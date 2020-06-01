«Дверь в НХЛ для себя не закрыл». Интервью с Максимом Маминым

«НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО УЕХАЛ ВО «ФЛОРИДУ»

Воспитанник хоккейной школы ЦСКА Максим Мамин прошел все ступени в системе клуба - от «Красной Армии» до основы ХК ЦСКА. Уехал покорять НХЛ, потом вновь вернулся в ЦСКА и вошел в историю КХЛ тем, что в четвертом матче финала Кубка Гагарина против омского «Авангарда» в овертайме забросил победную шайбу в овертайме, принеся таким образом долгожданный кубок московским «армейцам».

- Частенько вспоминаете про тот «золотой гол»? - начинаем беседу.

- Ну, не столько я сам, как мне об этом напоминают мои друзья и партнеры. Не дают забывать. Так что, видимо, это будет меня еще долго преследовать. Хотя воспоминания приятные.

- Помните, как это всё произошло и что тогда почувствовали?

- Да помню, конечно, радость от этих событий! Все радуются за тебя и команду, а ты сам радуешься за родных и болельщиков. Мы проделали огромную работу и прошли очень сложный путь. Хотя, если честно, я только потом про видеопросмотр узнал. Не видел, что он был, потому что пока радовались, упустил этот момент. Но это даже хорошо, а то я бы там столько нервов потратил...

- Вернемся к вашей заокеанской карьере. Почему приняли решение уехать в НХЛ?

- у «Пантерз» менялась команда, новый тренер пришел. Меня вроде звали, я чувствовал в себе уверенность. Так что поехал. Получилось, как получилось. Ничего страшного. Время зря не прошло. Многое для себя понял и дверь туда не закрыл.

- Когда приехали во Флориду, что для вас было самым трудным в команде?

- Теперь уже понимаешь, что без знания языка делать там нечего. Я думал, что более-менее английский знаю, но, когда приехал, понял, что не знаю ничего. Вот просто не понимаешь, что вокруг тебя происходит! И этот фактор там очень многое решает. Если ты не суперзвезда, тебе по любому нужен язык. И тренера понимать нужно. Но мне в этом отношении можно сказать повезло. Во «Флориде» у нас было много русских в команде, и процесс обучения застопорился. А когда я какое-то время играл в «Спрингфилде» (фарм-клуб «Пантер», - Прим. ред.), я был единственным русским, и буквально за месяц-два уже нормально подучил язык и спокойно всё понимал и разговаривал.

- Заинтересованность генерального менеджера, главного тренера как-то чувствовалась? Общение с ними было?

- С тренером не так часто - он всего пару раз к себе вызывал. Больше с менеджером общались. Он говорил: всё нормально, молодец, ты нам нравишься, будешь играть. Но у тренера было немного другое мнение. Потом, когда уезжал, с менеджером много говорили и по телефону позже созванивались. Я ему объяснил ситуацию, почему принял такое решение. Нормально поняли друг друга. Он вошел в ситуацию.

В принципе, не было такого, что мне говорят, что я молодец, всё хорошо, и я все равно не играю. Если реально были какие-то ошибки или плохие матчи, то на это указывали сразу. Мне этот опыт очень многое дал. Я в основном играл в третьем-четвертом звене, где получаешь 6-7 минут за матч. Это физически было тяжело. Сидишь «холодный», выходишь на лед не разогретый, у тебя сразу ноги заливаются, ты задыхаешься, вообще не в тонусе... Если играешь 15-20 минут, в плане «физики» намного легче. Вот это сбивало. Но в итоге просто строишь свою подготовку так, чтобы этих проблем не возникало.

- В ЦСКА у Игоря Никитина - нет такого жесткого разделения по звеньям?

- Нет. Да я думаю, и там такого нет, что ты только в третьем, и выше тебя не поставят. Если вы посмотрите, там любой игрок практически в каждом звене поиграл. И я тоже там играл от первого до четвертого.

«МОГЛИ СНОВА ВЫИГРАТЬ КУБОК ГАГАРИНА»

- Сейчас вы подписали новый контракт с ЦСКА. Почему на один сезон?

- Когда я вернулся, я подписал контракт на два года. У меня еще год оставался, сейчас просто переподписали соглашение. Вот и все.

- А условия контракта изменились?

- Скажем так, какие-то нюансы поменялись. Но меня все устраивает.

- Страничку с НХЛ перевернули?

- Говорить об этом смысла нет. Я сейчас в ЦСКА. И цель - вновь взять Кубок Гагарина. Понятно, что ситуация, которая сейчас в мире и стране происходит, ни о кого не зависит. Команда хорошо шла, все получалось, и вдруг – раз, и закончен сезон, нет его. И ты понимаешь, что в один прекрасный момент все перевернулось. У нас и команда хорошая была реально! То есть, отличные шансы были на Кубок, и форму к плей-оффу набрали отменную. Всё могло получиться. Но что сейчас об этом говорить? Как есть, так есть. Готовимся уже к следующему сезону.

- Нет ощущения, что поторопились с отъездом из НХЛ, что рано уехали?

- Не знаю. Сейчас прошло уже два года. Не жалею. Тогда ситуация была такая, я решил поступить так. Посмотрим, что будет дальше.

- Илья Сорокин, Кирилл Капризов не подходили, не общались с вами на тему НХЛ? Что вот, мол, уезжаем, что для этого нужно? Может быть, совет спрашивали?

