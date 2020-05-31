Предлагаю игрокам КХЛ объявить забастовку с лозунгом «Два миллиона – не деньги, требуем – пять!»

Опять приходится откладывать в сторону наши исторические альтернативные рейтинги вратарей НХЛ и самых крутых команд-обладателей Кубка Стэнли. Снова вынужден отвлечься на оперативку и заняться разоблачением. После геменеджеров и агентов КХЛ пришла очередь игрока-ветерана.

Сознательно не называю фамилию. Потому что это большой друг «Советского спорта», который никогда нам не отказывал в интервью и даже как-то любезно пригласил в свой подмосковный дом. Плюс и игрок прекрасный. Из тех, кто никогда не предаст, кто тебя всегда подстрахует, на кого можно полностью положиться.

Да и дело тут вовсе не в конкретном хоккеисте. Полагаю, так думает далеко не только он один. Потому я и посчитал необходимым высказаться. Ибо все знают, что есть в жизни вещи дороже друга Платона.

Вот что я обнаружил в сети, а для удобства восприятия предлагаю, как вы привыкли, двигаться по цитатам.

«Потолок ударил по всем игрокам. Свободным агентам труднее вести переговоры. Действующие контракты переподписываются с понижением зарплаты. Под сокращение попали и молодые, и опытные ребята. Кого-то поставили перед фактом обмена — хотя сами хоккеисты не горели желанием менять команду».

Ну да: а что тут такого? Ради этого, в частности, снижения ваших сумасшедших зарплат, что есть ни чем иным, как разграблением государства в особо крупных размерах, все и было задумано. Более того, и сейчас потолок в 900 млн рублей завышен в разы. Как сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, доля госкомпаний и региональных бюджетов в финансировании клубов лиги в минувшем сезоне составляла 59 процентов. Слышите?! Почти на две трети вы живете не на то, что сами зарабатываете, а за счет циничного опустошения карманов трудового народа, пенсионеров, инвалидов, детей! Стыд у вас вообще какой-нибудь остался?!

Кого-то, говорите, поставили перед фактом обмена в другую команду? А массу людей по всей стране поставили перед фактом невыплаты зарплаты от слова никакой, то есть – в ноль. Это как? Всем им тоже забастовку объявлять, как вы дальше предлагаете? Только кому ее объявить? Продуктам питания? Обойдемся типа без вас. Так, что ли?

«Против потолка зарплат выступила только часть клубов КХЛ. А вот среди хоккеистов недовольны вообще все! Поверьте, я общаюсь с ребятами — они, мягко говоря, не в восторге. Пока никто не протестует вслух. Но недовольство есть как среди ведущих игроков, так и среди молодых. Вряд ли это на пользу нашему хоккейному чемпионату».

Если какие-то клубы выступили против потолка зарплат, а такие крутейшие перцы действительно прорезались, то чего проще-то: создавайте свою частную лигу на свои собственные деньги, отклеивайтесь от госкомпаний/бюджетов и делайте, что заблагорассудится. Хоть в миллиард долларов потолок сделайте – кто вам мешает-то?!

Кто же спорит, никому не нравится вместо четырех миллионов рублей в месяц получать – заметьте, не зарабатывать, а получать! – жалкие два ляма. Но в курсе ли вы, что полстраны мечтает хотя бы полмиллиона зарабатывать? В год!

Да зачем далеко ходить. Нынешняя зарплата Президента РФ согласно открытым источникам составляет чуть более 770 тысяч рублей в месяц. А наши доблестные госслужащие-хоккеисты от миллиона нос воротят. Это как? Сопоставьте вашу ответственность и ответственность первого лица государства. Нормальная пропорция, не правда ли?!

На счет пользы чемпионату – сказал выше. Да и не о пользе речь, а об элементарном здравом смысле. Если кругом у нас капитализм, то с какого перепуга так называемые профессиональные спортсмены должны по-прежнему жить как при социализме? С какого бодуна вас должно содержать общество? Зарабатывайте, как все в стране, себе на жизнь сами. Впрочем, вы можете остаться и госслужащими. Но тогда ваши оклады должны быть такими же, как у библиотекарей и сотрудников музеев, врачей и преподавателей. Хотя обратите внимание: без спорта страна прожить может, а вот без медиков – никогда!

А что «никто не протестует вслух» - так протестуйте! Повторяю в который раз: кто мешает-то?! Да хоть забастовку устройте. Только кому вы ее объявите? Государству, то есть трудовому народу, который вас содержит? Ну объявите! Хотел бы я посмотреть на такую забастовку нищих профессиональных спортсменов. Вот умора была бы!

Кстати, с какими лозунгами на забастовку выйдете? «Два миллиона игроку КХЛ в месяц мало! Требуем – пять!» или «Хочу всю жизнь играть в Москве!» Так, что ли? Ну, ну. Как говорится, в добрый путь!

«Зарплаты в КХЛ завышены? Ага, завышены, особенно по сравнению с НХЛ, где даже контракт новичка — 30 миллионов рублей чистыми».

