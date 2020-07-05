«В Аризоне бунтов не было. Афроамериканцы ведут себя мирно». Интервью с Иваном Просветовым

– Главные звезды команды также начали тренировки? – Да. Вот, на днях Тэйлор Холл и Карл Седерберг с нами были. Фил Кессел также начал тренироваться, но он в другой группе, не в моей.

– Как у вас построен тренировочный процесс? – Всех игроков поделили на шесть групп, с нами на льду всегда один-два тренера по игрокам и один тренер вратарей. Три раза в неделю обязательно нужно приезжать на катание, четвертая тренировка – по желанию. По прилету в США нужно пройти восьмидневный карантин и каждые два-три дня сдавать тесты.

– Как обстановка в Аризоне? – начинаем беседу. – Все хорошо. Несмотря на то, что с открытием кафе, ресторанов, торговых центров участились случаи заболевания, не все так плохо. Я свободно передвигаюсь по городу. Тут, даже если ты заболел, никто не будет приходить тебя проверять, спрашивать пропуск. Но все ходят в масках. По прибытии на тренировку ты должен обязательно надеть маску, перчатки, протереть руки санитайзером и измерить температуру. Также каждые два дня нас тестируют на коронавирус, так что все серьезно.

В НХЛ клубы постепенно возобновляют тренировки. Пока что заниматься разрешено лишь в группах по шесть человек, но руководство лиги уже объявило, что плей-офф возобновится 30 июля в двух городах на территории Канады – Торонто и Эдмонтоне.

– Кто из вратарей еще занимается с вами в одной группе?

– Многие европейцы пока не прилетели, поэтому из голкиперов с нами сейчас только канадец Дарси Кемпер. Всем европейским игрокам, которые вернутся в Америку, нужно будет пройти карантин, если они прилетят обычным рейсом. Поэтому, насколько я знаю, многие, кто уехал обратно в Европу, собираются арендовать приватный самолет и вернуться все вместе.

– Тяжело ли было выходить на лед после столь долгого перерыва?

– Сколько играю в хоккей, это был мой лучший первый выход на лед. Мне кажется, вышел и все «поймал» сразу. Здесь сыграло то, что я две недели отдохнул, а потом практически каждый день тренировался, поэтому в физическом плане чувствую себя отлично.

– Что говорят в команде по поводу даты начала тренировочного лагеря?

– Вот это еще неизвестно. Говорят, уже в июле должны начать тренироваться по 12 человек, а в конце месяца поедем в Эдмонтон, чтобы провести тренировочный лагерь и уже начать плей-офф. Ситуация нестабильная, так как некоторые рестораны и моллы, открывшиеся в Аризоне, уже закрылись обратно из-за увеличения количества случаев заражения.

– Куда вы ходите есть в таком случае, если все закрыто?

– Мы с Ильей Любушкиным особо никуда не ходим из-за самоизоляции, но нашли работающий теннисный корт, и постоянно играем на ужин. Кто проигрывает, тот приглашает к себе поесть. Любо хорошо делает мясо, стейки. Я из России привез тушенку, делали макароны по-флотски. В прошлом году тоже был интересный случай – моя девушка приезжала ко мне, ей мои родители положили 5 банок тушенки, и она летела с ними.

– Она сейчас с вами или осталась в России?

– Осталась дома. Решили, что из-за риска заражения будет лучше, чтобы она была там пока. Надеюсь, с Кубком Стэнли скоро приедем, навестим.

– Была информация, что многие игроки вообще не хотели доигрывать этот сезон. Какое настроение у команды?

– Да, были и такие, кто не хотел. Но у нас в команде все довольны, что выпал шанс сыграть в плей-офф, потому что в другом случае, скорее всего, «койотам» было бы сложно пробиться в восьмерку. Конечно, есть некоторые опасения, что можешь заболеть, но у нас на арене максимальные меры предосторожности – все в масках, перчатках, даже персонал весь ходит в очках, поэтому заразиться крайне сложно. Еще одним фактором могут стать большие штрафы от лиги за отказ играть. С учетом этих штрафов, я в АХЛ буду получать такую же зарплату, как и здесь.

– Недавно появилась информация, что сезон в АХЛ может вообще не начаться. Слышали про это?

– Да, мне вчера как раз Илья Любушкин сказал. Тут, опять-таки, воля случая. Мы ведь летаем обычными самолетами, а не приватными чартерами, находимся в тех же аэропортах, поэтому риск есть. Тем не менее, мало верится в то, что в АХЛ сезон не начнется, потому что это фарм-лига НХЛ, и игроков будет просто неоткуда брать.

– С главным тренером команды Риком Токкетом общались?

– Нет, Токкета еще не видел. С нами сейчас только тренер по защитникам и вратарям и персонал команды – врачи, тренер по физподготовке.

– Вы одними из первых прилетели обратно в Аризону. Как прошло возвращение?

– Я проходил тренировочный лагерь в России, когда мне позвонил помощник генерального менеджера команды Стив Салливан и сказал, что нужно прилетать. Спросил, когда я смогу быть здесь. Мне до конца лагеря оставалось еще 7 дней, он ответил, что это слишком поздно, нужно сейчас. Мне дали 48 часов до вылета, я собрал вещи и поехал в аэропорт. Летел через Нью-Йорк, самолет был полный – видимо, все хотели вернуться почему-то. В Нью-Йорке переночевал в отеле и на следующий день прилетел в Аризону.

– В США сейчас кроме ситуации с коронавирусом еще и нестабильная политическая обстановка из-за массовых протестов против расизма. Видели что-нибудь из-за этого?

– Скажу честно, здесь в Аризоне ничего такого не видел. Ко всем уважительное отношение, все афроамериканцы живут мирно и спокойно. Никакого расизма или бунтов не было. В этой части Америки все гладко, как и всегда.