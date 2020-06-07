Он забил победный гол в полуфинале Нагано. Андрею Коваленко – 50 лет

Трудно вспомнить более мужественного нападающего. Он легко продавливал соперников, за это его в НХЛ называли Русским Танком.

Впрочем, первым Русским Танком был Владимир Крутов, с которым Коваленко успел пересечься в ЦСКА. В 1989-м 18-летний новичок чемпионской команды забил первый гол «Спартаку», докопав на пятачке.

Юбиляр признавался, что в детстве болел за ЦСКА, а кумиром считал знаменитого капитана армейцев Бориса Михайлова. Михайлов с обидой покинул штаб Виктора Тихонова как раз в 1989-м, в год дебюта Коваленко.

Молодой форвард поражал работоспособностью, мужеством. Он не снимал шляпу перед соперниками. Особенно ярко играл против канадцев.

В товарищеском матче против «Монреаль Канадиенс» в Лужниках (1990 год), превратившегося в побоище, Коваленко принес победу в овертайме (3:2).

А зимой молодая армейская команда отправилась в последнее турне по Северной Америке. 20-летний Коваленко произвел фурор, набрав в семи матчах 9 (6+3) очков. А ЦСКА одержал 6 побед, проиграв лишь единожды. Особенно запомнилась виктория над «Детройтом» 5:2, за который выступал беглец Сергей Федоров. На его шайбу Коваленко ответил двумя.

За океаном Андрею предложили остаться и выступать за «Квебек», но он не пожелал убегать из своей страны. Тогда ему подсыпали снотворное, однако и это не помогло. Проснувшись, Коваленко догнал команду, успевшую уехать в другой город.

Главный тренер ЦСКА включил его в помолодевшую сборную на Кубок Канады-1991. Новичок самый яркий для себя матч сыграл против хозяев, когда наши потеряли шансы пробиться в полуфинал. Лишь с помощью судьи Пола Стюарта хозяева добились ничьей 3:3. А Коваленко забил гол, отдал результативную передачу и был назван самым ценным игроком у гостей.

Тихонов по достоинству оценил молодого дебютанта и взял его на Олимпиаду-1992. Из Альбервиля наша сборная, которую называли «детский сад», вернулась с золотыми медалями. Достойно выступило и армейское звено Коваленко – Буцаев – Давыдов. Именно оно сделало в финале с Канадой голевой почин.

В самом начале сезона-1992/93 Коваленко и Буцаев уехали за океан. В НХЛ Андрей сменил немало клубов. Особенно обидным стал его обмен из «Колорадо», вскоре завоевавшего Кубок Стэнли (1996). Но в «Эвеланш» из «Монреаля» пришел знаменитый вратарь Патрик Руа, без которого трофей было не выиграть.

В 1990-е в НХЛ выступало под 70 россиян. Тем не менее Коваленко приглашали в нашу дрим тим на Кубок мира-1996 и Олимпиаду-1998 в Нагано. В Японии он выходил во втором звене с Алексеем Яшиным и Сергеем Федоровым, который играл на левом фланге.

Главным героем полуфинала по праву считается капитан сборной Павел Буре, забросивший финнам пять шайб. Но мало кто помнит, что победный-то гол забил Русский Танк. Когда соперники сравняли счет – 4:4. Жаль только, что в финале звено Яшина не выстрелило. Но это другая история.

В Солт-Лейк-Сити-2002 Коваленко не пригласили. «Я бы его взял, играй он в НХЛ», - объяснил главный тренер сборной России Вячеслав Фетисов.

Коваленко к тому времени вернулся из-за океана и выступал в ярославском «Локомотиве», с которым дважды подряд (в 2002-м и 2003-м) стал чемпионом России и самым ценным игроком чемпионата.

Однако на ЧМ-2002 в Швецию Русский Танк отправился капитаном сборной. Он блестяще провел четвертьфинал с чехами (3:1) и полуфинал с финнами (3:2 Б). В июне перед ЧМ-2002 по футболу президент России встретился в подмосковном пансионате «Бор» с футбольной и хоккейной сборными одновременно. Олег Романцев был не в восторге от этой идеи. Но и виду не подал. На этом мероприятии Коваленко на правах капитана вручил главному болельщику страны клюшку с автографами вице-чемпионов мира. А футболисты в Японии провалались, не выйдя из группы.

В начале января 2005 года Русский Танк помог «Авангарду» завоевать Кубок европейских чемпионов. Турнир шести, напомним, принимал Санкт-Петербург. Коваленко с 6 (2+4) очками стал вторым бомбардиром Кубка (первый – Максим Сушинский) и был избран в сборную звезд.

Карьеру он завершал в Череповце, выбрав деньги. Потом просился в ЦСКА, который возглавлял Вячеслав Быков, но получил отказ.

Сейчас Коваленко часто критикуют за работу во главе профсоюза игроков КХЛ. Но она никакого отношения к его яркой карьере не имеет.

Удивительно, что юбиляр так и не удостоился государственной награды. Его дело продолжает на льду 20-летний Николай Коваленко. По габаритам он совсем не напоминает отца. Но по характеру – не уступает.