После подобных откровений реально выпадаешь в осадок. Точнее не так: в миллионный раз убеждаешься, что граждане РФ и ее так называемые профессиональные спортсмены существуют в параллельных реальностях. Ну то, что, в отличие от КХЛ, НХЛ – абсолютно частная лига, которая ежегодно через различные налоги пополняет бюджеты США и Канады миллиардами долларов, все, смею надеяться, давно усвоили. Но опять же! Кто мешает-то: езжайте в НХЛ на контракт новичка - и получайте ваши законные 30 миллионов. Чистыми! Только кто вас пригласит-то? А если пригласят, вы еще докажите, что достойны места в главной команде. А в фарм-клубе гонорара хватит разве что на еду.

Почему все сравнения сразу идут с самой богатой и единственной в мире НХЛ? Не пробовали сравниваться со Швецией или Финляндией? А лучше с Чехией и Словакией, где спорт после падения железного занавеса сам собой оторвался от животворящей груди государства. Если вас в КХЛ так плохо кормят, то почему невостребованные НХЛ европейцы и теперь – при «жутком потолке в 900 тысяч» - поголовно мечтают нарыть ангажемент в России?!

«В мае хоккейный интернет охотно вспоминал победы сборной на чемпионатах мира. Значит, уважайте наших игроков, которые добивались побед над олимпийскими составами Канады и Швеции».

А разве вас не уважают? Люди на ночные улицы по всей России вышли, когда вы грохнули в Квебеке в финале ЧМ-2008 Канаду. Толпы простого народа приехали вас во Внуково встречать. Я сам со сборной в чартере из Квебека летел, все своими глазами видел. На выходе из терминала восторженные россияне – стар и млад! – вас – и меня заодно! – от счастья чуть на куски на сувениры не разорвали. Тридцать метров до автобуса через столпотворение обожания и радости едва ли не полчаса преодолевали. Казачий хор в честь вас песни и пляски устроил. Это ли не уважение и почитание?

А потом вы всей командой, между прочим, сразу в Кремль укатили, где вас, сломав все свое расписание, тут же принял Президент РФ. Торжественный прием в вашу честь устроил. Многие, если - не все, получили правительственные награды.

Или все это для вас семечки? Признаете только материальное уважение? Но и оно было! Что-то я не помню, чтоб в 1993 году, когда Россия впервые выиграла ЧМ, или при СССР игрокам и всему обслуживающему персоналу дарили элитные авто немецкого суперпроизводителя. Хотя нет. При Советском Союзе дарили. Место в очереди! Чтоб приобрести авто за свои деньги, не дожидаясь годами открытки из автомагазина.

Так и подмывает воскликнуть: какого уважения вы еще хотите?!

«На 13-й год существования КХЛ все увидели: в этом плане КХЛ недалеко ушла от той же Суперлиги. Потому что мы, игроки, точно так же не имеем права голоса. Решение о потолке зарплат принималось без участия спортсменов. Оно проводится в жизнь за счет спортсменов. Нас никто ни о чем не спросил, нашими интересами просто пожертвовали. И вот это отношение огорчает больше всего».

Вот вы и сами подтвердили, что с учреждением КХЛ ничего не поменялось. А почему? Потому что как Суперлига висела и весело болтала ножками на шее государства, так и КХЛ тем же занимается. Достойно поддерживает роскошное паразитирование так называемых профи, разве что увеличила разграбление родного государства с крупных размеров до особо крупных.

Что значит: вас никто не спросил? А кто вас должен спрашивать? Чем вы отличаетесь от обычных граждан Российской Федерации? Не устраивает предложенная работодателем зарплата, пишете заявление на увольнение по собственному желанию - и через две недели свободны как ветер на Воробьевых горах! Все дороги для вас мгновенно откроются – дерзайте, творите, пробуйте! Доказывайте, что вы Билл Гейтс или Пол Маккартни в хоккее. Докажете, как Ови и Кови, Джино и Хлебушек, Куч и Боб, миллионы долларов сами собой посыплются на ваш банковский счет!

Ну да, у так называемых профи-спортсменов немного иначе – нужно отработать срочный договор или, на вашем языке, контракт. Но когда он истечет, что вам мешает найти место более хлебное, чем КХЛ? Кто препятствует, к примеру, новичком в НХЛ устроиться? Там ведь, как вы справедливо замечаете, сопливым дебютантам аж 30 млн целковых чистыми на блюдечке с каемочкой сразу преподносят!

Далее в интервью идет речь о цинизме и предательстве главы профсоюза КХЛ Андрея Коваленко, а также годовой забастовке игроков в НХЛ, хотя на самом деле там был локаут от владельцев клубов, а это две принципиально разные вещи. Но все это требует отдельного разговора. Замечу разве для затравки: профсоюз НХЛ тогда, в 2005 году, продул все вдрызг, был полностью разгромлен, главу профсоюза Гуденау выкинули на помойку (где его, впрочем, позже зачем-то подобрала КХЛ), игрокам срезали действующие контракты на четверть (!) и впервые в НХЛ ввели потолок зарплат. Который с новым локаутом еще более ужесточили. Забастовка игроков в НХЛ и вправду была. Но один только раз. В 1992 году. И продлилась смехотворные 10 дней.

Все это подробно обсудим как-нибудь в следующий раз.