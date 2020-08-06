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Ларионов дождался Брагина. Их команды встретятся в финале турнира в Сочи
06 августа 19:31
автор: Владислав Домрачев,
автор фото: ХК СКА

Ларионов дождался Брагина. Их команды встретятся в финале турнира в Сочи

За победу на первом предсезонном турнире в олимпийской столице России поспорят сборная России U20 и СКА.

Сегодня армейцы переиграли железнодорожников 6:2.

На арене «Шайба» весело, хотя и нет зрителей. Наставник молодежной сборной Игорь Ларионов на второй матч против ступинского «Капитана», облачившегося в форму ХК «Сочи» (на спинах игроков появились фамилии!), выпустил всего три пары защитников, чтобы хоть как-то нагрузить свою оборону. Тщетно. Родион Амиров и Ко накидали полную сетку шайб – 10:0. Вратарь Ярослав Аскаров, герой ЮЧМ-2019 и неудачник МЧМ-2020, развлекал себя длинными передачами через две линии.

В пятницу соперники встретятся в третий раз. Профессору, видимо, придется сыграть без… вратаря – в шесть полевых игроков. Тогда ступинцы, быть может, и снимут замок с ворот молодежки. Иначе – вряд ли.

Куда веселее смотрится серия СКА – «Локомотив». Главный тренер армейцев и сборной Валерий Брагин дебютировал с теннисной баранки. Соответственно его оппонент Андрей Скабелка – с разгрома 0:6. В Ярославле, напомню, с тренерами не церемонятся, оргвыводы делают без заминки, невзирая на лица и титулы.

Правда, эксперты объяснили этот результат расточительностью железнодорожников – мол, армейцы бережнее отнеслись к голевым моментам. Да и новый голкипер «Локомотива» Эдвард Паскуале изрядно напарил. Поэтому во втором матче уступил пост 20-летнему Владиславу Окоряку. Фамилия в КХЛ новая, а в МХЛ он гвардеец, двукратный обладатель Кубка Харламова.

Увы, помощи от полевых игроков он почти не получал. Хотя нельзя сказать, что быстро пропущенная шайба от Андрея Кузьменко после чудо-паса с лопаты Антона Бурдасова вывела его из равновесия.

Ярославцы ответили эффектными голами кандидатов в сборную Артура Каюмова и Владимира Эдуардовича Ткачева и выиграли первый период 2:1. Однако после перерыва шайбы охотно залетали в сетку Окоряка. Кузьменко и Бурдасов оформили по дублю. Правда, голкипер выиграл ближний бой у потенциального капитана молодежной сборной на МЧМ-2021 Василия Подколзина, чем сильно его огорчил.

Защитники железнодорожников аккуратностью не отличались (в первую очередь это касается Рафикова и Баранцева), а тройка высокооплачиваемых легионеров Ярославля растворилась. Наверное, Антон Ландер и Ко находятся под нагрузкой.

Повторный матч завершился тоже с теннисным счетом, теперь 6:2. Его украсила «мельница» от… рефери Виктора Бирина на последних секундах первой трети. Судья на синей линии подсел под ярославца и перебросил его через голову. По правилам - чистое отсечение, однако второй рефери Роман Гофман почему-то не выписал нарушителю малый штраф. Ему и так было больно, Бирин долго держался за ушибленную спину.

На турнирах в Сочи судьям и раньше доставалось. Пару лет назад Владимир Эдуардович Ткачев не смог разъехаться-разминуться с арбитром за воротами, тот получил травму, а форвард олимпийской сборной – дисквалификацию. В том же году другой рефери отравился… рыбой и полежал под капельницей.

В пятницу соперники встретятся в третий раз. Скабелке нужно побежать, а питерцам можно поэкспериментировать. Перед субботним финалом, который начнется в 17.00. Брагин против Ларионова – весьма звонкая зазывающая афиша. Теперь тренерам сборной на МЧМ-2020 не придется делить планшетку. Впрочем, ее в руках Брагина автор этих строк не заметил.

источник: «Советский спорт»
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