- Не спрашивали. Тогда же сезон шел, они еще контракт не подписали. У нас все мысли были о своем плей-офф, поэтому тогда не было времени, а потом мы просто разъехались кто куда и пока еще не собрались.

«ДУМАЛ, ЗАЧИТАЮСЬ КНИГАМИ, НО ИГРЫ ИНТЕРЕСНЕЕ»

- Как проводите время на самоизоляции?

- Дни сейчас летят очень быстро. Потому что они все как один друг на друга похожи. Просыпаешься, завтракаешь, идешь на тренировку. Фильмы, сериалы посмотришь. Почитаешь книги. Хорошо, что живу за городом. Семья у нас большая, поэтому в настольные игры играем до позднего вечера. И ложусь спать. И так по новой уже два месяца. День сурка…

- Есть дела, до которых раньше руки не доходили, зато получилось заняться теперь?

- По ходу сезона я книги пытался читать. Но не так много получалось. Думал - сейчас карантин, зачитаюсь! Но буквально на несколько дней меня хватило - другими делами начал заниматься. Да и в компьютерные игры мне интереснее играть.

- А если не секрет, какие книги?

- Сейчас читаю «Шантарам». Много про нее слышал, советуют. По психологии пару книг прочитал.

- Вы сказали про компьютерные игры. Как относитесь к киберспорту? Это действительно спорт или просто развлечение, пусть и дающее кому-то солидный доход?

- Из киберспорта слежу немного лишь за Counter-Strike - потому что на карантине сам в него играю и немного в этой сфере понимаю. Там да, деньги большие крутятся. Но насчёт того, что спорт, что не спорт, рассуждать не готов.

- В клубе есть друзья по интересам? Может, «рубитесь» в одной команде?

- У нас кто-то в «Доту» играет, мы с Толчинским – в CS. До этого Ожиганов в нее тоже играл, но он, правда, не с нами. Он суперигрок - чуть ли не с профессионалами «зарубается»! У нас же был недавно благотворительный матч в Counter-Strike. Сборная России против ХК «Трактор». Я, он и Кузнецов сыграли за сборную.

- И как ощущения? Понравилось?

- Да, прикольно. Еще и комментаторы были! Интересно было трансляцию потом посмотреть, понаблюдать. Эмоции немного необычные, но интересно.

«ЖАРА ВО ФЛОРИДЕ НЕ РАССЛАБЛЯЕТ»

- Кто в раздевалке ЦСКА самый заводила? Человек, который может пошутить над всеми?

- Все кто-то что-то постоянно говорят, в раздевалке скучать не приходится.

- А во «Флориде»?

- Кит Яндл. Во он самый угарный был! Да и сейчас тоже. В НХЛ есть опрос среди игроков, кого вы считаете самым смешным - он постоянно на первом месте. И реально заслуженно! Потому что у Кита рот вообще не закрывался. И все по теме, всё смешно.

- Ну Яндл вообще считается в лиге, помимо шутника, железным человеком. У него более 800 матчей подряд.

- Есть такое.

- Не делился секретом, как ему это удается? Реально, если посмотреть на интенсивность игр в НХЛ, такое достижение впечатляет.

- Ну да. Действительно удивительно. Потому что он основной защитник, по 25 минут постоянно играет, 82 игры в сезоне. Ну, красавчик. Профессионал! Видимо, готовит свое тело грамотно. Надо будет у него узнать, в чем секрет, - смеется Максим.

- С кем больше общались во «Флориде»? Видимо, с кем-то из русскоязычных?

- Конечно. Ведь во втором сезоне еще и Богдан Киселевич подъехал, поэтому нас там много было - и Барков, Додонов, Мальгин – швейцарец, но он русский. Скучать не приходилось.

- Не вспоминаете с Киселевичем те времена?

- Часто вспоминаем. В шутку. Прикольное время было, конечно. Всегда тепло. После тренировки вышел, майку, шорты надел, тапочки на ноги…. Вот, пожалуй, главная особенность игры в таких теплых штатах! Все время солнышко, сплошной позитив.

- Солнце постоянно, пальмы, позитив… Это не расслабляет? Не мешает сосредоточится на игре?

- Да нет, если честно. Не сложно, если у тебя идет домашняя серия, ты две недели дома находишься. Сложно, когда во Флориде плюс 30, ты садишься в самолет, летишь в Канаду, а там минус 40. Один раз такое было. Вот этот перепад очень тяжело переносится. Еще был момент, когда за плей-офф цеплялись, одного очка нам не хватило, самые тяжелые игры были, конец сезона. Менеджер говорил: «Ребят, давайте в эти дни без пляжа, без бассейна, без моря. Чтобы не расслабляться».

- Какая-то цель перед вами сейчас стоит? Может, личная, не командная. Например - набрать 50 очков?

- Цифры не ставлю, конечно. Хотя, естественно, хочется всегда быть одним из лидеров команды, забивать голы. Набирать очки. Будем работать. Время есть подготовиться хорошо к сезону.

- Потолок зарплат, на ваш взгляд - действенная мера? Может это чем-то помочь в развитии хоккея?

- Это решение лиги. Давно к этому шли. Задачи игроков не изменились - побеждать и радовать наших болельщиков. Сейчас главное выйти из этой ситуации с пандемией, поэтому хотелось бы пожелать всем здоровья. Берегите себя.