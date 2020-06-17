«Атлетик» опять все перепутал: контракт Ковальчука не худший, а лучший в истории «Нью-Джерси»

Именно Ламорелло из вечного аутсайдера за более чем вменяемые деньги сумел слепить команду, можно сказать, династию: пять выходов в финал плей-офф и три Кубка Стэнли.

Именно Ламорелло, живя в самолете, курсировавшим между Нью-Йорком и Москвой, одним из первых прорубил железный занавес, вырвав из оков коммунистов и армейских генералов лучшую пару защитников мира Фетисов – Касатонов , а также их одноклубника Старикова .

Школьный учитель математики начал работать тренером еще в 1968 году. Был одним из основателей восточной конференции хоккейной студенческой лиги США, которой потом руководил с 1983 по 1987 год. В том же году пришел в НХЛ, став президентом «Нью-Джерси», которым рулил рекордные для лиги 28 лет. Потом перебрался в «Торонто», а сейчас поднимает «Нью-Йорк Айлендерс».

Все российские СМИ сегодня с какой-то дьявольской радостью сообщили, что американский портал «Атлетик» признал контракт Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси» худшим в НХЛ за последнее десятилетие на рынке свободных агентов. Странно: неужели кто-то в издании думает, что Лу «Лис» Ламорелло мог стрельнуть себе в ногу? Наивные…

Именно Ламорелло был генменеджером сборной США, когда в 1996 году американцы единственный раз выиграли Кубок мира.

Именно Ламорелло показал всем, как создавать конкурентоспособную команду грамотной работой на драфте: к примеру, двух многолетних лидеров «дьяволов» вратаря Бродо и чешского нападающего Элиаша он выбрал на ярмарке новичков соответственно 20-м и 51-м.

Именно Ламорелло задрал коллегам планку на заоблачную высоту по части жесткости ведения переговоров с игроками, когда легко избавился от именитых форвардов Вербика, Мюллера, Герина, не найдя с ними консенсуса по сумме новых контрактов.

Именно ради Ламорелло комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в 2009 году сделал исключение, когда действующего управленца ввел в Зал славы НХЛ.

Спрашивается, неужели после столь роскошного портфолио кто-то готов хотя бы мысль допустить, что Ламорелло вдруг на ровном месте лоханулся, позволив так дешево себя провести агентам Ильи, когда заключил с ним в сентябре 2010 года 15-летний контракт на 100 млн долларов?! Слышу от вас ответ: нет, конечно! Разумеется, это всем понятно. Кроме горе-экспертов «Атлетика».

Задам для затравки еще один вопрос. Неужели, когда Ламорелло подписывал с 27-летним нападающим договор аж до 2025 года, кто-то реально полагал, что он будет исполнен и отработан полностью? Ну нет же, конечно!

Если у кого-то еще остались иллюзии по поводу профпригодности мистера Лиса, даю расклад выплат по сезонам:

2010/11 – 6 млн долларов;

2011/12 – 6 млн;

2012/13 – 11 млн;

2013/14 – 11,3 млн;

2014/15 – 11,3 млн;

2015/16 – 11,6 млн;

2016/17 – 11,8 млн;

2017/18 – 10 млн;

2018/19 – 7 млн;

2019/20 – 4 млн;

2020/21 – 1 млн;

2021/22 – 1 млн;

2022/23 – 1 млн;

2023/24 – 3 млн;

2024/25 – 4 млн.

Очевидно, что, если Ламорелло и собирался выполнять контракт, то только до сезона-2019/20, когда Кови стукнуло бы 37 лет, а потом, если бы Лу еще работал в «Нью-Джерси», он просто выкупил бы остававшиеся пять лет договора.

Ясно, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, каков на самом деле был план Ламорелло. Однако есть основания предполагать, что с самого начала он знал, что Ковальчук отыграет за «Девилз» не более трех лет. Иначе пусть мне кто-нибудь объяснит, почему в первые два года у Кови была зарплата не 10-11 млн, а жалкие шесть млн долларов? Что касается третьего сезона, то еще в 2010-м все понимали, что по окончании коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроков локаут в 2012 году неизбежен, а значит, 11 млн за чемпионат-2012/13 платить Лу, скорее всего, не придется.

Все помнят, как россиянин разрывал летом 2013 года свой рекордный контракт с «Нью-Джерси». Лично мне вся эта вроде как скандальная возня с первых же сообщений из-за океана виделась плохо разыгранным спектаклем. Ибо в немедленном расставании были кровно заинтересованы обе стороны. Клуб, вечно бедствовавший с финансами, получал возможность избавиться от бешеных для кошелька «Девилз» выплат в ближайшие пять лет 60 млн долларов. Ничего не терял и игрок. Наоборот, приобретал с учетом разницы в налогах в США и России, где его уже ждал с распростертыми объятиями СКА с миллиардным в рублях контрактом. Армейских руководителей тоже можно понять: блестящей гастролью во время локаута Илья продемонстрировал свой высочайший уровень – такой суперфорвард был необходим как Санкт-Петербургу, мечтавшему о Кубке Гагарина, так и сборной в преддверии домашней Олимпиады.

Словом, как сами видите, все сошлось. Все от разрыва контракта оказались только в плюсе. Ламорелло за смешные деньги получил на три года дорогого нападающего, который помог команде добраться до финала Кубка Стэнли-2012. Кови вернулся домой на большую зарплату за меньшее количество матчей и исполнил мечту детства, взяв золото Олимпиады. СКА и сборная тоже выиграли все титулы, что хотели.

Ну, скажите мне, как хитрющий, просчитанный на десяток ходов вперед контракт можно назвать худшим?! Наоборот, идеальная, словно сложнейшая хирургическая операция, менеджерская работа Лу «Лиса» Ламорелло.