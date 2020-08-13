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Овечкину пора завязывать с силовым хоккеем
13 августа 07:59
автор: Александр Федоровский

Овечкину пора завязывать с силовым хоккеем

«Вашингтон» упустил победу в первом матче серии против «Айлендерс».

Стартовали на час позже назначенного времени. Виной тому затянувшаяся игра «Бостона» и «Каролины», где выяснение победителя вывалилось во второй овертайм. Патрис Бержерон поставил победную точку – и «Брюинз» повели в счете.

Матч «Бостона» был перенесен из-за пяти овертаймов в сече «Тампы» и «Коламбуса», игра «Вашингтона» сдвинута на час вперед из-за двух овертаймов в серии «Бостона» и «Каролины»… Как прекрасно, когда приходится перекраивать календарь из-за количества хоккея, не умещающегося в изначально отведенные рамки. Есть с чем сравнить, верно?

С каждым матчем «Вашингтона» слова Александра Овечкина о силовом хоккее в исполнении его команды носят все более неоднозначный смысл. Лидеры «Вашингтона» в стартовом матче «настоящего» плей-офф собрали мощный командный минус, а Овечкин снова не набрал ни одного очка. И ведь не скажешь, что все начиналось хорошо, несмотря на то, что вели в счете с разницей в две шайбы!

«Кэпс» с каким-то невероятным остервенением накинулись на противника с первых же секунд, размазывая по поводу и без всех, кто попадался на пути. Немного забавно, что при этом удалялись в основном игроки «Айлендерс». Казалось бы, что может быть лучше? Делайте результат! Но единственное, чем могут похвастать Овечкин и компания в первом периоде – это два броска по воротам Холтби, которых уже и не помнит никто. Не было главного – заброшенных шайб в ворота Семена Варламова.

Досадный рикошет от конька Адама Пелеша, как оказалось, совсем не расстроил суровых «островитян». И совсем неудивительно, что обе свои шайбы «Вашингтон» забросил в большинстве – все-таки такое количество удалений однажды начинает работать. Но в самой концовке второго периода Джордан Эберле дает надежду «Айлендерс».

Третий период «Вашингтон» проваливает с могучим звоном, пропуская три шайбы подряд, одну из которых (она же победная), при игре в очередном большинстве. Уж если кто и взял верх в силовой борьбе, так это как раз «Айлендерс», который помимо толкотни смог все свои шайбы забросить в равных составах, то есть сделать то, что «Вашингтону» в этом матче оказалось не под силу. Барри Троц в первой игре серии наносит фавориту чувствительный щелчок по носу, а «Вашингтону» пора завязывать с силовым хоккеем. Пока не поздно.

источник: «Советский спорт»
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