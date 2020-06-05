Теперь будем играть как на МЧМ-2020? Что принесет нашему хоккею тандем Брагина и Ларионова

В конце рабочей недели ФХР решилась объявить о назначении Валерия Брагина главным тренером национальной команды, отдав молодежную сборную Игорю Ларионову.

Для нашего хоккейного мира эта новость сенсацией не стала – все к этому шло. Следом Брагина назначили главным тренером СКА. Так уж заведено в нашем хоккее в последние годы, что пост в Питере автоматом означает перевод главным в сборную. Но сейчас почему-то большие руководители начали с перемен в национальной команде.

Кудашова сделали консультантом первой сборной, сославшись на семейные обстоятельства, но это, вероятно, из вежливости и для сохранения зарплаты. Консультировать главную команду страны могут люди калибра Вячеслава Быкова, Олега Знарка или Зинэтулы Билялетдинова, но никак не специалист, чей тренерский опыт в большом хоккее совсем невелик, а победный – и вовсе отсутствует.

Не случайно его назначение вызывало многочисленные вопросы у хоккейных людей, считавших, что не дорос еще Кудашов до первой сборной. А шанса «исправиться» судьба ему пока не предоставила: по ходу сезона его команды – СКА и сборную – лихорадило, что вызывало вопросы, а коронавирус отменил главные турниры года, где впечатление о своей работе можно было изменить – Кубок Гагарина для армейцев прервался после победы в первом раунде над «Витязем», а чемпионат мира в Швейцарии был отменен.

Что до назначения Ларионова в молодежку, то его нельзя рассматривать отдельным случаем. Конечно, Профессор в хоккее самодостаточная величина, хотя тренером он до этого не работал. Был недолго директором по хоккейным операциям в СКА в период, когда команду возглавлял экс-тренер «Детройта» Барри Смит. Но, полагаю, что Ларионов и Брагин призваны дуэтом готовить сборную к Олимпийским играм-2022, которые должны пройти в Китае.

Олимпиада, будем надеяться, не за горами. Если ситуация с коронавирусом в мире в обозримом будущем наладится и можно будет проводить международные соревнования подобного масштаба, то до Игр остается меньше двух лет. Пока полным туманом покрыт вопрос о возможной поездке в Поднебесную игроков НХЛ. Североамериканская лига только-только определилась с форматом доигровки нынешнего сезона, хотя окончательного решения с датами и местами проведения нет и тут. Про будущий сезон и говорить не приходится. Заглядывать в зиму 2022 сегодня совсем недальновидно, НХЛ естественно и не смотрит так далеко.

Но давайте представим, что НХЛ все же отправится в Китай. Как знать, не исключено, что МОК с ИИХФ придумают схему, которая станет для конторы Гэри Беттмэна чертовски привлекательной с финансовой точки зрения. В последний месяц перед закрытием спорта у босса ИИХФ Рене Фазеля наметились положительные сдвиги в переговорах с заокеанской стороной. Из-за пандемии все профессиональные лиги понесли огромные убытки, и упустить шанс поправить свои денежные дела, если, конечно, это станет реальностью, никто не посмеет.

И вот тогда встанет вопрос, кому руководить всей нашей энхаэловской бандой с Овечкиным и Малкиным во главе. Брагину? Брагинских энхаэловцев у нас уже достаточно. Вспомним, Евгения Кузнецова, Владимира Тарасенко или Артемия Панарина, героев МЧМ-2011. Но Валерий Николаевич за свою карьеру так и не смог пока убедить всех, что он – хороший клубный тренер. А главное, у него нет успешного опыта работы со взрослыми мастерами, тем более такими непростыми, с понтами (как без этого), как игроки НХЛ.

На эту роль, возможно, куда лучше подойдет Ларионов, за плечами которого блистательная и долгая-предолгая карьера по обе стороны океана – начавшаяся в СССР и завершившаяся в НХЛ в 43 года. Огромное количество международных и клубных турниров самого высшего уровня, три Кубка Стэнли, работа с величайшими тренерами Виктором Тихонов и Скотти Боуменом. Профессор не отходил от хоккея, работая в агентском бизнесе, а потому прекрасно знает и современную НХЛ. Ему будет проще найти общую «химию» с игроками этой лиги. Они должны почувствовать ее со своим наставником, говорить с ним на одном языке. Чем не кандидат на тот случай, если Игры-2022 пройдут с энхаэловцами?

А если обойдутся без них, то тут прямая дорога быть главным Брагину, которому предстоит сделать ставку на молодежь, благо в Питере ее собрали немало. Обстрелять ее за пару сезонов, довести до ума. Впрочем, на одних молодых далеко не уедешь. Такие турниры, как Олимпийские игры не выигрываются без опыта и мастерства, что приходит не в молодости. Но и тут нет никакой трагедии, ведь Брагин столько лет возглавлял нашу молодежную сборную, через него прошло такое количество игроков, что многие из них сегодня уже задают тон в своих клубах КХЛ. Может выбрать из «своих».

Эпоха Брагина в молодежке завершена. Что с ней будет после прихода Ларионова, тренера без опыта? Сегодня многие задают такой вопрос. А что с ней должно стать? И чего мы от этой команды хотим?

Побед? Так с Брагиным за десятилетие была всего одна. Да, успех получился историческим, но было это в далеком уже Баффало-2011, а все остальные девять МЧМ наша молодежная команда пролетала мимо золота. И это, конечно, недопустимо много для страны, которая подарила миру десятки хоккейных суперзвезд.

Но давайте посмотрим на молодежную сборную под тем углом, что основная задача этой команды – не трофеи (хотя и без них никуда), а подготовка мастеров для главной сборной страны. Шведы давно построили систему, когда сборные всех возрастов играют у них по одной схеме – от юниоров до мужиков. По какой схеме играет Россия, сегодня вряд ли кто возьмется сказать.

И вот тут, как мне кажется, очень важен опыт последнего чешского МЧМ. В Остраве наши парни сыграли в тот доминирующий хоккей, который подходит под наш менталитет и который приносил нам победы в советском прошлом. Когда такое было, чтобы Канада играла с Россией, по сути, вторым номером? А на МЧМ-2020 мы это увидели, несмотря на то, что обидно отдали канадцам финал, который обязаны были брать.

Ту мобильную игру с высоким прессингом в чужой зоне, очевидно, и призван закрепить в молодежке Ларионов, сделав ее нашей «схемой». А Брагин постарается перенести ее на первую сборную. Что ж, если это так, то план вовсе не плох. Остается с ним справиться.