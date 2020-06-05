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05 июня 2020 11:00ХоккейДомрачев Владислав

«Отец родной»! Брагин официально возглавил сборную

Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен 64-летний Валерий Брагин. В молодежке его заменит Игорь Ларионов, которому в декабре исполнится 60.

Случилось то, что и ожидалось. Слух превратился в факт. Возглавлявший в течение десяти без малого лет молодежную сборную Валерий Брагин пошел на повышение.

Теперь он у штурвала национальной команды. Это второй случай в отечественной истории, когда столь великовозрастный специалист возглавил сборную. А первый – второй приход Виктора Тихонова. В 2003 году 73-летнего титулованного тренера бросили на амбразуру спасать хоккейную Россию. Увы, чуда не случилось. Виктор Васильевич, став совместителем, потерпел поражение на обоих фронтах – ЦСКА и сборная на ЧМ-2004 в Остраве не попали не то что в призеры, а вообще в плей-офф.

Но почему выбор пал на Брагина? Главный его козырь – умение работать с молодежью. Через его руки прошли почти все нынешние звезды НХЛ, включая Овечкина и Малкина. С ними Валерий Николаевич пересекся на МЧМ-2005 в американском Гранд-Форксе, работая в штабе Сергея Герсонского. А Панарин, Тарасенко, Кузнецов, Орлов, Кучеров, Гусев, Василевский, Шестеркин, Проворов, Сергачев, Капризов и не только прошли горнила брагинской молодежки. Все они безмерно его уважают и будут готовы умереть за нового главного тренера. Он для них как отец родной.

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Пессимисты-скептики напомнят, как приходили в первую сборную бывшие тренеры молодежной – Владимир Васильев и его тезка Плющев. Оба добивались с молодогвардейцами побед, но проваливались с национальной командой. Васильев – на ЧМ-1996 в Вене с составом, наполовину укомплектованным энхаэловцами, довольствовался «деревянными» медалями (четвертое место). Плющев – на ЧМ-2003 в Финляндии хоть и прорвался в плей-офф, но в четвертьфинале безропотно уступил чехам, а ведь в начале турнира его команду с молодым талантливым первым звеном И. ГригоренкоДацюкКовальчук величали «Красной машиной».

У Васильева был богатый и успешный опыт клубной работы – его «Химик» брал серебро и дважды – бронзу. Плющев вместе со сборной стал помощником Юрия Моисеева в «Ак Барсе» и по ходу чемпионата сменил мэтра на посту главного тренера, однако перед чемпионатом мира его ушли (заменили на чеха Владимира Вуйтека).

Брагину придется совмещать тренерскую работу в сборной и СКА. Решать двуединую задачу. Богатого и успешного опыта клубной работы у него нет. В национальной же команде ему поможет Алексей Жамнов, с его богатейшим игроцким прошлым и авторитетом.

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Честно говоря, создалось впечатление, что Валерий Николаевич засиделся на «мелкой работе». Молодежная сборная не знает побед с 2011 года. Самая длительная стагнации в истории нашей молодежки! А первая сборная России не завоевывала золото ЧМ после Минска-2014. Да, была победа в олимпийском Пхенчхане-2018, которую не стоит принижать.

От сборной Брагина ждут повторения успеха в Пекине-2022. Пока неизвестно, приедет ли в столицу Китая НХЛ. Ясность должна наступить в ближайшем сентябре. Вне зависимости от этого максимальная задача, поставленная перед сборной России, корректировке не подлежит.

Контракт Брагина с ФХР заканчивается в конце февраля 2022 года. Вряд ли есть тренеры, не мечтающие работать в сборной. Мечта Брагина осуществилась, когда ему исполнилось 64. Думается, это тот случай, когда годы и опыт играют на стороне тренера.

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