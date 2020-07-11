10 километров по жаре: кто ответит за смерть молодого хоккеиста?

Произошло все во время кросса в первый же день сборов. Почему это произошло, и кто виноват, а главное – ответят ли за гибель талантливого форварда?

Увидев сообщение о смерти Павла, я сразу полезла в соцсети клуба. Первый день, медосмотр и вроде бы все как положено. В голове вертелся вопрос – как? Он что педали велосипеда во время проверки до смерти накрутил, или что там произошло? Но на самом деле, у тренерского штаба был другой план на первый день сборов – 10 километров по 35 градусной жаре. На кросс вышли хоккеисты даже не успевшие полностью пройти медкомиссию. У доктора команды не было ни результатов анализов, ни полных данных о физической готовности игроков. Кроме того, по инсайдерской информации, Крутий утром жаловался на плохое самочувствие, но тренерский штаб под руководством Евгения Зиновьева все равно отправил его на роковой забег.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

«Мы все сейчас в шоке, ничего не предвещало такого, – цитирует генерального директора клуба Олега Пивунова ТАСС. – Была утренняя легкая пробежка, кроссы в первый день сборов никто не дает, ситуация непонятная. Была легкая пробежка без времени для ознакомления с трассой, где мы всегда потом проходим подготовку, бегаем кроссы. Температура воздуха была 25 градусов, для нашего региона это нормальная температура. Никаких отклонений у него не было, хоккеист прошел медицинское обследование был полностью здоров по всем показателям».

А как же быть с нет, что все сводки погоды говорят об обратном? 26 градусов в Орске ночью, кросс начался около 12 часов дня, когда термометры показывали 35. Проходил он на открытой территории, не в тени.

На восьмом километре Павлу стало плохо. Доктор пытался привести его в чувства нашатырем, похлопываниями и обливанием водой. Приехавшая скорая госпитализировали парня, но в машине он скончался.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии.

Собственно, на тромб сейчас все и постараются свалить. Мол, никто не застрахован, болезнь-призрак…Но что же привело к такому исходу? Почему игроки не проходят полное медобследование? Почему слова о игрока о плохом самочувствии не имеют никакого значения? Почему устраивают кроссы в аномальную жару? Где препараты экстренной помощи в аптечке врача спортивной команды? Это не просто грубейшие нарушения, это, как мы видим, бывает приговор. И ВХЛ обязана разобраться, ведь если дело будет замято, стоит задуматься об уровне данной организации. И не надо сейчас говорить про то, что там нет больших возможностей и денег на отличную инфраструктуру – человеческая жизнь бесценна. Не можете обеспечить ее безопасность – закрывайтесь.

СИСТЕМА

На самом деле, тренировочный процесс в России уже давно нуждается в корректировке. Те же самые кроссы, беготня абсолютно не нужны в хоккее. В «Ак Барсе» в прошлом году отменили знаменитый тест Купера. И что? Плохо выступали казанцы? Выносливости не хватало? Или баллоны? Вот уж веселье.

У каждого тренерского штаба свои методы, но стоит идти в ногу со временем, придумывать методы, которые разовьют силу, скорость, выносливость, не калеча и не провоцируя в будущем травмы. Здесь, вообще, важен индивидуальный подход. Каждому свое. Посмотрите на игроков НХЛ? У них предсезонки, как таковой, почти нет. Любой профессионал знает, что нужно приехать в команду готовым, поэтому нанимает себе тренеров и занимается по личной программе.

У нас же собирают за два месяца до чемпионата, и пошла работа. Сравните даже тех же финнов – «Йокерит» начнет тренировочный сбор 27 июля, когда некоторые российские клубы уже перейдут ко второму этапу. Подготовятся ли джокеры хуже? Не думаю.

Павел Крутий был воспитанником хабаровского хоккея. Отлично проявил себя в «Амурских Тиграх», потом показал хорошую статистику в «КуньЛунь Юниор» – 64 (32+32) очка. На взрослом уровне выступал за КРС-ОЭРДЖИ и «Сарыарку». Этим летом подписал просмотровый контракт с «Южным Уралом». Выражаем глубокие соболезнования родным и близким хоккеиста.

По данным авторитетного телеграмм-канала «Арена Бреда» сегодня в ХК «Южный Урал» прошло собрание, на котором игроков попросили не болтать лишнего и быть слаженным коллективом. Хочется надеяться, что игроки примут верное решение, которое поможет в будущем избежать таких трагедий, а виновные в случившемся будут наказаны.