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Экс-президент КХЛ открывает в России кинотеатры, а обманувшие болельщиков боссы НХЛ проглотили язык
29 июня 18:30
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

Экс-президент КХЛ открывает в России кинотеатры, а обманувшие болельщиков боссы НХЛ проглотили язык

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин не верит в возобновление сезона НХЛ.

В это сложно поверить: сегодня, когда ВОЗ зафиксировала максимальный на планете прирост инфицированных за всю пандемию – более 189 тысяч человек, вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что 15 июля в России открываются кинотеатры!

Правда, второй президент КХЛ не уточнил, на полную вместимость они будут работать или, как футбольные стадионы РПЛ, на некий процент. Ведь, говоря о возобновлении работы обычных театров, власти страны заранее предупредили, что зрителей будут рассаживать строго в шахматном порядке ради соблюдения социальной дистанции. Впрочем, относительно недавнее снятие запрета на продажу соседних мест в самолетах и поездах – тоже закрытых помещениях! дает основания полагать, что и в храмах культуры от шахмат откажутся. Причем с самого начала.

Дмитрий Чернышенко. Фото КХЛ

В любом случае смелое обещание Дмитрия Чернышенко иначе как прорывом не назовешь. Тем более на фоне резко поднявшейся второй волны заболеваний в США, где в субботу установлен очередной антирекорд – 45 тысяч инфицированных. Для сравнения: в рядом расположенной Канаде за все время пандемии зафиксировано лишь 103 тысячи позитивных теста, а в США уже более 2,5 миллиона?! В связи с этим аналитики предсказывают обвал доллара на треть относительно основных мировых валют. После радикального скачка заболеваний снова закрыты кафе, бары и прочие общественные заведения в Калифорнии и Флориде, ужесточены ограничения в Техасе, Аризоне, Неваде, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте и других штатах.

Министр здравоохранения страны Алекс Азар просто в панике:

Окно возможностей поставить под контроль распространение вируса стремительно закрывается. Нужно брать еще больше тестов и плазмы крови у переболевших граждан для использования в качестве лекарства. Мы должны сплотиться и бороться с заразой все вместе и поодиночке. Все должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Главного медика поддержал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявивший, что нынешний скачок не вторая волна, а провал попыток сдержать первую. При этом самая тяжелая ситуация складывается все-таки в южных штатах. Особенно во Флориде. Например, в Тампе, где сейчас тренируются Кучеров, Василевский, Сергачев и Ко, число заболевших за последние две недели удвоилось!

После всех этих трагических спичей становится очевидно, почему НХЛ отказалась от своего публичного обещания, данного в позапрошлую субботу на официальном сайте лиги – каждую неделю давать сводку об инфицированных игроках, приступивших к ледовым тренировкам в малых группах. Напомню, 20 июня НХЛ проинформировала, что из более чем 200 тестов, взятых после 8 июня, когда стартовала фаза 2 перезапуска сезона, 11 дали положительный результат. Все эти неназванные игроки, среди которых по инсайдерской информации оказался юный вожак «Торонто» Остон Мэттьюз, самоизолировались.

NHL

С тех пор минула целая полная неделя, а НХЛ подозрительно молчит. Объяснение внезапного ступора одно: значит, похвастать особо нечем – это мягко говоря. Но скорее всего – положение попросту кардинально ухудшилось. Косвенно это подтверждает невнятное бормотание второго человека в НХЛ Билла Дэйли:

Все важные факторы получат справедливую оценку, прежде чем решения будут приняты и объявлены.

Вы чего-нибудь поняли? Я – нет. Складывается впечатление, что шишкам лиги элементарно нечего сказать, чтобы как-то ободрить болельщиков.

Куда показательнее заявление эпидемиолога Захари Бинни, которое он сделал относительно рестарта сезона НХЛ по просьбе портала Sportsnet:

Если суммировать самые важные моменты, есть четыре главных, на которых необходимо сосредоточиться:

  • Ограничить контакты между людьми как внутри лиги, так и за ее пределами;
  • Частое, в идеале – ежедневное, тестирование, чтобы избежать вспышек при новых случаях заражения;
  • Ношение масок в любое время, когда вы находитесь с кем-то рядом вне льда;
  • Максимально ограничить время пребывания в закрытых помещениях – раздевалках, душевых, залах атлетизма и так далее, где рядом много людей.

Кроме того, перед прибытием команд в оба города-хаба, где будут доигрывать сезон, всех нужно проверить и желательно не один раз. Нельзя допустить, чтобы приехал кто-то с вирусом: это погубит все дело.

А вот здесь все абсолютно понятно. Если коротко: начать – и кончить. Или: шаг в сторону – расстрел! Сравните эти суровейшие рекомендации-ограничения с тем, что происходит у нас, а именно открытием через пару недель кинотеатров.

Вывод для НХЛ крайне неутешительный. Лично я попросту не представляю, как Беттмэн и Ко возобновят сезон, не подвергнув риску заражения десятки игроков, тренеров, сотрудников клубов, судей, работников арен, журналистов, отельеров и прочих лиц, которых вовлекут в авантюру по перезапуску сезона. Иначе сейчас ситуацию охарактеризовать нельзя. Безмолвие НХЛ только это подтверждает.

источник: «Советский спорт»
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