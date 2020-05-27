НХЛ делает хоккей летним видом спорта – и абсолютно правильно

Молодцы Гэри Беттмэн и Ко. Всех провели. Всех обманули. И приняли единственно верное решение: перевернуть сезон НХЛ и впредь играть по системе «зима – осень». Молодцы! Воплотили в жизнь мою идею, предложенную КХЛ еще десяток лет назад.

Что НХЛ непременно возобновит сезон, всем стало понятно еще в понедельник, когда на официальном сайте лиги опубликовали согласованный всеми-всеми медицинский протокол, как тренироваться и проводить матчи в период пандемии. На полусотне страниц мелким шрифтом расписан буквально каждый нюанс деятельности всех вовлеченных в процесс - от игроков и тренеров до заливщиков льда и уборщиков раздевалок.

Так что, сегодняшнее ночное по московскому времени известие из-за океана об обязательном перезапуске сезона в режиме 24 команд с предварительным раундом плей-офф и двумя круговыми турнирами для четырех лучших команд Востока и Запада не удивило.

Тем не менее Беттман все-таки умудрился взорвать бомбу, которая грозит перевернуть всю геометрию мирового спорта! Комиссар НХЛ сделал то, к чему многие призывали НБА.

Точно сказано: кризис – время возможностей. Однако, видно, НБА слишком сытно живет. Еще бы: контрактами в 12 млн долларов за сезон, как у самого высокооплачиваемого энхаэловца Коннора Макдэвида, в баскетболе никого не удивишь. Если наш Тимофей Мозгов, не вылезавший из запаса, имел 16 млн за год – ну куда уж дальше ехать…

Так вот, НБА, которая вяло шевелится в условиях пандемии и где немало игроков категорически против рестарта сезона, североамериканские эксперты баскетбола еще в начале мая предлагали воспользоваться неслыханным шансом и попытаться обойти по популярности бейсбол с американским футболом. А именно: после доигровки в конце лета – начале осени нынешнего сезона следующий регулярный чемпионат начать в декабре, чтобы в дальйнешем все сезоны проводить по схеме «зима (декабрь) – лето (август)».

Упакованная донельзя НБА, как обычно, не мычит, не телится. Зато смекалистые топ-менеджеры НХЛ быстренько взяли идею на вооружение. В чем тут фишка? Летом в профессиональном спорте Северной Америки – затишье, потому НБА и предлагали снять сливки в мертвый сезон.

Теперь это сделает НХЛ, которую с четвертого на континенте места болельщицких симпатий в последние годы все настойчивее теснит соккер.

Беттман сегодня ночью объявил, что следующий сезон НХЛ стартует в январе – что не новость. Но! Он будет сыгран в полном объеме, то есть с 82 матчами в регулярном чемпионате. Что это означает? Регулярка завершится в начале июля, а обладатель Кубка Стэнли-2021 будет выявлен в конце сентября.

Бинго! Что и требовалось доказать!

Таким образом хоккей становится летней дисциплиной. Но зато приковывает к себе внимание болельщиков всего мира, когда в Северной Америке, да и Европе, если нет Евро или ЧМ по футболу, спортивная жизнь замирает.

Вот что теперь делать Фазелю с его майскими чемпионатами мира ИИХФ и Баху с его февральскими Олимпиадами МОК, совершенно непонятно. А без игроков НХЛ они – уж ЧМ сто процентов! – элементарно никому не нужны.

Я предлагал президенту ИИХФ подумать о том, чтобы перенести ЧМ-2020 в Белоруссию, где карантина не было и не будет, и провести турнир в ноябре или даже сейчас – в июне. Но аргументированных «против» или «за» не дождался.

Зато есть инсайды, что Капризов и Сорокин уже отреагировали на мой понедельничный призыв им и еще полутора десяткам россиян не спешить переезжать за океан и на сезон задержаться на родине. Поступила информация, что Кирилл и Илья, скорее всего, переподпишут на год контракты с ЦСКА. Молодцы!

Жаль только, что КХЛ и ФХР проигнорировали мое предложение десятилетней давности перевернуть внутренний сезон.

Идея была такая. Чтобы большинство клубов КХЛ не уходили на каникулы в самое хоккейное время – в конце февраля и марте, а также чтобы не мешать сборной плодотворно готовиться к ЧМ, начинать хоккейный сезон в России в конце декабря или январе и завершать в ноябре. Тогда у нас был бы полноценный регулярный чемпионат КХЛ с участием всех команд с декабря (января) по конец апреля с паузой на ЧМ. А ведущие игроки КХЛ прибывали бы в лагерь сборной перед ЧМ все вместе и на пике формы, а главное – неизмочаленные семиматчевыми сериями плей-офф с играми через день и бесконечными овертаймами.

Что ж, я сделал на благо нашего хоккея все, что от меня зависело. Не моя вина, что эти новаторские предложения и идеи в Северной Америке изучают более тщательно и скрупулезно, чем на родине.