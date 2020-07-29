39 заболевших и никакого шуму. Почему КХЛ в отличии от РПЛ не допускает коронавирусных скандалов

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что на 28 июля в лиге было подтверждено 39 случаев заболевания коронавирусом у игроков плюс еще у нескольких сотрудников клубов. 31 зараженный в МХЛ.

Если сложить все вместе, то приличное количество получается. Не меньше, чем было в российской футбольной премьер-лиге в период доигровки сезона-2019/20. Однако в РПЛ едва ли не каждая новость по поводу очередного положительного теста на COVID-19 вызывала скандал, широко тиражировалась и бурно обсуждалась. А в КХЛ, такое впечатление, что и нет никаких страшных диагнозов у хоккеистов, хотя подхвативших китайскую заразу хватает почти на две команды.

Почувствуйте разницу, как говорится. Почему так происходит? Это показатель того, насколько футбол сегодня в России популярнее хоккея? Нет, конечно, хотя рейтинги ледовой забавы ниже футбольных. Просто в РПЛ решили называть фамилии заболевших игроков и сотрудников, а КХЛ постановила, что это информация не для широкой публики, а для внутреннего пользования.

Когда больной обезличен, то публика моментально теряет интерес к его судьбе. Это обычный психологический момент. Раз нет конкретного человека, за которого можно переживать или напротив ругать его на чем свет стоит за то, что нарушил протокол по безопасности и принес заразу в команду, нет и повышенного интереса к данной теме.

Вспомните, сколько разговоров было о футболисте «Ростова» Хорене Байрамяне, с которого, по всей видимости, началась эпидемия в клубе. После того как всплыла информация о том, что главный тренер дончан Валерий Карпин сам отпустил игрока к родственникам, которые болели «короной», пресса стала перемывать кости обоим персонажам инцидента. Досталось на орехи и руководству клуба. Ну и, конечно же, все это срикошетило по РПЛ, негативно отразившись на имидже.

Хорен Байрамян. Фото: ФК «Ростов»

Или возьмем историю с семьей Павла Погребняка, в которой подхватили инфекцию сам форвард «Урала», а также его супруга Мария и дети. Жена футболиста сообщала в своем инстаграме во всех подробностях об «ужасах» нашей медицины, о воспалении у мужа и о том, как протекает болезнь у детей. В итоге многие читатели подсели на эту тему, а ряд СМИ даже завели таблички, где команды «соревновались» по числу заболевших игроков и сотрудников.

РПЛ, очевидно, не просчитала, как будет реагировать общество на коронавирусные новости. А реакция большей частью была негативной: сочувствие проиграло раздражению в этом вопросе. Лига же просто поплыла по течению, по итальянскому варианту. В серии А, игроки которой одни из первых подверглись заражению коронавирусом, никто не собирался ничего скрывать. Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, помнится, мелькал в новостях недели три вместе со своей девушкой, которая также подцепила COVID-19. О том, как протекает болезнь у аргентинца, казалось, знали не только все Апеннины, но и вся Россия.

Наученные горьким опытом многие ведущие спортивные лиги быстро сообразили, что информационную политику по коронавирусу необходимо срочно менять. В Английской премьер-лиги моментально спрятали от прессы все фамилии зараженных. НХЛ запретила клубам называть фамилии больных, по новым правилам командам нельзя раскрывать информацию о травмах и болезнях игроков. На официальную информацию НХЛ ввела ограничения, дабы не допустить паники, так как за последнее время было полно случаев коронавируса у хоккеистов лиги. Теперь о заболевших и травмированных игроках позволено сообщать только самой НХЛ, клубам велено молчать.

Такую же практику переняла КХЛ. Кому-то, возможно, захочется пошуметь о том, что подобные запреты несут в себе элементы цензуры. Но, думается, это от лукавого. Это тот случай, когда словами делу не поможешь. Разве что ненужную панику посеешь. Да и вряд ли самим игрокам, заразившимся вирусом, очень приятно читать об этом в прессе, где об их состоянии здоровья судачат на все лады. Подчас сгущая краски, добавляя небылицы и прочие «вкусности», чем нередко грешат СМИ в поисках сенсаций.

Как видим на примере КХЛ, пока такой подход к освещению коронавирусной темы играет в пользу лиги. Совсем недавно мы слышали, что в «Авангарде» заболело сразу 20 человек, в «Спартаке» – 13, в ЦСКА – 7… Как быстро, однако, эти вести ушли из актуальной повестки дня. Будто и нет в КХЛ никакой эпидемии.

Конечно, в сезоне с такими массовыми случаями заболевания, как в «Авангарде» или «Спартаке», в информационном плане КХЛ будет справляться труднее. Не спрячешь же от мира, если команда не в состоянии выставить на игру полноценный состав. Но при единичных заболеваниях, тактика обезличивания больных работает – и прежде всего на имидж организации, которая проводит соревнование.

7 августа матчем на Суперкубок России стартует уже новый футбольный сезон, в котором коронавирус от нас никуда не денется и будет жить вместе с нашим чемпионатом бок о бок. Если премьер-лига не хочет, чтобы сезон-2020/21 прошел в том же скандальном ключе, как летняя доигровка, то надо вносить срочные коррективы. Самый простой способ – позаимствовать практику у хоккейных товарищей. Она в скором времени наверняка может пригодиться.