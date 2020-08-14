И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)

Первый матч серии превратился в марафон продолжительностью в 150 минут 27 секунд. Он подарил два рекорда всея НХЛ, а также клубные достижения. Далеко не все болельщики (особенно в Москве) выдержали это испытание.

«Тампа» терпеливо шла к победе, не уподобившись сборным Швеции, России и Канады на последнем ЧМ-2019, уступившим финским ноунеймам. «Молнии» взяли «жакетов» их же оружием. Однако надо признать: подопечным Джона Купера повезло с быстрыми ответными голами. Дважды им пришлось отыгрываться. Пусть все пять шайб получились мусорными, но голы не пахнут, так ведь?

Вот и хитро заброшенная с отрицательного угла шайба Кучерова с помощью рикошета от вратаря эстетического удовольствия не принесла. Более того, укрепила во мнении об усталости Корписало и его команды. Первый бросок по воротам Василевского «жакеты» усилиями Фолиньо нанесли лишь за 7:25 до сирены на первый перерыв. Зато вторым - сравняли счет. Дюбуа из-за лицевой линии переадресовал шайбу на пятачок, куда ворвался Мюррей. Защитники Шаттенкирк и претендент на «Норрис Трофи» Хедман остались статистами.

Пропустив, подопечные Купера опешили. Глупейшее удаление Чернака, сфолившего в центре поля, команда Тортореллы конвертировала в гол через 16 секунд. Бригада большинства «Коламбуса», молчавшая все пять матчей квалификационной серии с «Торонто», наказала «Тампу» во второй раз. Все тот же Дюбуа выложил из-за ворот шайбу Бьоркстранду, и датчанин попал в дальний угол впритирку со штангой.

С сиреной на перерыв повздорили Кучеров и Веренски, безнаказанно обменявшись «шлагбаумами».