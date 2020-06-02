Наконец-то рассмотрели. Марк Мессье назвал Артемия Панарина настоящей суперзвездой

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, экс-капитан «Рейнджерс» Марк Мессье назвал Артемия Панарина настоящей суперзвездой. Из уст Марка прозвучала не просто дежурная похвала, Мессье в принципе этим не занимается. Он как был всю карьеру железным мужиком, по мнению многих, лучшим клубным капитаном в истории лиги, который если брался говорить, то исключительно по делу, так таким и остался.

«Я очень давно не видел, чтобы кто-то играл как Артемий Панарин. Так самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом. Думая о великих хоккеистах, с которыми я играл, вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Он делает лучше не только партнеров, но и всю команду, выводит ее на иной уровень. А это признак настоящей суперзвезды», – заявил Мессье.

Марк сам был великим хоккеистом, и рядом с ним кто только из великих не играл. Тем ценнее его слова, тем более внимательно стоит к ним прислушаться. Не каждый день о наших легионерах можно слышать столь лестные оценки. Напротив, очень часто мы были свидетелями того, как тех, кого у себя на родине мы почитали как звезд, за океаном таковыми не считались.

Хлебушек к такому признанию шел очень долго. Не сказать, что его незаслуженно обходили вниманием во все периоды его карьеры. На пик он действительно вышел именно в прошедшем сезоне после перехода в «Рейнджерс», где в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 95 (32+63) очков и «+36» по показателю плюс/минус. Мессье свои слова произносил под впечатлением от совсем недавней игры 28-летнего россиянина. Сейчас он превратился в звезду с приставкой супер. А шел к этому так долго и с такими перепадами, что иной давно сломался бы, потерял надежду выбиться в топ-лучших и довольствовался бы своей ролью середняка.

Артемию пришлось доказывать свою хоккейную состоятельность очень и очень многим. Что стало переломным в его восхождении? Какой период?

Его просмотрели в Челябинске, где он начинал. Слава богу, что перебрался парень в подмосковный «Витязь», который в те годы обивал подвалы чемпионата, и молодой игрок мог получить достаточное игровое время. Вероятно, это сыграло большую роль в его дальнейшей судьбе. В Подмосковье он потом возвращался, после неудачного перехода в «Ак Барс», где его усадил на лавку нынешний главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов, который тогда работал в Казани. Крикунов не доверял Панарину, хотя в команду его привел Равиль Шавалеев, менеджер, хорошо знающий наш хоккей. Шавалеева впечатлила игра Панарина в связке с Михаилом Анисиным за «Витязь», и последовало приглашение в столицу Татарстана.

«Как вы не разглядели Панарина в «Ак Барсе»?» – спросили как-то Крикунова, а он честно признался: «Моя вина. Не разобрался я с этим парнем. Он немного потерял форму, выпал из состава. А это было перед плей-офф, поэтому Артемий не получал много игрового времени. Жалею об этой истории. И на старуху бывает проруха».

Ладно Крикунов, его просмотрели все селекционеры НХЛ. Артемий не был выбран ни когда драфтовался его год, ни после оглушительной победы нашей молодежки на МЧМ-2011 в Баффало. В знаменитом финале, по ходу которого Россия проигрывала Канаде 0:3, а в третьем периоде команда Валерия Брагина забила пять шайб и стала чемпионом, на счету Панарина был голевой дубль. Однако и через год его на драфте НХЛ никто не заметил, даже в седьмом раунде.

Сам Артемий как-то признавался, что после неудачной казанской командировки серьезно пересмотрел свое отношение к делу. Сел и сказал себе: все, теперь только хоккей. Что означало это «только хоккей»? Была, конечно, и другая сторона жизни подающего надежды спортсмена. Молодой, симпатичный, при деньгах. Как тут не пуститься во все тяжкие, разве мало примеров того, как нераскрывшиеся таланты сходили со сцены, так ничего и не добившись.

Но в том-то и дело, что мало кто видел в Панарине этот незаурядный талант. Отношение к нему было не совсем серьезным. Мы же привыкли смотреть на Запад, там же не ошибаются. А раз не нужен оказался никому паренек, то не просто так. Не могли же просмотреть его всем миром.

Как оказалось, смогли.

Его восхождение началось после работы с Вячеславом Быковым. Триумфатор Квебека-2008 хорошо известен как тренер, умеющий запускать на орбиту тех игроков, которым не доверяли в других клубах или кому не хватало всего шага до выхода на новый уровень. Панарин вошел в состав ударной тройки с Дадоновым и Шипачевым, которая стала главным оружием, принесшим СКА первый в истории клуба Кубок Гагарина.

Было это в 2015-м, в той регулярке Артемий набрал 62 (26+36) очка в 54 матчах, добавив к этому 20 (5+15) очков в плей-офф. После чего распрощался с Россией и отправился в «Чикаго», в составе которого взял «Колдер Трофи», как лучшему новичку. Но признание за океаном было лишь частичным. Вскоре последовал обидный обмен в «Коламбус». «Черные Ястребы» посчитали, что в его убойной связке с Кейном, лидером «Чикаго», Артемий был лишь вспомогательным элементом, но никак не примой. И львиная часть его набранных очков – заслуга Патрика.

Даже перед началом регулярного сезона НХЛ-2019/20 ряд экспертов полагали, что «Рейнджерс» переплатили русскому, дав семилетний контракт на 81,5 миллиона долларов. Так думали многие и в России. Но ошиблись вновь. Панарин после переезда в Нью-Йорк расцвел. Нашел в этом городе свою команду, свою игру и любовь болельщиков. Свою любовь он нашел чуть раньше, благодаря чему наверняка все у него в жизни пошло в гору.

Всеобщее признание наконец-то свершилось. После слов Мессье об этом можно говорить без всяких оговорок. Хоккейный мир рассмотрел одну из своих ярчайших звезд. Встретил, можно сказать, с хлебушком и солью. Наверное, поздновато для Панарина по возрасту признания таланта, но точно не по хоккейным меркам – 28 лет, играть да играть.