деньги на такую зарплату были».

Каково? Оказывается, КХЛ живет по законам рынка?! Это что за рынок такой, если все члены организации под вывеской КХЛ по сути госслужащие! Если КХЛ «живет по законам рынка», так отклейтесь, наконец, от региональных бюджетов и средств госкомпаний – и шуруйте в открытое море частной инициативы и неограниченных возможностей!

Если КХЛ «живет по законам рынка», почему в ней повсеместно зарплаты игроков и тренеров завышены в разы?! А иначе что тут делают многочисленные иностранцы из благополучных стран, где средние зарплаты граждан, действительно, устанавливаемые рынком, в разы больше, чем у нас. Например, в Финляндии, чьи легионеры оккупировали КХЛ, средний оклад в месяц 3 313 евро – это почти в шесть раз выше, чем в России!

Потому я и твержу постоянно о параллельной реальности. Так как в КХЛ рынком никогда и не пахло, игроки сейчас легко соглашаются на кастрацию в разы их космических, ничем необоснованных контрактов. Как это сделал сегодня Мозякин, спикировавший со 180 млн рублей в год на 50 миллионов.

Оно и понятно: на планете Земля нигде больше, чем в России, 95 процентов игроков КХЛ не получат. От слова никогда! Ну а какие претензии к хоккеистам: дают – бери. Врачи, учителя, воспитатели в детсадах, нянечки и прочие бюджетники перебьются. Надо в первую очередь профессиональных спортсменов-госслужащих сытно накормить.