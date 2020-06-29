Экс-президент КХЛ открывает в России кинотеатры, а обманувшие болельщиков боссы НХЛ проглотили язык

В это сложно поверить: сегодня, когда ВОЗ зафиксировала максимальный на планете прирост инфицированных за всю пандемию – более 189 тысяч человек, вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что 15 июля в России открываются кинотеатры!

Правда, второй президент КХЛ не уточнил, на полную вместимость они будут работать или, как футбольные стадионы РПЛ, на некий процент. Ведь, говоря о возобновлении работы обычных театров, власти страны заранее предупредили, что зрителей будут рассаживать строго в шахматном порядке ради соблюдения социальной дистанции. Впрочем, относительно недавнее снятие запрета на продажу соседних мест в самолетах и поездах – тоже закрытых помещениях! – дает основания полагать, что и в храмах культуры от шахмат откажутся. Причем с самого начала.

Дмитрий Чернышенко. Фото КХЛ

В любом случае смелое обещание Дмитрия Чернышенко иначе как прорывом не назовешь. Тем более на фоне резко поднявшейся второй волны заболеваний в США, где в субботу установлен очередной антирекорд – 45 тысяч инфицированных. Для сравнения: в рядом расположенной Канаде за все время пандемии зафиксировано лишь 103 тысячи позитивных теста, а в США – уже более 2,5 миллиона?! В связи с этим аналитики предсказывают обвал доллара на треть относительно основных мировых валют. После радикального скачка заболеваний снова закрыты кафе, бары и прочие общественные заведения в Калифорнии и Флориде, ужесточены ограничения в Техасе, Аризоне, Неваде, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте и других штатах.

Министр здравоохранения страны Алекс Азар просто в панике:

– Окно возможностей поставить под контроль распространение вируса стремительно закрывается. Нужно брать еще больше тестов и плазмы крови у переболевших граждан для использования в качестве лекарства. Мы должны сплотиться и бороться с заразой все вместе и поодиночке. Все должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.