Что случилось с Кросби?

В отличие от КХЛ, за океаном, похоже, справились или почти справились с вирусом. НХЛ объявила, что за первые пять дней (13 – 17 июля) тренировочных лагерей выявлены только двое инфицированных. А всего таковых с 8 июня, когда начались ледовые занятия в ограниченных группах, 45 игроков.

Обнадеживает, что с каждой сводкой НХЛ количество зараженных падает. 19 июня лига объявила об 11 положительных тестах после начала добровольных тренировок и 13, сделанных до 8 июня. Еще 12 случаев добавились к 6 июля. Семь - к 13 июля, два – к 20 июля. Итого: 45 из более чем 800 обследованных хоккеистов. О каких-то осложнениях пока не слышно. А первые из заболевших, например, молодой вожак «Торонто» Остон Метьюз давно уже работает в полную силу.



Впрочем, в НХЛ тоже рвануло несколько зарядов, как в КХЛ. Закрывались на дезинфекцию из-за вспышек заболеваний тренировочные центры «Тампы» и «Сент-Луиса». Затем целую пятерку вдруг потерял «Монреаль», а «Питтсбург» открыл тренировочный лагерь почти без десятка игроков основы. Наконец, в эту субботу «Бостон» вынужден был отказаться от двухсторонки по той прозаичной причине, что на второй состав не хватило игроков. По разным обстоятельствам выбыли вратарь Туукка Раск, защитник Тори Круг, форварды Чарли Койл, Давид Крейчи, Шон Курали, Ник Ричи, Крис Вагнер, Давид Пастрняк и Ондржей Каше.



Однако все оказалось не так страшно. В понедельник впервые вышли на лед монреалец Макс Доми, находящийся в зоне повышенного риска из-за диабета первого типа, и партнер Джино Патрик Хорнквист. После пропуска нескольких дней вернулся на площадку капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. Также возвратились в общую группу «Брюинз» Раск, Круг, Койл, Крейчи, Курали и Ричи.



Недоимки, впрочем, остаются, но они точечные. Так, уже две подряд тренировки пропустил капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Наоборот, только один раз разрешили покататься с «Брюинз» лучшему снайперу чемпионата-2020 (наравне с Овечкиным) Пастрняку – почти полторы недели он занимается отдельно от команды на другом стадионе. Остались в понедельник за бортом и капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо, ведущий защитник «Бостона» Чарли Макэвой, претендент на Колдер Трофи-2020 Кейл Макар («Колорадо»).



По правилам НХЛ, клубы не обязаны объяснять - болезнь или травма стали причиной отсутствия того или иного хоккеиста.



Что касается россиян, то все вроде бы на месте и усердно готовятся. В том числе пропустивший большую часть регулярки форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, а также новичок «Торонто» Илья Михеев. Разве что вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов до сих пор в простое. Зато его одноклубник защитник Александр Алексеев в понедельник присоединился-таки к «Кэпиталз».