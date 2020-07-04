Из «Сент-Луиса» пришло еще одно тревожное предупреждение. Не пора ли НХЛ объявить об отмене сезона?

В обстановке строжайшей секретности, словно разведчики перед засылкой в логово врага, клубы НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона. Лига опять обманула общественность: сводки №3 о заболевших среди игроков по-прежнему нет, хотя Беттман и Ко обещали это делать еженедельно в пятницу. Но шила в мешке не утаишь. Хотя НХЛ упорно молчит и ничего не комментирует, сегодня ночью стало известно о случаях массового заражения в «Сент-Луисе».

Последний раз действующие чемпионы НХЛ выходили на лед в четверг 2 июля. В пятницу в СМИ просочилась информация, что из-за множества позитивных тестов на вирус в команде ледовые занятия приостановлены минимум до понедельника. Тренировочный каток будет закрыт и для здоровых игроков, которые собирались там работать в выходные. Точное число подхвативших заразу, а тем более фамилии хокеистов не сообщаются. НХЛ запретила клубам это делать. Нам же только и остается, что ждать сводки №3. Тогда хотя бы общее число инфицированных в лагерях за неделю игроков узнаем.

Важный момент. «Блюзмены» приступили к фазе 2 возобновления сезона – тренировкам в малых группах не 8 июня, как многие другие команды, а только 22-го. Причина задержки не раскрывается. А когда нет официальных объяснений, приходится предполагать, что уже 8 июня в «Сент-Луисе» выявили зараженных, потому команда села на 14-дневный карантин. Посмотрим, как будет на сей раз: ограничатся самоизоляцией инфицированных или, как в ФК «Оренбург», отправят на карантин всех. Ведь хотя «блюзмены» и занимались группами не более шести человек, так или иначе они контактировали и с другими игроками команды и с многочисленным обслуживающим персоналом.

В который раз остается разве что воскликнуть: НХЛ, как ты собираешься 10 или 13 июля перейти к фазе 3 и начать полноценные командные тренировки, если уже сегодня, даже при занятиях малыми группами, очаг заболеваний вспыхнул сначала в «Тампе», где закрыли основную арену и тренировочный центр почти на неделю, а сейчас в «Сент-Луисе»?!

Теперь, как я понимаю, старт фазы 3 нужно отложить до 16 июля, когда минуют две недели карантина со 2 июля. Иначе обладатели Кубка Стэнли-2019 окажутся в неравных с остальными клубами условиях.