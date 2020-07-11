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Сергей Зубов поможет сделать в «Рейнджерс» филиал питерского СКА
11 июля 20:00
автор: Виталий Славин

Сергей Зубов поможет сделать в «Рейнджерс» филиал питерского СКА

Манхэттен застыл в ожидании: фанаты ньюйоркцев надеются, что ушедшего в «Нью-Джерси» тренера защитников «Рейнджерс» Линди Раффа заменит экс-главком невских армейцев.

Сразу после официального назначения в четверг олдскульного Линди Раффа в соседний «Девилз» болельщики «синих рубашек» принялись гадать, кто заменит 60-летнего зубра.

Тем более до открытия тренировочных лагерей 13 июля остались считанные дни. Сегодня до меня дошла информация, что боссы «Рейнджерс» выбирают между 36-летним Даниелем Джирарди, отыгравшим на Бродвее 11 сезонов и завершившим карьеру год назад, и двукратным обладателем Кубка Стэнли в «Рейнджерс» и «Далласе», членом Зала Славы НХЛ, олимпийским чемпионом Сергеем Зубовым.

По-моему, выпускник ЦСКА во всех смыслах идеальная кандидатура для работы именно ассистентом, отвечающим за игру защитников и спецбригады.

После того как ньюйоркцы подписали Панарина на восемь лет, продлили контракт с Бучневичем, настойчиво продвигают на позицию основного вратаря Шестеркина, которому в спину дышит Георгиев, связывают определенные надежды с Рыковым и наверняка дадут сейчас в плей-офф шанс Кравцову, «рейнджеры» стали самой русской командой в НХЛ. Закономерно, что за их спинами на скамейке встанет соотечественник. Он не просто решит все языковые проблемы. Зубов отлично знает возможности и подход к Панарину, Бучневичу, Шестеркину, Рыкову, с которыми не один пуд соли съел в Санкт-Петебурге. Не удивлюсь, если на Манхеттэне вскоре объявится еще один бывший подопечный Войнов. Заметьте, защитник, как и Рыков. А там – чем черт не шутит! – подтянется армейский кореш и земляк Хлебушка из «Флориды»: Дадонов по окончании сезона выходит на рынок свободных агентов.

Если у хозяев «Рейнджерс» все еще есть какие-то сомнения, они могут позвонить Марио Лемье и поинтересоваться, как СуперМарио оценивает деятельность в «Питтсбурге» в аналогичной должности Сергея Гончара. Уверен, двух мнений тут быть не может: челябинец прекрасно справляется со своими обязанностями.

Зубов по темпераменту и отношению к профессии здорово напоминает российского коллегу, да и стиль игры у них был почти одинаковый. Пожалуй, это два наших на сегодня последних атакующих защитника реально мирового класса. Вот только Сергею Александровичу в обеих ипостасях удалось добиться куда большего. Два Кубка Стэнли, золото Альбервиля, Зал Славы. Вторым в НХЛ после Буре в «Ванкувере» Зубова в «Далласе» удостоили чести изъять из обращения его 56-й номер. К тому же он и главным тренером поработал – в СКА и ХК «Сочи».

Что необходимо ассистенту, чего от него ждет главный тренер? Только не криков-нравоучений на скамейке и в раздевалке. В самом слове помощник как раз и содержится ответ. А еще желательно не просто на словах-пальцах объяснить подопечным, ЧТО делать, но выйти на тренировке на лед и показать, КАК это делать. Дэвиду Куинну с его куцым опытом выступлений за университетские команды априори нечего продемонстрировать тому же Панарину или Трубе с Дианджело. Да это особо и не требуется. Главный должен командовать.

Для Зубова никаких секретов давным-давно нет ни в теории, ни в практике, а на площадке он умеет абсолютно все. Это был образцовый игрок российской школы. Ну разве скорости не хватало. Но тренеру она и не нужна. Главное – руки и голова. А в этом я сейчас среди коучей НХЛ равных москвичу не вижу.

Так что, не валяй дурака, Америка, и срочно прописывай в «Медисон Сквер Гардене» великого воспитанника Виктора Тихонова!

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Сергей Зубов поможет сделать в «Рейнджерс» филиал питерского СКА
Сергей Зубов поможет сделать в «Рейнджерс» филиал питерского СКА
Манхэттен застыл в ожидании: фанаты ньюйоркцев надеются, что ушедшего в «Нью-Джерси» тренера защитников «Рейнджерс» Линди Раффа заменит экс-главком невских армейцев.
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