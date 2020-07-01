Овечкину ради Олимпиады все-таки придется покинуть НХЛ. Но ненадолго

В бесконечных буднях пандемии у нас, друзья, появился повод для оптимизма. НХЛ при разработке нового коллективного соглашения с профсоюзом игроков подвесила вопрос участия в пекинской Олимпиаде-2022? Ну и прекрасно! У Александра Овечкина наконец-то появится шанс исполнить мечту карьеры, при этом не выбыть из гонки за вечным рекордом Гретцки.

Если говорить о профессиональном спорте Северной Америки, пока ясно только то, что ничего не ясно. Вот и комиссар НБА Адам Сильвер на днях прокололся, признав, что «если распространение вируса в нашем городе-хабе Орландо приобретет серьезные масштабы, сезон может быть снова приостановлен или окончательно отменен». А ведь баскетболисты продвинулись куда дальше хоккеистов. И день рестарта сезона – 31 июля официально объявлен, и календарь доигровки регулярки сверстан и представлен публике.

В НХЛ по-прежнему сплошной туман. Даже когда начнется фаза 3 – полноценные командные тренировки, неизвестно. Планировалось, что это случится 10 июля. Однако после того как НХЛ в понедельник сообщила, что к 11 инфицированным до присоединения к командам игрокам добавились 15, приступивших к ледовым занятиям в малых группах на базах клубов, поползли слухи, что открытие тренировочных лагерей сдвинут на 13 июля. Из-за двухнедельного карантина для недавно заболевших. А если до конца недели еще десяток игроков – и это без учета обслуживающего персонала, где заражения гарантированы! – подхватят заразу? Лига отложит начало фазы 3 еще на пять-семь дней?

Так что, на сегодня зафиксированы только основополагающие положения:

Сезон доиграют в двух городах-хабах. Главные претенденты – Эдмонтон, Торонто, Чикаго, Лас-Вегас. Крайний срок окончания Кубка Стэнли-2020 – 5 октября. Следующий сезон может стартовать даже в начале января, но обязательно будет сыгран в полном объеме с 82 турами в регулярке. Завершится в таком случае Кубок Стэнли-2021 в лучшем случае в сентябре.

Вот, собственно, и все. Что будет дальше, каким станет сезон-2021/22, в какие он пройдет сроки, покрыто мраком. Если у обычных людей пандемия снизила горизонт планирования личной жизни до недели, теперь – максимум месяца, то НХЛ пока не в силах разобраться даже с перезапуском нынешнего сезона. Что тут говорить об Олимпиаде-2022? До нее сейчас элементарно никому нет дела. Эскроу и потолок зарплат куда важнее! Да и состоятся ли зимние Игры-2022 в принципе? Перенесенная на следующий год летняя Олимпиада в Токио по-прежнему под большим вопросом.