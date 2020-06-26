Как КХЛ не вляпаться в коронобесие: может, есть смысл взять пример со Швеции и Белоруссии?

14 июля – медицинское обследование 15 июля — 3 августа – сбор в Ярославле 4-9 августа – участие в Sochi Hockey Open. Соперники: ХК «Сочи», молодежная сборная России, СКА, «Авангард» 10-18 августа – сбор в Ярославле 19-25 августа – предварительно – участие в турнире в Минске. Соперники: «Динамо» Мн, «Юность» Мн, «Барыс» 26-31 августа – тренировочный сбор в Ярославле.

14 июля – медицинское обследование 15-28 июля – сбор в Новогорске. 4 августа – матч с «Северсталью» в Москве. 7-14 августа – участие в Кубке Латвийских железных дорог. Соперники: «Автомобилист», «Динамо» Мн, «Динамо» Р. 23 августа – матч с «Амуром» в Москве. 27-29 августа – участие в Кубке мэра Москвы. Соперники: «Витязь», «Динамо» М, ЦСКА.

Наблюдая за ужасом без конца и края в РПЛ, невольно начинаешь беспокоиться и за КХЛ. Ведь многие клубы уже объявили о программе летней подготовки к стартующему в начале сентября чемпионату. До выхода из отпуска – 14 июля уже рукой подать.

Ну и для полноты картины лето московского «Динамо»:

14 июля – медицинское обследование

15-30 июля – сбор в Нижнем Новгороде. Матч с «Торпедо» 30 июля

2-27 августа – сбор в Новогорске. Матчи: с «Витязем» 5 августа, ЦСКА 8 августа, «Ак Барсом» 10 и 11 августа, «Авангардом» 15 августа, «Амуром» 21 августа

27-29 августа – участие в Кубке мэра Москвы

Как видите, после углубленного медобследования, в рамках которого, как я полагаю, игроки и сотрудники клубов сдадут тесты на вирус, все три команды садятся на двухнедельный сбор, а «Локомотив» даже почти на трехнедельный. При этом «Динамо» своей базе предпочло Нижний Новгород. Впрочем, в Новогорске бело-голубые проведут весь август.

То есть если больные на старте предсезонки и выявятся, командам не придется отправляться на двухнедельный карантин. Они по сути и так на нем будут находиться. Но вот затем пойдут сплошные контрольные матчи и турниры. И здесь соблюдать самоизоляцию уже не получится. А значит, вполне возможно, уже в августе КХЛ накроет лавина заражений, которая сейчас наблюдается в РПЛ. Да, виды спорта – разные, но менталитет-то один и тот же. Сегодня, к примеру, прочитал в интернете глубочайшую мысль отечественных эрзац-профи, перетекающую из интервью в интервью, на сей раз в исполнении братьев Стрельцовых из расформированного «Адмирала»:

– Зачем кому-то знать, сколько зарабатывает тот или иной хоккеист? Для обычных людей, которые работают в офисе или в других местах, это будет шокирующая информация.

Ничего не скажешь, здорово мы всем нашим сверхтолерантным обществом этих «небожителей» воспитали! Легко так, через губу:

– Для обычных людей…

А вы-то кто такие? Чем вы не обычны, чтоб по несколько миллионов рублей в месяц получать?! Кто вам, кроме как висящей на шее у трудового народа КХЛ, на мировом рынке хоккейного труда даст такие деньги? Верно: никто!

Ну да ладно, сейчас не об этом. Так вот: как подсчитали коллеги, по состоянию на 25 июня – то есть спустя всего лишь шесть дней после возобновления сезона! – вирус затронул девять из 16 клубов РПЛ. В общей сложности инфицированы 35 футболистов! Три команды – «Ростов», «Динамо», «Оренбург» в полном составе сели на карантин. На своей базе в Баковке уединился и «Локомотив», который как раз 21 июня принимал в Москве «Оренбург». Не исключено, что и там обнаружатся заболевшие. Тем более что именно в «Локо» зафиксирован нулевой пациент российского футбола – Фарфан. Позже заразу подхватили еще трое железнодорожников – Коченков, Сулейманов, Тугарев.

К чему все это говорю? Да только к тому, что можно даже не сомневаться: рано или поздно вирус проникнет и в наш хоккей. Это попросту запрограммировано! Ибо, как выяснилось, самая уязвимая группа населения – отнюдь не пожилые люди в возрасте 65+, а те, кто находятся в постоянном контакте! Оттого вспышки заболевания на круизных лайнерах, военных кораблях и частях, в поселках вахтовиков. Именно в эту группу входят и спортсмены в командных дисциплинах, ибо весь сезон они проводят вместе.

Вот я и думаю, а точнее сказать подвешиваю вопрос на откуп докторам команд, эпидемиологам и в конечном счете Роспотребнадзору:

– Если игроки, в частности КХЛ, все равно когда-нибудь подцепят COVID-19, может, есть смысл не противиться этому, не предохраняться, как не замечают вирус в Швеции и Белоруссии, и переболеть в межсезонье?

Чтоб потом не болела голова о переносах матчей, посадках на карантин и прочих форс-мажорных вещах, которые грозят похоронить только что перезапущенный чемпионат РПЛ.