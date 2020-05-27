Панарин против Свечникова и Варламов против Бобровского. Сезон в НХЛ будет доигран!

Минувшей ночью комиссар НХЛ Гэри Беттмэн официально сообщил о том, что сезон-2019/20 будет доведен до конца. Пока нет ответов на вопросы «Где?» и «Когда?», но когда есть ответ на вопрос «Что?» - это уже не мало.

ФОРМАТ

Каким он будет, приблизительно было ясно несколько дней тому назад. Первое и, пожалуй, главное – регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, участники сразу стартуют с расширенного плей-офф, в который войдут 24 команды с наилучшим процентом побед. Семи оставшимся предписано усердно тренироваться и готовиться к новому сезону. Вот их доблестные названия: «Баффало», «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси», «Анахайм», «Сан-Хосе», «Оттава» и «Детройт».

ГДЕ СЫГРАЮТ?

Квалификационный раунд и групповой турнир будут проведены в двух городах в течение одного месяца. В числе кандидатов на организацию плей-офф рассматривается десять городов.

КОГДА СЫГРАЮТ?

Это самый сложный вопрос, ответа на которого пока нет. Но, судя по комментариям Беттмэна, плей-офф по срокам вполне может вывалиться из лета в осень.

КАКОЙ РЕГЛАМЕНТ?

По четыре лучшие команды от каждой конференции в квалификационном раунде участвовать не будут, но и без дела тоже не останутся. Они проведут между собой круговой турнир, чтобы определиться с посевом. При равенстве очков выше будет стоять команда с лучшим процентом побед по итогам регулярного чемпионата.

В случае ничейного исхода в основное время предусмотрен пятиминутный овертайм 3х3 и, если потребуется, серия буллитов. На Западе в этом турнире примут участие «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас», а на Востоке – «Бостон», «Тампа Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия».

Остальные 16 команд сразятся между собой в квалификационном раунде. Вот его состав.

ЗАПАД

«Эдмонтон» - «Чикаго»

«Нэшвилл» - «Аризона»

«Ванкувер» - «Миннесота»

«Калгари» - «Виннипег»

ВОСТОК

«Питтсбург» - «Монреаль»

«Каролина» - «Рейнджерс»

«Айлендерс» - «Флорида»

«Торонто» - «Коламбус».

Серии пройдут до трех побед, следовательно, может потребоваться пять матчей. Формат овертайма – как в классическом плей-офф. Для российских болельщиков наиболее забористыми выглядят пары на Востоке, где будет любопытно взглянуть на противостояние Андрея Свечникова и Артемия Панарина, а также на вратарскую битву «Семен Варламов – Сергей Бобровский».

Ну, что ж, дело за малым: дождаться. Прогнозы – самое унылое занятие, которое можно себе вообразить во время пандемии. По формату проведения плей-офф вроде бы тоже ничего сложного нет, хотя внесение правок еще вполне вероятно. Все достаточно внятно и прозрачно. Подождем совсем немного.