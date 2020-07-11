Сергей Зубов поможет сделать в «Рейнджерс» филиал питерского СКА

Сразу после официального назначения в четверг олдскульного Линди Раффа в соседний «Девилз» болельщики «синих рубашек» принялись гадать, кто заменит 60-летнего зубра.

Тем более до открытия тренировочных лагерей 13 июля остались считанные дни. Сегодня до меня дошла информация, что боссы «Рейнджерс» выбирают между 36-летним Даниелем Джирарди, отыгравшим на Бродвее 11 сезонов и завершившим карьеру год назад, и двукратным обладателем Кубка Стэнли в «Рейнджерс» и «Далласе», членом Зала Славы НХЛ, олимпийским чемпионом Сергеем Зубовым.

По-моему, выпускник ЦСКА во всех смыслах идеальная кандидатура для работы именно ассистентом, отвечающим за игру защитников и спецбригады.

После того как ньюйоркцы подписали Панарина на восемь лет, продлили контракт с Бучневичем, настойчиво продвигают на позицию основного вратаря Шестеркина, которому в спину дышит Георгиев, связывают определенные надежды с Рыковым и наверняка дадут сейчас в плей-офф шанс Кравцову, «рейнджеры» стали самой русской командой в НХЛ. Закономерно, что за их спинами на скамейке встанет соотечественник. Он не просто решит все языковые проблемы. Зубов отлично знает возможности и подход к Панарину, Бучневичу, Шестеркину, Рыкову, с которыми не один пуд соли съел в Санкт-Петебурге. Не удивлюсь, если на Манхеттэне вскоре объявится еще один бывший подопечный Войнов. Заметьте, защитник, как и Рыков. А там – чем черт не шутит! – подтянется армейский кореш и земляк Хлебушка из «Флориды»: Дадонов по окончании сезона выходит на рынок свободных агентов.

Если у хозяев «Рейнджерс» все еще есть какие-то сомнения, они могут позвонить Марио Лемье и поинтересоваться, как СуперМарио оценивает деятельность в «Питтсбурге» в аналогичной должности Сергея Гончара. Уверен, двух мнений тут быть не может: челябинец прекрасно справляется со своими обязанностями.