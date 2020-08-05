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Панарин ушел в отпуск, Брагин угостил теннисной «баранкой», а Надаль отказался от US Open
05 августа 08:02
автор: Владислав Домрачев

Панарин ушел в отпуск, Брагин угостил теннисной «баранкой», а Надаль отказался от US Open

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ШЕСТЕРКИН НЕ ПОМОГ «РЕЙНДЖЕРАМ»

«Нью-Йорк Рейнджерс» завершили сезон. Сегодня рано утром они уступили «Каролине» и в третьем матче серии до трех побед 1:4. Такой же результат был зафиксирован и во второй встрече. Российские нападающие проигравших Артемий Панарин и Павел Бучневич провели на площадке в Торонто 22 минуты 47 секунд и 20 минут 2 секунды соответственно и завершили матч без набранных очков с коэффициентом полезности «-2».

Не помог «рейнджерам» олимпийский чемпион вратарь Игорь Шестеркин, дебютировавший в плей-офф НХЛ. Он справился с 27 бросками из 30. Напомним, первые две встречи ворота защищал знаменитый шведский ветеран Хенрик Лундквист.

Герой второй игры серии 20-летний российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, оформивший хет-трик, отметился результативной передачей и покинул лед с показателем полезности «+2».

А накануне вечером «Нью-Йорк Айлендерс» вторично переиграл «Флориду» 4:2 и повел в серии 2-0. В дуэли российских вратарей Семена Варламова и Сергея Бобровского удачливее оказался «островитянин». Лауреату «Везины» можно лишь посочувствовать: ему плохо помогали партнеры по команде, которую обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин назвал «флоридским болотом».

ЧЕРНАЯ МЕТКА СКАБЕЛКИ

Предсезонный хоккейный турнир в Сочи начался с двух теннисных «баранок». Сначала молодежная сборная U20 под руководством Игоря Ларионова разгромила 6:0 молодежный состав хозяев, а потом СКА Валерия Брагина с таким же счетом деклассировал амбициозный ярославский «Локомотив».

Честь ХК «Сочи», севшего на карантин из-за пандемии, на домашнем турнире защищает молодежная команда «Капитан» из подмосковного Ступина. Организаторы в пожарном порядке переформатировали календарь. Ступинцы и молодежка, армейцы и железнодорожники проведут серии из трех матчей, победители сыграют в финале, проигравшие поспорят за третье место.

Премьера Валерия Брагина на посту главного тренера СКА удалась на славу. Его подопечные в пух и прах разнесли ярославскую команду, которой с этого сезона руководит Андрей Скабелка. Голы победители забивали на любой вкус. Зажигало новое первое и старое молодежное звенья: Эмиль Галимов – Линден Вей – Владимир Ткачев, Василий Подколзин – Иван Морозов – Кирилл Марченко. Повесил амбарный замок на ворота кандидат в сборную России Александр Самонов.

Железнодорожники уступали соперникам даже в скорости. Дебютировать с теннисной «баранки» врагу не пожелаешь. Тем более в клубе с таким «чутким» руководством, которое в свое время отказалось от услуг Дмитрия Квартальнова после поражения в плей-офф как раз от СКА.

Впрочем, «Локомотива» никто шансов реабилитироваться не лишил. В четверг и пятницу эти же соперники сыграют с чистого листа.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ СТАРТУЕТ 2 СЕНТЯБРЯ

Президент КХЛ Алексей Морозов в прямом эфире «Матч ТВ» заявил, что на 99 процентов чемпионат лиги начнется, как и планировалось, 2 сентября матче за Кубок открытия ЦСКА – «Ак Барс».

При этом глава КХЛ рассказал о проблемах, с которыми столкнулись иностранные клубы. У них сложности с оформлением виз. По информации «Советского спорта», китайский «Куньлунь Ред Стар» еще в процессе комплектования состава. Как известно, команда из Пекина, которую возглавил олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев, начнет подготовку в Мытищах (здесь «драконы» будут проводить домашние матчи) 9 августа. На просмотр ожидается наплыв новичков, желающих найти работу в КХЛ.

Также Морозов рассказал, что календарь уже составлен и разослан в клубы. До 18.00 ближайшей пятницы закончится голосование совета директоров лиги, после чего окончательный вариант будет обнародован. Крайний срок – понедельник, 10 августа.

НАДАЛЬ РАССТАЛСЯ С ТИТУЛОМ

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участия в US Open-2020, который пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Победитель Открытого чемпионата США прошлого года объяснил, что не хочет в условиях пандемии рисковать здоровьем.

– После продолжительных раздумий я решил не играть, ситуация остается очень сложной во всем мире, вспышки COVID-19 кажутся неконтролируемыми. Календарь после четырех месяцев без игры возмутителен, хотя я понимаю и ценю усилия всех сторон, которые они прилагают, чтобы провести турнир для миллионов фанатов. Это решение я бы не хотел принимать, но прислушиваюсь к своему сердцу и предпочитаю не путешествовать по всему миру, – заявил Надаль в своем инстаграме.

Организаторы турнира в Нью-Йорке дали понять, что не намерены отказываться от планов провести его. Уже представлен лист первых участников, среди которых финалист US Open-2019 россиянин Даниил Медведев.

источник: «Советский спорт»
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