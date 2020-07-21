«Спартак» и «Авангард» – на карантине! Старт чемпионата КХЛ необходимо передвинуть на октябрь

- У нападающего Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция, - сообщил генменеджер омичей Алексей Волков. - В тренировочном процессе он участия не принимал. Сейчас он изолирован от команды. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона. Кроме того, в ходе углубленного медобследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку.

Слухи о заражениях в КХЛ и МХЛ курсировали давно. «Северсталь» еще 7 июля подтвердила, что один из игроков сдал положительный тест. Подобная информация поступала и из других городов, но всегда – без фамилий.

Большинство команд КХЛ вышли из отпуска в начале прошлой недели. За исключением разве что «Барыса». Правительство Казахстана после резкого ухудшения в стране эпидемиологической обстановки продлило ограничительные меры до 2 августа. Так что самое раннее, когда «барсы» приступят к тренировкам – 3 августа. Намеченный на первую декаду месяца традиционный международный Кубок президента республики и вовсе отменен.

Что-то странное происходит в клубах КХЛ столичного региона. Пандемия в Москве и области уже давно на спаде. Однако вслед за «Спартаком» массовая вспышка заболеваний зафиксирована во вторник в «Авангарде», который базируется в Балашихе. «Ястребы» уже объявили, что вынуждены отказаться от участия в турнире в Сочи, который стартует 4 августа.

КРАСНО-БЕЛАЯ БОМБА

Тогда замечание Волкова об «ограничениях на нагрузку» особой тревоги не вызвало. Тем более что на следующий день, 17 июля, в КХЛ взорвалась бомба: «Спартак» из-за многочисленных случаев КОВИД-19 приостановил тренировки, начавшиеся на олимпийской базе в Новогорске.

Как выяснилось, у трех игроков позитивный анализ был зафиксирован еще до начала сбора. Всех отправили на самоизоляцию по месту жительства. 10 – 11 июля хоккеисты, тренеры и персонал заселились в одноместные номера отеля в режиме карантина. После тестирования были выявлены еще два инфицированных игрока и один сотрудник клуба. Всех изолировали в их гостиничных номерах.

15 июля перед началом ледовых занятий провели еще одно общее тестирование, которое обернулось шоком – семь заболевших, в том числе один человек персонала! Хотя у всех болезнь протекает в легкой форме без осложнений и без симптомов, после консультации с Роспотребнадзором и приняли решение всей командой сесть на карантин. При этом на 17 и 21 июля назначили два дополнительных тотальных тестирования.

Однако еще до объявления в «Спартаке» результатов двух этих проверок во вторник днем полыхнуло в Балашихе. Да как! Счет теперь идет на десятки подцепивших заразу!

ПОЖАР В БАЛАШИХЕ

Алексей Волков с горечью признал:

- С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки.

Генменеджер не уточнил, продолжат ли «ястребы» заниматься на льду в усеченном составе. Ограничился заявлением, что «Авангард» не поедет в Сочи, где должен был соперничать с ХК «Сочи», СКА, «Локомотивом» и молодежной сборной России. Оно и понятно: этим двадцати инфицированным придется на две недели закрыться на карантине.

Что же получается? Уже у трех клубов - причем ставящих большие задачи! – полностью сорвана подготовка к сезону. Неизвестно, как и когда они выберутся из этой нежданной передряги, когда соберутся в полном составе, когда возобновят полноценные командные тренировки. Налицо неравные условия. При этом далеко не факт, что в ближайшее время не громыхнет где-нибудь еще.

КХЛ до сих пор не обнародовала календарь чемпионата-2020/21, ибо нет окончательной ясности с участниками. Границы России по-прежнему на замке. Китайский «Куньлунь» скорее всего переедет в Мытищи. А вот с финским «Йокеритом», рижским «Динамо», да и «Барысом» пока вопросы открыты.

В этой ситуации неопределенности, вызванной неутихающей пандемией, по-моему, будет логично перенести старт регулярного чемпионата КХЛ на месяц - на начало октября. Это хотя бы как-то нивелирует шансы команд. Тем более что чемпионат мира-2021 в Минске и Риге откроется на две недели позже обычного – 21 мая.