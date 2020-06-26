ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Как КХЛ не вляпаться в коронобесие: может, есть смысл взять пример со Швеции и Белоруссии?
26 июня 19:00
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Как КХЛ не вляпаться в коронобесие: может, есть смысл взять пример со Швеции и Белоруссии?

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин предостерегает КХЛ.

Наблюдая за ужасом без конца и края в РПЛ, невольно начинаешь беспокоиться и за КХЛ. Ведь многие клубы уже объявили о программе летней подготовки к стартующему в начале сентября чемпионату. До выхода из отпуска – 14 июля уже рукой подать.

Вот, например, план «Спартака»:

14 июля – медицинское обследование
15-28 июля – сбор в Новогорске.
4 августа – матч с «Северсталью» в Москве.
7-14 августа – участие в Кубке Латвийских железных дорог. Соперники: «Автомобилист», «Динамо» Мн, «Динамо» Р.
23 августа – матч с «Амуром» в Москве.
27-29 августа – участие в Кубке мэра Москвы. Соперники: «Витязь», «Динамо» М, ЦСКА.

А вот график «Локомотива»:

14 июля – медицинское обследование
15 июля — 3 августа – сбор в Ярославле
4-9 августа – участие в Sochi Hockey Open. Соперники: ХК «Сочи», молодежная сборная России, СКА, «Авангард»
10-18 августа – сбор в Ярославле
19-25 августа – предварительно – участие в турнире в Минске. Соперники: «Динамо» Мн, «Юность» Мн, «Барыс»
26-31 августа – тренировочный сбор в Ярославле.

Ну и для полноты картины лето московского «Динамо»:

14 июля – медицинское обследование
15-30 июля – сбор в Нижнем Новгороде. Матч с «Торпедо» 30 июля
2-27 августа – сбор в Новогорске. Матчи: с «Витязем» 5 августа, ЦСКА 8 августа, «Ак Барсом» 10 и 11 августа, «Авангардом» 15 августа, «Амуром» 21 августа
27-29 августа – участие в Кубке мэра Москвы

Как видите, после углубленного медобследования, в рамках которого, как я полагаю, игроки и сотрудники клубов сдадут тесты на вирус, все три команды садятся на двухнедельный сбор, а «Локомотив» даже почти на трехнедельный. При этом «Динамо» своей базе предпочло Нижний Новгород. Впрочем, в Новогорске бело-голубые проведут весь август.

То есть если больные на старте предсезонки и выявятся, командам не придется отправляться на двухнедельный карантин. Они по сути и так на нем будут находиться. Но вот затем пойдут сплошные контрольные матчи и турниры. И здесь соблюдать самоизоляцию уже не получится. А значит, вполне возможно, уже в августе КХЛ накроет лавина заражений, которая сейчас наблюдается в РПЛ. Да, виды спорта – разные, но менталитет-то один и тот же. Сегодня, к примеру, прочитал в интернете глубочайшую мысль отечественных эрзац-профи, перетекающую из интервью в интервью, на сей раз в исполнении братьев Стрельцовых из расформированного «Адмирала»:

Зачем кому-то знать, сколько зарабатывает тот или иной хоккеист? Для обычных людей, которые работают в офисе или в других местах, это будет шокирующая информация.

Ничего не скажешь, здорово мы всем нашим сверхтолерантным обществом этих «небожителей» воспитали! Легко так, через губу:

Для обычных людей…

А вы-то кто такие? Чем вы не обычны, чтоб по несколько миллионов рублей в месяц получать?! Кто вам, кроме как висящей на шее у трудового народа КХЛ, на мировом рынке хоккейного труда даст такие деньги? Верно: никто!

Ну да ладно, сейчас не об этом. Так вот: как подсчитали коллеги, по состоянию на 25 июня – то есть спустя всего лишь шесть дней после возобновления сезона! – вирус затронул девять из 16 клубов РПЛ. В общей сложности инфицированы 35 футболистов! Три команды – «Ростов», «Динамо», «Оренбург» в полном составе сели на карантин. На своей базе в Баковке уединился и «Локомотив», который как раз 21 июня принимал в Москве «Оренбург». Не исключено, что и там обнаружатся заболевшие. Тем более что именно в «Локо» зафиксирован нулевой пациент российского футбола – Фарфан. Позже заразу подхватили еще трое железнодорожников – Коченков, Сулейманов, Тугарев.

К чему все это говорю? Да только к тому, что можно даже не сомневаться: рано или поздно вирус проникнет и в наш хоккей. Это попросту запрограммировано! Ибо, как выяснилось, самая уязвимая группа населения – отнюдь не пожилые люди в возрасте 65+, а те, кто находятся в постоянном контакте! Оттого вспышки заболевания на круизных лайнерах, военных кораблях и частях, в поселках вахтовиков. Именно в эту группу входят и спортсмены в командных дисциплинах, ибо весь сезон они проводят вместе.

