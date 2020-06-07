Почему НХЛ нам в подметки не годится. Легко доказываю на цифрах от 20 до 11 - Советский спорт
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07 июня 2020 23:00ХоккейСлавин Виталий

Почему НХЛ нам в подметки не годится. Легко доказываю на цифрах от 20 до 11

Обозреватель «Советского спорта» продолжает изучать рейтинги.

Эксперты официального сайта НХЛ, в отсутствие каких-либо событий на ледовом овале, продолжают потчевать скучающую публику забавными историческими рейтингами. Я придумал, как им ответить, чтобы всем было интересно. Сравним заокеанских и наших звезд, носивших (носящих) номера от 20-го до 11-го. То есть самые ходовые в хоккее.

НХЛ размахнулась от души: ведет свое повествование начиная с номера сами знаете кого. Но лично меня это до поры до времени не особо цепляло. Ибо в традициях отечественного хоккея не принято было кичиться цифирью на спине, а потому ограничивались, как правило, 30-м номером. А может, просто правилами ИИХФ было запрещено двигаться дальше – не помню.

Лишь где-то в новом веке наши хоккеисты по примеру НХЛ принялись экспериментировать с большими числами. Покусились даже на сами знаете кого, когда известный ныне телеведущий Александр Гуськов, вернувшись в Ярославль, эпатировал поклонников «Локо» фуфайкой с двумя девятками.

Совсем другое дело - вчерашняя публикация сайта НХЛ. Вторая десятка номеров – в нашем хоккее культовая. Потому я не мог удержаться, чтоб не устроить этакий исторический баттл с энхаэловцами. И вот что из этого вышло. Забегая вперед, признаюсь, даже для меня итог оказался обескураживающим.

Пара слов перед стартовым вбрасыванием. В опросе НХЛ участвуют 19 редакторов и репортеров. Каждый выбирает трех самых ярких игроков НХЛ за всю ее летопись, выступавших под тем или иным номером. За 1 место – 3 очка, 2-е – 2, 3-е – 1 очко. По сумме выявляется победитель.

Покатили!

№ 20

ЛЮК РОБИТАЙЛ. Преследователь – Эд Белфор.

ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК. Преследователь – Евгений Набоков.

Здесь и обсуждать нечего. Лучший вратарь всех времен и народов против заморыша, который в детстве, видимо, каши мало ел.

Победитель: РОССИЯ

№ 19

СТИВ АЙЗЕРМАН. Преследователь – Джо Сакик.

ВЛАДИМИР ШАДРИН. Преследователь – Алексей Яшин.

1

Любопытная пара. Капитан «Детройта», который нулем был и нулем бы остался, если бы Город моторов, а позже персонально Скотти Боумен не сделали ставку на русских. В результате Russian Five стала самой зрелищной пятеркой более чем в столетней летописи НХЛ.

На другой стороне – вроде как скромный капитан «Спартака», где, он, кстати, носил 12-й номер. Вот только без этого центра с сомнительным катанием вряд ли мир и конкретно НХЛ увидели бы во всей красе Як-15. Большинство шайб в сборной и клубе Александр Якушев забрасывал с подач своего верного оруженосца.

Победитель: РОССИЯ

№ 18

ДЕНИ САВАР. Преследователь – Серж Савар.

ВЛАДИМИР ВИКУЛОВ. Преследователь – Сергей Брылин.

1

Поражаюсь дилетантизму выборщиков – какой, к черту, Дени, когда есть Серж?! Один их моих кумиров еще с Суперсерии-1972. У меня такое подозрение, что голосуют сплошь какие-то малолетки, абсолютно не знающие собственную историю. В другом рейтинге называют «Монреаль» лучшей командой НХЛ 70-х годов, а кто капитаном-то был после Вани Курнуайе? А кто первым из защитников НХЛ взял «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф-1969? А кто цементировал оборону «Канадиенс» в период его высшего расцвета, принеся Монреалю восемь (!) Кубков Стэнли?

