Ларионов дождался Брагина. Их команды встретятся в финале турнира в Сочи

Сегодня армейцы переиграли железнодорожников 6:2.

На арене «Шайба» весело, хотя и нет зрителей. Наставник молодежной сборной Игорь Ларионов на второй матч против ступинского «Капитана», облачившегося в форму ХК «Сочи» (на спинах игроков появились фамилии!), выпустил всего три пары защитников, чтобы хоть как-то нагрузить свою оборону. Тщетно. Родион Амиров и Ко накидали полную сетку шайб – 10:0. Вратарь Ярослав Аскаров, герой ЮЧМ-2019 и неудачник МЧМ-2020, развлекал себя длинными передачами через две линии.

В пятницу соперники встретятся в третий раз. Профессору, видимо, придется сыграть без… вратаря – в шесть полевых игроков. Тогда ступинцы, быть может, и снимут замок с ворот молодежки. Иначе – вряд ли.

Куда веселее смотрится серия СКА – «Локомотив». Главный тренер армейцев и сборной Валерий Брагин дебютировал с теннисной баранки. Соответственно его оппонент Андрей Скабелка – с разгрома 0:6. В Ярославле, напомню, с тренерами не церемонятся, оргвыводы делают без заминки, невзирая на лица и титулы.

Правда, эксперты объяснили этот результат расточительностью железнодорожников – мол, армейцы бережнее отнеслись к голевым моментам. Да и новый голкипер «Локомотива» Эдвард Паскуале изрядно напарил. Поэтому во втором матче уступил пост 20-летнему Владиславу Окоряку. Фамилия в КХЛ новая, а в МХЛ он гвардеец, двукратный обладатель Кубка Харламова.