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Из «Сент-Луиса» пришло еще одно тревожное предупреждение. Не пора ли НХЛ объявить об отмене сезона?
04 июля 14:57
автор: Виталий Славин

Из «Сент-Луиса» пришло еще одно тревожное предупреждение. Не пора ли НХЛ объявить об отмене сезона?

В НХЛ снова вспышка заболеваний! В июне почти на неделю отменила тренировки и закрыла базу «Тампа». Теперь ушел на карантин действующий чемпион НХЛ.

В обстановке строжайшей секретности, словно разведчики перед засылкой в логово врага, клубы НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона. Лига опять обманула общественность: сводки №3 о заболевших среди игроков по-прежнему нет, хотя Беттман и Ко обещали это делать еженедельно в пятницу. Но шила в мешке не утаишь. Хотя НХЛ упорно молчит и ничего не комментирует, сегодня ночью стало известно о случаях массового заражения в «Сент-Луисе».

Последний раз действующие чемпионы НХЛ выходили на лед в четверг 2 июля. В пятницу в СМИ просочилась информация, что из-за множества позитивных тестов на вирус в команде ледовые занятия приостановлены минимум до понедельника. Тренировочный каток будет закрыт и для здоровых игроков, которые собирались там работать в выходные. Точное число подхвативших заразу, а тем более фамилии хокеистов не сообщаются. НХЛ запретила клубам это делать. Нам же только и остается, что ждать сводки №3. Тогда хотя бы общее число инфицированных в лагерях за неделю игроков узнаем.

Важный момент. «Блюзмены» приступили к фазе 2 возобновления сезона – тренировкам в малых группах не 8 июня, как многие другие команды, а только 22-го. Причина задержки не раскрывается. А когда нет официальных объяснений, приходится предполагать, что уже 8 июня в «Сент-Луисе» выявили зараженных, потому команда села на 14-дневный карантин. Посмотрим, как будет на сей раз: ограничатся самоизоляцией инфицированных или, как в ФК «Оренбург», отправят на карантин всех. Ведь хотя «блюзмены» и занимались группами не более шести человек, так или иначе они контактировали и с другими игроками команды и с многочисленным обслуживающим персоналом.

В который раз остается разве что воскликнуть: НХЛ, как ты собираешься 10 или 13 июля перейти к фазе 3 и начать полноценные командные тренировки, если уже сегодня, даже при занятиях малыми группами, очаг заболеваний вспыхнул сначала в «Тампе», где закрыли основную арену и тренировочный центр почти на неделю, а сейчас в «Сент-Луисе»?!

Теперь, как я понимаю, старт фазы 3 нужно отложить до 16 июля, когда минуют две недели карантина со 2 июля. Иначе обладатели Кубка Стэнли-2019 окажутся в неравных с остальными клубами условиях.

Грусти и скепсиса добавил еще один факт, попавший в прессу. Помните, какой грандиозный скандал разразился в Германии, после того как футболист берлинской «Герты» Саломон Калу сам себя спалил прямой трансляцией в соцсети из раздевалки в первый день сбора перед рестартом чемпионата? За полное пренебрежения мерами безопасности – рукопожатия, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие маски клуб мгновенно дисквалифицировал ивуарийца.

В НХЛ не так от слова совсем. Очень похожий случай лига откровенно опять же спускает на тормозах. Даже несмотря на то, что, как и в инциденте с Калу, есть видеодоказательства.

В этот раз в историю вляпался канадский форвард финского происхождения из «Ванкувера» Джейк Виртанен. В среду или четверг он засветился в ночном клубе в центре города. На видео, угодившем в инстаграм, игрок был без маски и не соблюдал дистанцию. Позже скандальное видео, как и в эпизоде с Калу, из сети удалили. В «Кэнакс» сообщили, что с нарушителем провели разъяснительную беседу, а также успокоили, что в тренировках команды он еще не участвовал и обязательно пройдет тестирование перед присоединением к «Ванкуверу».

Чувствуете разницу? Колоссальную и принципиальную. Ни слова осуждения, не говоря уже о дисквалификации, ни от клуба, ни от лиги! А ведь в НХЛ на минувший понедельник числилось аж 26 инфицированных из 250 проверенных игроков! Сколько заболевших среди обслуживающего персонала Беттман и Ко настойчиво скрывают.

Лично мне, как и всем хоккейным болельщикам, очень хочется, чтобы Кубок Стэнли-2020 все-таки разыграли. Но риск слишком велик. Даже если все 24 команды соберутся в двух городах-хабах – предполагается, ими станут Эдмонтон и Торонто, регулярных случаев заражения и последующего обязательного карантина не избежать. А значит, конторе Гари Беттмана пора определиться – начинать или нет: вторая остановка сезона подорвет престиж лиги, посеет сомнения в способности НХЛ адекватно оценивать риски. Иначе говоря, быть рачительными и умными работодателями.

источник: «Советский спорт»
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