Тем не менее Серж набрал 39 (5-11-2) очков, а прямолинейный бегунок с одним Кубком Стэнли Дени аж 51 (13-6-0). Этих серебряных чашек даже у нашего Сергея Брылина больше – три.

Разумеется, один из величайших технарей отечественного хоккея, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, участник Суперсерий-1972 и 1974, Кубка Канады-1976 на голову выше канадской электрички. Он играл с ослепительными солистами Фирсовым, Харламовым, Александровым, но всегда был заметен.

Победитель: РОССИЯ*

*Если бы горе-эксперты проголосовали за Сержа Савара, отдал бы предпочтение НХЛ.

№ 17

ЯРИ КУРРИ. Преследователь – Илья Ковальчук.

ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. Преследователь – Илья Ковальчук.

1

Без комментариев.

Победитель: РОССИЯ

№ 16

БРЕТТ ХАЛЛ. Преследователь – Марсель Дионн.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ. Преследователь – Владимир Константинов.

1

Не устаю поражаться непрофессионализму штатных сотрудников сайта НХЛ – Владиатора вообще не упомянули?! Хотя – нет. Они вспомнили о россиянине, объясняя, почему Халл взял в «Детройте» 17-й номер – 16-й после автоаварии навсегда закрепили в «Уингз» за Константиновым.

Бретт – достойный продолжатель дела отца. Да, забивал много. Но нападающий крайне зависимый. В отличие от предка.

Внимательные читатели Sovsport.ru помнят наш рейтинг центров всех времен. Возглавил его Владимир Владимирович. Почему – я подробно тогда рассказал.

Победитель: РОССИЯ

№ 15

МИЛТ ШМИДТ. Преследователь – Райан Гетцлаф.

АЛЕКСАНДР ЯКУШЕВ. Преследователь – Артем Анисимов.

1

Дубль два: без комментариев.

Победитель: РОССИЯ

№ 14

ДЕЙВ КЕОН. Преследователь – Брендан Шэнахэн.

ЗИНЭТУЛА БИЛЯЛЕТДИНОВ. Преследователь – Сергей Самсонов.

1

Мой любимый в детстве номер. Потому что под ним играли Йохан Круифф, Александр Белов, Вацлав Недомански, Ульф Стернер. Вот только в советском хоккее он был непопулярным от слова совсем. Спас Хайдярович. Впрочем, в «Динамо» он капитанил под 17-м. Но в сборной СССР после трагедии на Ленинградском шоссе этот номер вывели навсегда из обращения.

Дейва Кеона, взявшего в 60-х годах с «Торонто» четыре Кубка Стэнли, в игре не помню. А вот Шэнахэн вполне мог поспорить с одним из самых жестких защитников Европы.

Победитель: РОССИЯ

№ 13

ПАВЕЛ ДАЦЮК. Преследователь – Матс Сундин.

БОРИС МИХАЙЛОВ. Преследователь – Павел Дацюк.

1

Двойная наша победа. Правда, в ЦСКА Борис Петрович выходил под семеркой, но высших достижений в сборной СССР добился с чертовой дюжиной на спине.

Победитель: РОССИЯ

№ 12

ДЖЕРОМ ИГИНЛА. Преследователь – Иван Курнуайе.

ПАВЕЛ БУРЕ. Преследователь – Евгений Мишаков.

1

В НХЛ Русская ракета прославился под десяткой, но мир узнал о новой звезде ЦСКА под свободным в армейской команде 12-м номером.

Победитель: РОССИЯ

№ 11

МАРК МЕССЬЕ. Преследователь – Майк Гартнер.

АНАТОЛИЙ ФИРСОВ. Преследователь – Игорь Ларионов.

1

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли хорош во всех отношениях. Возможно, вообще лучший канадский капитан. Но он не был новатором хоккея, умеющим делать на площадке абсолютно все, как трехкратный олимпийский чемпион. Недаром Скотти Боумен считает Фирсова сильнейшим российским хоккеистом из тех, кого канадская легенда когда-нибудь видел.

Победитель: РОССИЯ

Итого:

НХЛ – 0

РОССИЯ (СССР) - 10

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