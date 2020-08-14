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И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)
14 августа 08:09
автор: Владислав Домрачев

И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)

Подопечные Джона Тортореллы одержали волевую победу 3:1 во второй игре. К рекордным 85 сэйвам в первом матче Юнас Корписало добавил 36. Андрей Василевский ограничился 19.

Первый матч серии превратился в марафон продолжительностью в 150 минут 27 секунд. Он подарил два рекорда всея НХЛ, а также клубные достижения. Далеко не все болельщики (особенно в Москве) выдержали это испытание.

«Тампа» терпеливо шла к победе, не уподобившись сборным Швеции, России и Канады на последнем ЧМ-2019, уступившим финским ноунеймам. «Молнии» взяли «жакетов» их же оружием. Однако надо признать: подопечным Джона Купера повезло с быстрыми ответными голами. Дважды им пришлось отыгрываться. Пусть все пять шайб получились мусорными, но голы не пахнут, так ведь?

Вот и хитро заброшенная с отрицательного угла шайба Кучерова с помощью рикошета от вратаря эстетического удовольствия не принесла. Более того, укрепила во мнении об усталости Корписало и его команды. Первый бросок по воротам Василевского «жакеты» усилиями Фолиньо нанесли лишь за 7:25 до сирены на первый перерыв. Зато вторым - сравняли счет. Дюбуа из-за лицевой линии переадресовал шайбу на пятачок, куда ворвался Мюррей. Защитники Шаттенкирк и претендент на «Норрис Трофи» Хедман остались статистами.

Пропустив, подопечные Купера опешили. Глупейшее удаление Чернака, сфолившего в центре поля, команда Тортореллы конвертировала в гол через 16 секунд. Бригада большинства «Коламбуса», молчавшая все пять матчей квалификационной серии с «Торонто», наказала «Тампу» во второй раз. Все тот же Дюбуа выложил из-за ворот шайбу Бьоркстранду, и датчанин попал в дальний угол впритирку со штангой.

С сиреной на перерыв повздорили Кучеров и Веренски, безнаказанно обменявшись «шлагбаумами».

Во втором периоде шансы «Тампы» таяли как первый осенний снег. «Жакеты» запускали соперников к себе в зону, однако с пятачка выдавливали. «Молнии» возили шайбу по периметру, но серьезных угроз владениям Корписало почти не создавали. Защищались подопечные Тортореллы без паники и не фолили. Лишь на 53-й минуте в штрафном боксе оказался автор ответного гола Мюррей. За полторы минуты до этого незабивной Веннберг подарил маленький шедевр. Швед далеко не на крейсерской скорости с помощью финта Анатолия Фирсова «клюшка – конек» ушел от Шаттенкирка (все-таки правильно поступили «Рейнджерс», выкупив его контракт) и бросил в противоход Василевскому. Похоже, российский голкипер не ожидал от форварда такой прыти. Винить Сергачева за то, что он зацепился за чужую синюю линию и упал, просто смешно.

Купер снял вратаря за 3 минуты 42 секунды до конца третьего периода, однако Кучеров и Ко уже разуверились в камбэке. У «Тампы» закончилось «горючее», а достать из себя дополнительную энергию фавориты оказались не в состоянии.

Третий матч серии начнется в 2.30 ночи с субботы на воскресенье в Торонто.

В заключении о россиянах. Кучеров провел на льду 21:11, сделал 4 броска в створ. Защитник Михаил Сергачев отыграл 19:51, выходил в первой бригаде большинства, бросил 3 раза, четырежды «хитовал», закончил матч с показателем полезности «-1». А защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков стал ключевой фигурой в обороне команды – за 21:10 сделал 3 блок-шота.

«Тампа-Бэй» - «Коламбус» - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).
Голы: Кучеров – Мюррей, Бьоркстранд, Веннберг.
Вратари: Василевский (56:18) – Корписало.
Броски: 37 (12+14+11) – 22 (6+10+6).
Штраф: 6 (2+2+2) – 4 (2+0+2).
Счет в серии: 1-1 (3:2 5ОТ, 1:3).

источник: «Советский спорт»
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И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)
И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)
Подопечные Джона Тортореллы одержали волевую победу 3:1 во второй игре. К рекордным 85 сэйвам в первом матче Юнас Корписало добавил 36. Андрей Василевский ограничился 19.
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