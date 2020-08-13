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Егор Коршков: У «Локомотива» сильный состав, но я не боюсь конкуренции
13 августа 17:00
автор: Елена Кузютина

Егор Коршков: У «Локомотива» сильный состав, но я не боюсь конкуренции

Форвард Егор Коршков – о возвращении в Ярославль

Несколько недель назад стало известно, что в «Локомотив» возвращается нападающий Егор Коршков. Ярославский клуб арендовал у «Торонто» игрока на один сезон.

Большую часть прошлого сезона он провел в АХЛ. В 44 матчах за «Торонто Марлис» хоккеист набрал 25 (16+9) очков. Он также сыграл один матч в НХЛ, где отметился заброшенной шайбой.

Однако, в основу в первом же сезоне Коршкову пробиться не удалось. Вернуться в КХЛ, пожалуй, лучшее решение в нынешней нестабильной из-за пандемии ситуации. В эксклюзивном интервью хоккеист рассказал о своем присоединении к команде Андрея Скабелки.

Егор, как добрались из Канады до Ярославля?
Все прошло без приключений. Единственное – восьмичасовая пересадка в аэропорту Стамбула. Пришлось посидеть, подождать.

КАК РОДНОЙ

Сильно расстроились, не попав в заявку на плей-офф НХЛ? Какие планы на будущий сезон в «Локомотиве»?
– Думаю, что каждый спортсмен расстраивается из-за неудач. В команде НХЛ закрепиться не удалось, да и вступление за «Торонто Марлис» нельзя занести в актив успешных сезонов – у меня случилась небольшая травма, которая не дала возможности сыграть все матчи на 100 процентов, да и к тому же в плей-офф мы не попали. С нынешней ситуацией в мире четкого понимания картины происходящего далее в хоккее за океаном нет. Когда начнется новый сезон АХЛ, НХЛ? Поэтому я рад, что удалось договориться об аренде с «Локомотивом». Ярославский клуб уже стал для меня как родной, и план здесь только один – выиграть Кубок Гагарина. Очень хочется быть полезным и помочь команде в достижении этой цели.

В Ярославле подобрался отличный коллектив. Победа в первом предсезонном турнире – доказательство хорошей селекции и потенциала команды. Готов к конкуренции за место в составе?
Это точно. Состав подобрался мощный, но конкуренция в команде никогда не вредила. Наоборот, она помогает не сидеть на месте, развиваться и расти как игрок.

Общались уже с Андреем Скабелкой? Что слышали об этом тренере от других игроков?
Тут сложно сказать что-то – у каждого хоккеиста свое мнение. Но в целом могу сказать, что все, с кем я общался, остались с хорошим мнением после работы с Андреем Владимировичем. Я тоже уже успел пообщаться с ним.

Он рассказал уже о вашей роли в команде?
Эта тема не поднималась. Мне дали понять, что все зависит от меня, от того, как проявлю себя на льду. Шанс стать лидером в «Локомотиве» будет у каждого.

НОВЫЙ СТИЛЬ

Уже удалось потренироваться с командой?
Да, по утрам мы тренируемся по группам на льду.

Тяжело перестроится с североамериканского стиля игры?
Там действительно совершенно другой хоккей – больше физического контакта, меньше времени на принятие решения. Ты должен заранее продумать все свои действия. Как и везде – есть плюсы и минусы. В КХЛ есть место импровизации, красивым розыгрышам. Думаю, что смогу быстро адаптироваться.

А к чему приходилось привыкать в Канаде в бытовом плане?
Разница в менталитете и языковой барьер – наверное, основное. Конечно, мой английский за время, проведенное в Канаде, стал значительно лучше, я начал больше понимать, но до владения им в совершенстве мне еще далеко.

А как же знаменитые поездки на матч в другие города на автобусе, распространенные в АХЛ?
Да, автобусы были, но ничего плохого про эти поездки я сказать не могу. Они не были длинными. Максимум шесть-семь часов. Это не так уж и много.

НА КАРАНТИНЕ

Как провели время в самоизоляции?
Я вернулся домой в Новосибирск, отсидел карантин. Первое время отдыхал в режиме самоизоляции – компьютерные игры, фильмы, шашлык во дворе дома. Когда позвонили и сказали, что надо ехать в лагерь перед плей-офф НХЛ, то начал готовиться – нашел зал и лед, тренировался.

Среди ваших друзей и знакомых есть те, кто болел коронавирусом?
Есть знакомые, которые перенесли коронавирус, но у них все происходило бессимптомно, тяжелых случаев не было. Надеюсь, что скоро мир справится с этим вирусом, и все заживут без страха за завтрашний день. Люди будут здоровы, опасности не будет, и трибуны арен заполнятся. Нам, хоккеистам, важно ощущать поддержку болельщиков. Надеюсь, что все наладится.

Личное дело
Егор Коршков

Родился 10 июля 1996 года в Новосибирске.
Нападающий.
Рост 193 см, вес 85 кг.
Выступал за «Локо» (2013-2017), «Локомотив» (2014-н.в), «Торонто Марлис» (2019-н.в.), «Торонто Мейпл Лифс» (2020-н.в.).

Серебряный призёр МЧМ 2016.
В КХЛ – 209 игр, 73 (26+47) очка.
В АХЛ - 44 игр, 25 (16+9) очков.
В НХЛ – 1 игра, 1 очко.

источник: «Советский спорт»
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