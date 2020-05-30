А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров - Советский спорт
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30 мая 2020 08:45ХоккейДомрачев Владислав

А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров

На носу лето, команды КХЛ давно в отпуске. Однако не все определились с наставниками.

В том числе и записные фавориты ЦСКА и СКА. Попытаемся разобраться, в чем причина заминки.

СКА: ждут конца мая?

СКА завершает комплектование состава на следующий сезон. Успешно сброшен «балласт» - форварды Каблуков и Карпов, переподписан защитник Дыбленко, другой защитник Замула – виртуально (приобретены права). Уже покинул Санкт-Петербург и вернулся в Челябинск тренер Анвар Гатиятулин. Уже вовсю разгуливает слух о назначении Валерия Брагина главным тренерам, но официальной информации нет. А Алексей Кудашов, чей контракт с клубом истек 30 апреля, заявил в интервью официальному сайту КХЛ, что «спам не читает».

30 мая заканчивается его соглашение с ФХР, возможно, ждут эту дату, чтобы объявить фамилию нового главного тренера СКА и сборной. Начиная с Олега Знарка, это одно лицо – Илья Воробьев, Кудашов…

Об отставке Воробьева, рулившего на двух чемпионатах мира (в Копенгагене-2018 и Братиславе-2019), мы узнали в середине прошлого июля. Перед выходом армейцев из отпуска. Так что никакого цейтнота у руководства СКА и сборной нет.

В ближайшее воскресенье, 31 мая, Брагину исполняется 64 года. Было бы красиво объявить о его назначении в этот день. Напомним, после МЧМ-2020 в Остраве Валерия Николаевича пригласили в СКА и назначили старшим тренером команды. С ним на лавке питерцы набрали ход, выдали серию из 16 побед (с учетом плей-офф) и готовы были сражаться за Кубок Гагарина.

ЦСКА: загвоздка в задаче, сроках, финансах?

Контракт главного тренера Игоря Никитина с ЦСКА тоже закончился 30 апреля. Месяц назад в одном из интервью он заявил, что у президента клуба Игоря Есмантовича были дела поважнее, чемпион оказался не готов к новому потолку зарплат (900 миллионов рублей).

Однако на днях Есмантович в интервью ТАСС заявил, что состав на новый сезон укомплектован на 90 процентов, осталось усилить атаку двумя легионерами. Так что самое время заняться тренерским вопросом.

Болельщики с воспаленным воображением считают, что загвоздка как в финансах, так и ставящихся перед тренером задачах. В новых реалиях с такими потерями ЦСКА будет тяжело сохранить титул, однако от Никитина потребуют второй Кубок Гагарина. С другой стороны, лучший тренер КХЛ позапрошлого сезона по-любому заслуживает повышения зарплаты. Никитин, вчистую переигравший канадца в финале-2019, заслуживает лучших условий, чем заокеанский специалист.

Тем временем в СМИ мелькают тренерские гонорары: у Воробьева в «Магнитке» 80 миллионов, у Боба Хартли в «Авангарде» 100 (!). Они самые высокооплачиваемые в своих клубах. С канадцем продлили контракт еще по ходу регулярного чемпионата, сразу на два сезона. Дать задний ход обернется тяжелой компенсацией. Впрочем, в ЦСКА нечто похожее проделали с Дмитрием Квартальновым в 2017-м. Однако после поражения от «Локомотива» во втором (а не в первом, как с Хартли) раунде плей-офф тренера уволили.

Еще один вопрос – какой срок дадут Никитину на новое покорение вершины? Квартальнову не хватило трех сезонов, Игорь Валерьевич выполнил задачу за два – в 2018-м вывел команду в финал, в 2019-м завоевал с ней трофей за явным преимуществом.

Есть и еще один деликатный момент – сборная. Как известно, в прошлом сезоне Никитина вывели из ее тренерского штаба. Руководство ЦСКА было не в восторге от командировок наставника команды на заграничные этапы Евротура (Кубок Первого канала не в счет), довело эту мысль до боссов национальной команды. Может, теперь в этом вопросе появились подвижки? Ведь лучшего специалиста по организации обороны для сборной не сыскать.

Вот какой клубок вырисовывается. Впрочем, все это догадки-предположения, не более. А истину мы рано или поздно узнаем. Хотелось бы, конечно, поскорее.

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