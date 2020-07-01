Овечкину ради Олимпиады все-таки придется покинуть НХЛ. Но ненадолго

В бесконечных буднях пандемии у нас, друзья, появился повод для оптимизма. НХЛ при разработке нового коллективного соглашения с профсоюзом игроков подвесила вопрос участия в пекинской Олимпиаде-2022? Ну и прекрасно! У Александра Овечкина наконец-то появится шанс исполнить мечту карьеры, при этом не выбыть из гонки за вечным рекордом Гретцки.
Если говорить о профессиональном спорте Северной Америки, пока ясно только то, что ничего не ясно. Вот и комиссар НБА Адам Сильвер на днях прокололся, признав, что «если распространение вируса в нашем городе-хабе Орландо приобретет серьезные масштабы, сезон может быть снова приостановлен или окончательно отменен». А ведь баскетболисты продвинулись куда дальше хоккеистов. И день рестарта сезона – 31 июля официально объявлен, и календарь доигровки регулярки сверстан и представлен публике.
В НХЛ по-прежнему сплошной туман. Даже когда начнется фаза 3 – полноценные командные тренировки, неизвестно. Планировалось, что это случится 10 июля. Однако после того как НХЛ в понедельник сообщила, что к 11 инфицированным до присоединения к командам игрокам добавились 15, приступивших к ледовым занятиям в малых группах на базах клубов, поползли слухи, что открытие тренировочных лагерей сдвинут на 13 июля. Из-за двухнедельного карантина для недавно заболевших. А если до конца недели еще десяток игроков – и это без учета обслуживающего персонала, где заражения гарантированы! – подхватят заразу? Лига отложит начало фазы 3 еще на пять-семь дней?
Так что, на сегодня зафиксированы только основополагающие положения:
- Сезон доиграют в двух городах-хабах. Главные претенденты – Эдмонтон, Торонто, Чикаго, Лас-Вегас.
- Крайний срок окончания Кубка Стэнли-2020 – 5 октября.
- Следующий сезон может стартовать даже в начале января, но обязательно будет сыгран в полном объеме с 82 турами в регулярке. Завершится в таком случае Кубок Стэнли-2021 в лучшем случае в сентябре.
Вот, собственно, и все. Что будет дальше, каким станет сезон-2021/22, в какие он пройдет сроки, покрыто мраком. Если у обычных людей пандемия снизила горизонт планирования личной жизни до недели, теперь – максимум месяца, то НХЛ пока не в силах разобраться даже с перезапуском нынешнего сезона. Что тут говорить об Олимпиаде-2022? До нее сейчас элементарно никому нет дела. Эскроу и потолок зарплат куда важнее! Да и состоятся ли зимние Игры-2022 в принципе? Перенесенная на следующий год летняя Олимпиада в Токио по-прежнему под большим вопросом.
Однако любой кризис, как всегда, открывает новое окно возможностей. Давайте, как в культовом кино, «пойдем простым логическим ходом».
Александр Овечкин. Фото NHL
УЧАСТИЕ НХЛ В ОЛИМПИАДЕ-2022 ПОЧТИ ИСКЛЮЧЕНО
Мало того, что у конторы Беттмэна масса неразрешенных вопросов по срокам и структуре сезона-2021/22, а также по новому коллективному соглашению с профсоюзом, которое истекает как раз в сентябре 2022 года. Даже если МОК примет все условия НХЛ, этого может оказаться мало. Судя по всему, на сей раз НХЛ не удастся отбиться двухнедельной паузой в регулярном чемпионате.
Как известно, Китай, в отличие от большинства стран мира, в борьбе с пандемией отказался напрочь от идеи коллективного иммунитета. Что при полуторамиллиардном населении вполне оправданно – никакая медицинская система не выдержит многотысячного единовременного наплыва инфицированных. Потому при малейшей вспышке заболеваний очаг обносится едва ли не Китайской стеной, а несколько миллионов жителей прилегающих кварталов садятся на жесточайший карантин.
Очевидно, что при приеме гостей Олимпиады-2022 Китай от этой практики не откажется ни при каких обстоятельствах. У Поднебесной просто нет выбора! А значит, тех же игроков НХЛ по прилете в Пекин изолируют на двухнедельный карантин. В итоге Беттману и Ко придется тормозить свой чемпионат на месяц! На что владельцы клубов никогда не согласятся.
Александр Овечкин. Фото ХК «Динамо»
КАК БЫТЬ ОВЕЧКИНУ?
А вот как. Как мы условились выше, следующий сезон НХЛ, после которого у Александра истекает контракт с «Вашингтоном», финиширует в сентябре. Даже если лига максимально ужмет отпуск, чемпионат-2021/22 вряд ли стартует ранее декабря. В этом и заключается шанс всей жизни в спорте Ови! Ему не понадобится пропускать даже полсезона НХЛ!
У Александра идеальные отношения с владельцем «Кэпиталз» Тедом Леонсисом. Перед Играми-2018 в Пхенхчане тот клятвенно утверждал, что примет любое решение своего самого ценного работника. В следующем году, похоже, наступит час выполнить это обещание.
Сценарий таков. По окончании для «Вашингтона» сезона-2020/21 Овечкин берет в НХЛ паузу и заключает на период до конца Олимпиады-2022 контракт, скажем, с московским «Динамо». После участия в пекинских Играх Александр сразу переподписывает договор с «Кэпиталз» и возвращается в столицу США. Получается, он пропустит максимум месяца два – два с половиной регулярки НХЛ.
В выигрыше в итоге абсолютно все:
- Великий динамовец сможет добыть-таки долгожданное олимпийское золото;
- Его родной клуб, равно как вся КХЛ, получат невиданный пиар на всю планету;
- Тренеры сборной России в кои-то веки смогут выстроить под Ови всю команду, как в «Вашингтоне» или на ЧМ-2014 в Минске;
- Заполучив самого популярного и узнаваемого хоккеиста поколения, беспрецедентного внимания болельщиков всего мира удостоится и сама Олимпиада в Пекине, о чем МОК без участия игроков НХЛ и мечтать не смеет;
- Хозяин «Вашингтона» и его капитан навсегда сохранят добрые отношения, что по достоинству оценят поклонники «столичных», а также поспособствует новому контракту Ови на выгодных для обеих сторон условиях;
- И что, возможно, самое важное для всех поклонников таланта Александра и вообще отечественных болельщиков: Овечкин, пропустив минимальное в этих условиях количество матчей чемпионата НХЛ-2021/22, продолжит гонку за вечным рекордом результативности Гретцки – 894 шайбы.
Согласитесь, захватывающая перспектива для всей России и персонально Александра Михайловича. Другого шанса повторить триумф мамы, двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, у него попросту не будет.