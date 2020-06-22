КХЛ и ФХР оказались мудрее и дальновиднее НХЛ: в рестарт сезона за океаном уже почти никто не верит

Уточняю. Положительный тест 4 июня сдал игрок «Питтсбурга». То же самое перед началом фазы 2 – тренировок в малых группах произошло в «Бостоне». Однако два последующих анализа у этого игрока оказались отрицательными. 13 июня «Аризона» объявила о позитивном тесте у сотрудника клуба. Наконец в минувшую субботу в СМИ просочилась информация о болезни Остона Мэттьюза , который не появится в стане «Торонто» до 10 июля, когда стартует фаза 3 – командные тренировки. Однако в «Мейпл Лифс» категорически отказались комментировать любую информацию о КОВИДе.

Кто же все-таки подхватил заразу? Есть официальные подтверждения от трех клубов – «Питтсбурга», «Аризоны» и «Тампы», где произошло настоящее ЧП. Но без конкретики. Такова политика НХЛ – фамилий заболевших и их команды публично не называть. Только количество. И такие пресс-релизы от НХЛ теперь будут каждую субботу.

Разумеется, в список 11 инфицированных никак не могут войти игроки «Оттавы»: «сенаторы» давно на каникулах, которые, судя по всему, продлятся до декабря.

Во вчерашней заметке о тестировании в НХЛ я слегка напутал. На самом деле, если разобраться, ситуация с перезапуском за океаном сезона критическая, а может, и безнадежная. Субботнее заявление лиги о выявлении 11 инфицированных игроков после взятия более чем 200 анализов на вирус, оказывается, относится не ко всему периоду после остановки регулярного чемпионата 12 марта, а к фазе 2 возвращения в игру, которая стартовала 8 июня. То есть все случаи заболеваний в «Оттаве» и «Колорадо», когда еще никаких мер предосторожности вообще не соблюдали, к нынешней вспышке никакого отношения не имеют. Тем тревожнее настоящее и печальнее перспективы.

Наблюдая за тем, как мучаются с возобновлением сезона НХЛ и НБА, как дешево опозорилась в первом же туре после рестарта РПЛ, невольно приходишь к выводу, что КХЛ и ФХР поступили абсолютно правильно, решив не доигрывать плей-офф, но определить чемпиона России.

Возвращаемся к «Тампе», которая не только подтвердила наличие инфекции у трех игроков и неуказанного числа персонала (по сведениям СМИ, их двое), но и тут же закрыла на две недели как основную арену «Амели», так и тренировочный центр клуба, а всех игроков отправила на самоизоляцию.

Почему же все эти в принципе ожидаемые факты – нечто подобное было в Германии перед возобновлением чемпионата Бундеслиги – вызвали радикальный упадок настроения у болельщиков и жуткий пессимизм относительно перезапуска сезона? Если коротко, потому что при жесточайших мерах безопасности и пока лишь тренировках группами не более шести человек на всей коробке продолжительностью не более часа в день только за неделю заболели аж 11 игроков и неизвестное количество персонала. При этом одна команда – «Тампа» целиком ушла на карантин.

Спрашивается, что будет, когда 10 июля все 24 команды в расширенных из-за отсутствия фарм-клубов составах – а это с обслуживающим персоналом порядка 1500 человек в плотном контакте! – соберутся на базах и приступят к полноценным командным тренировкам на льду и в зале?! 20 инфицированных? 30? 40?!

А ведь НХЛ подготовила действительно строжайший медицинский протокол, учитывающий, казалось бы, любой нюанс. В частности:

запрещены рукопожатия и вообще любые приветственные прикосновения;

все фляги для питья должны быть строго индивидуальными, равно как и полотенца;

любая пища должна быть в одноразовой упаковке;

при выходе из дома на тренировку каждый игрок обязан померить температуру и сообщить ее доктору команды;

по приезде на каток игрок должен еще раз проверить температуру; если она выше 37,5 градуса, игрока к тренировке не допускают;

игроки и персонал должны постоянно носить маски; снять ее можно только игрокам во время тренировок на льду или в зале;

игроки должны соблюдать социальную дистанцию, для чего соответствующим образом на расстоянии 1,8 метра друг от друга расставлены шкафчики игроков в раздевалке;

сотрудники, имеющие доступ к игрокам, должны всегда носить маски и перчатки; перчатки меняются после каждого взаимодействия с игроком;

если кто-то касается своего лица рукой в перчатке, их тут же нужно выбросить, а руки и лицо тщательно вымыть с мылом;

все игроки тестируются два раза в неделю.

Ну как вам? И это далеко не все. Лишь самые основные требования.

В той же «Тампе», перед тем как открыть главную арену и тренировочный центр, пригласили специалиста по инфекционным заболеваниям, чтобы он прошелся по обоим сооружениям с окончательной инспекцией: что еще можно улучшить – вентиляцию, например, или поверхности массовых прикосновений. В частности, решили энергетики выставлять из холодильников на столы рядом, чтоб игрокам не приходилось постоянно касаться одной и той же ручки холодильника.

Представляете, какие вроде бы мелочи в НХЛ учли и расписали, тем не менее все равно 11 инфицированных – без учета персонала! – после недели предельно осторожных тренировок?! Отсюда и возрастающее неверие североамериканской публики в способность НХЛ в условиях продолжающейся пандемии реанимировать сезон.

Глядя на все эти мытарства НХЛ и НБА, где почти 100 игроков просто отказываются доигрывать сезон, лично я делаю такой вывод: КХЛ поступила абсолютно правильно, завершив Кубок Гагарина досрочно. Как теперь всем стало очевидно, спасти сезон без ломки следующего было попросту невозможно. НХЛ готова на это пойти. Для нас подобное неприемлемо по определению: нет ни единого резона крушить сложившуюся с 1946 года систему подготовки к каждому очередному сезону!

Второе. Надеюсь, пандемия заставит-таки ФХР твердо и бесповоротно определиться со своим кубком чемпиону России. Опять же – чисто мое мнение: я этот титул считаю гораздо более престижным, чем звание обладателя Кубка Гагарина. Хотя бы потому что чемпионаты страны у нас проводят более 70 лет, а КХЛ только десяток преодолела. Да и сегодня эта лига есть, а завтра, глядишь, сгинет. Как многие ее предшественницы. КХЛ по сути тот же песочный замок. Дунет в стране ветер перемен, откажется она, наконец, от социализма в профессиональном спорте, читай, финансирования государства – и от КХЛ одно мокрое место останется.

Так вот: в отличие от КХЛ с ее Кубком Гагарина, ФХР заявила, что чемпиона России-2020 обязательно определит. Правда, исходя из каких критериев, до сих пор не пояснила.

По-моему, вариант тут один-единственный: кто выиграл регулярку, тот и чемпион России. Как это сделали в 2015 году. А значит, тогда и сейчас чемпион у нас один – ЦСКА. Уверен, чтобы поднять значение и престиж регулярки, стоит именно так определять призеров чемпионата России и в дальнейшем. А КХЛ пусть разыгрывает свой Кубок Гагарина в плей-офф.