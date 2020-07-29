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Бобровский – опять пятерка. Кучеров и Пойнт – опять двойка (видео)
29 июля 23:00
автор: Виталий Славин
автор фото: Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров оформляет дубль в ворота голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Фото NHL.com

Бобровский – опять пятерка. Кучеров и Пойнт – опять двойка (видео)

Трио россиян порвало «пантер» в клочья.

Давненько я не видел в НХЛ столь катастрофической разницы в классе команд, как в игре «Флорида» – «Тампа» – 0:5. Но вполне могло быть и 0:7, и 0:10, если бы «молнии» после 0:4 к 26-й минуте не бросили играть.

А ведь «Тампа» вышла на лед без своих многолетних фронтменов – капитана Стэмкоса и бригадира обороны Хедмана. Но Кучеров на пару с Пойнтом справились без них, а Василевский наглухо закрыл рамку.

Впрочем, по большому счету ему и пропотеть не удалось. Настолько плюшевыми и беззубыми предстали «пантеры». Даже когда судьи дали им минуту 50 секунд поатаковать впятером против троих, все равно ни единого толкового момента так и не создали, тупо гоняя шайбу по периметру. Вообще с большинством у «Флориды» беда. Дадонов, занимая позицию на среднем пятаке, в розыгрыше почти не участвует. Заправляет всем капитан Барков – вот только сам он воротам не угрожает, а лишь ищет партнеров, пытаясь разыграть до верного. В итоге – с минус двумя незаряженными на гол форвардами! – «Пантерз» сами себя лишают численного преимущества.

То ли дело их географические соседи – все отработано и подогнано как в швейцарских хронометрах. И наплевать, что Хедман все еще по семейным обстоятельствам сидит дома. Есть 22-летний Сергачев, который ничем не хуже шведского ветерана. Чтобы разыграть двоечку с Кучеровым и реализовать первое же удаление соперника, россиянам потребовалось 67 секунд. Никита так в касание влепил под перекладину, что я и не сразу понял, что это гол – шайба застряла за камерой в воротах.

В целом Кучеров вместе с Пойнтом (третьим в звене был чех Палат) провели отличный матч: у Никиты – 3 (2+1) очка, у канадца – 4 (2+2). Другое дело, оба первых гола, забитых Пойнтом после выходов один на один, в общем-то, на совести Бобровского. Во всяком случае обе дуэли он абсолютно точно проиграл досрочно, приняв неверные решения. В отличие от Василевского, который при подобных наскоках, а их было несколько, действовал спокойно, полностью контролировал момент, чем психологически разоружал нападающих. Как, например, Баркова, который просто доехал до ворот и после читаемого перевода на неудобную руку обреченно метнул шайбу в щиток россиянину.

Капитан «Флориды» Александр Барков и голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский. Фото NHL.com

В этом – игре номинальных лидеров и голкиперов вся разница. Матч де-факто завершился на 26-й минуте, когда Шенн забросил четвертую безответную шайбу, при этом счет по броскам был равный – по 13. Видно было, что, в отличие от коллеги на другой стороне, Боб сильно нервничает. Конечно, человек, получающий в год по десять млн долларов, не имеет права чуть ли не через матч запускать 4+ шайбы. Вот потому Сергей и пластался, когда нужно было, не дергаясь, перемещаться в стойке вслед за нападающим первый гол Пойнта, а при втором потерял дистанцию, слишком глубоко откатился, раскрыв перед оппонентом все углы.

Самое страшное – я не увидел даже малейшего намека у «Флориды» на контригру. Просто команды разных лиг! А идет все от капитана. Вот год назад говорили, что Барков – самый недооцененный центр НХЛ. Но вот сезон на исходе, и что мы видим: русский финн – не вожак по характеру, харизмы не видно совсем. Все вроде делает правильно, но и только. В этом он сильно отца напоминает. Обратили внимание, как Александр в одиночестве бежал на ворота «Лайтнинг» на 18-й минуте при счете 0:1? Получив шайбу, первым делом зачем-то оглянулся назад. Вместо того, чтобы в полную включить ноги, как это всегда делает Пойнт, и хоть с мясом, хоть как, но распечатать Василевского.

Драка: Михаил Сергачев («Тампа-Бэй») против Брайана Бойла («Флорида»). Фото NHL.com

Резюме. «Флорида» к плей-ин не готова от слова совсем. Все наше трио плюс Пойнт просто красавцы. Сергачев еще и навалял в стычке наглецу Бойлу, у того даже кровь на кистях появилась.

источник: «Советский спорт»
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