Вот я и думаю, а точнее сказать подвешиваю вопрос на откуп докторам команд, эпидемиологам и в конечном счете Роспотребнадзору:

Если игроки, в частности КХЛ, все равно когда-нибудь подцепят COVID-19, может, есть смысл не противиться этому, не предохраняться, как не замечают вирус в Швеции и Белоруссии, и переболеть в межсезонье?

Чтоб потом не болела голова о переносах матчей, посадках на карантин и прочих форс-мажорных вещах, которые грозят похоронить только что перезапущенный чемпионат РПЛ.

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ливерпуль» - чемпионSuzuki XL7 может подвинуть конкурентов в классе SUVВладимир Путин напомнил о роли СССР в победе над фашизмомБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Как КХЛ не вляпаться в коронобесие: может, есть смысл взять пример со Швеции и Белоруссии?
Как КХЛ не вляпаться в коронобесие: может, есть смысл взять пример со Швеции и Белоруссии?
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин предостерегает КХЛ.
26.06.2020 19:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Пригласите Шипачева постричься. Динамовец Сергеев отжал за долги парикмахерскую
Пригласите Шипачева постричься. Динамовец Сергеев отжал за долги парикмахерскую
Новичку московского «Динамо» Андрею Сергееву предъявлено обвинение в захвате элитного парикмахерского салона в Нижнекамске. Ему грозит тюремный срок до пяти лет.
26.06.2020 16:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Впредь прошу согласовывать график полетов со мной». Как Тарасов тренировал футболистов
«Впредь прошу согласовывать график полетов со мной». Как Тарасов тренировал футболистов
Ровно 45 лет назад футбольную команду ЦСКА возглавил… мэтр Анатолий Тарасов, к тому времени принятый в Зал хоккейной славы в Торонто. «Советский спорт» вспоминает, как это было.
25.06.2020 17:58
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Коварным решением сдвинуть ЧМ-2021 в лето ИИХФ отняла у россиян любимый весенний праздник хоккея
Коварным решением сдвинуть ЧМ-2021 в лето ИИХФ отняла у россиян любимый весенний праздник хоккея
ИИХФ официально перенесла чемпионат мира-2021 в Минске и Риге на 21 мая – 6 июня. У меня только один вопрос – зачем? Разве хоккей – летний вид спорта?
23.06.2020 20:34
Хоккей
автор: Виталий Славин
…А Харин в 20 лет был олимпийским чемпионом. О ранних вратарях-пташках
…А Харин в 20 лет был олимпийским чемпионом. О ранних вратарях-пташках
На 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова после матча в Сочи свалилась слава. Выдержать бы юноше такое давление. «Советский спорт» вспоминает яркие ранние дебюты голкиперов. И не только в футболе.
23.06.2020 15:33
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
КХЛ и ФХР оказались мудрее и дальновиднее НХЛ: в рестарт сезона за океаном уже почти никто не верит
КХЛ и ФХР оказались мудрее и дальновиднее НХЛ: в рестарт сезона за океаном уже почти никто не верит
Обозреватель «Советского спорта» не верит в возобновление чемпионата НХЛ-2019/20.
22.06.2020 15:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Фирсова, Михайлова, Мальцева и Васильева – в Зал славы. Но почему Тихонова забыли?
Фирсова, Михайлова, Мальцева и Васильева – в Зал славы. Но почему Тихонова забыли?
Еженедельник The Hockey News предложил ввести в Зал славы советских хоккеистов Анатолия Фирсова, Бориса Михайлова, Валерия Васильева и Александра Мальцева.
22.06.2020 14:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ реабилитировала Малкина, но вытерла ноги о Кузнецова. Чем ответит уральский талант в плей-офф?
НХЛ реабилитировала Малкина, но вытерла ноги о Кузнецова. Чем ответит уральский талант в плей-офф?
Официальный сайт НХЛ продолжает обильно потчевать изголодавшихся фанатов различными рейтингами.
19.06.2020 18:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Попали 0:10. Как 17-летние армейцы Тихонова играли с «Нефтехимиком»
Попали 0:10. Как 17-летние армейцы Тихонова играли с «Нефтехимиком»
19 июня в Сочи в матче 23-го тура РПЛ футбольный «Ростов» будет представлен юношами 2003 года рождения. «Советский спорт» вспоминает похожие случаи из хоккея.
19.06.2020 15:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В США любую победу раздувают до космоса, в России и олимпийское золото считают никчемным
В США любую победу раздувают до космоса, в России и олимпийское золото считают никчемным
Реплика обозревателя «Советского спорта» по мотивам интервью форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича
18.06.2020 20:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика