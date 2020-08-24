Проиграли Чехословакии. «Тампа» уступила «Бостону» на старте серии

Но больше хлопот Василевскому доставил его соотечественник Ондржей Каше. На восьмой минуте действующий обладатель «Везины» отразил опасный бросок чеха. Вскоре после выигранного Маршаном вбрасывания Пастрняк завершал кружевную комбинацию со среднего пятачка, но угодил в штангу.

Все прекрасно знают ключ к успеху в серии с «Бостоном» - найти противоядие его ударному звену Брэд Маршан – Патрис Бержерон – Давид Пастрняк. Последний из них пропустил три матча против «Каролины», вышел только в последнем и вряд ли успел набрать кондиции.

Думается, болельщики «Тампы» и ее российских представителей Никиты Кучерова, Михаила Сергачева и Андрея Василевского по ходу трансляции не единожды вспоминали недобрым словом основного голкипера «медведей» Туукку Раска. Финн, напомним, по ходу серии с «Каролиной» отказался продолжать плей-офф, сославшись на более важные в его жизни вещи.

Вот и теперь соперники то и дело выясняли отношения. А застрельщиком выступил капитан «медведей» Здено Хара, опрокинувший подножкой форварда Блейка Коулмана на лед. Однако бригады большинства «Лайтнинг» опять сработали впустую, ни разу не потревожив голкипера «Бостона» Ярослава Галака.

Матчи «Тампы» и «Бостона» – это войны, большие и малые. С обилием драк, потасовок и как следствие штрафных минут. Яркая иллюстрация – последняя встреча этих соперников в регулярке, состоявшаяся 8 марта в Бостоне (3:5).

А первое же удаление у «Тампы» – проштрафился Сергачев – едва не обернулось пропущенной шайбой.

За 2,5 минуты до перерыва все тот же Каше, словно на ракете, промчался мимо защитников Виктора Хедмана и Зака Богосяна, однако не сумел перехитрить в ближнем бою Васю. Кипер прочитал намерения чеха и вовремя прикрыл щитками правый от себя угол ворот.

Как же было обидно лучшему вратарю мира капитулировать в безобидной, на первый взгляд, ситуации. Он уже протянул ловушку, чтобы забрать шайбу после несильного наброса от синей линии защитника Брэндона Карло, как вдруг перед вратарем выросла клюшка нападающего Чарли Койла и скорректировала траекторию. Шайба запорхнула в сетку.

Этому моменту предшествовал прорыв по правому краю Кучерова, он уже заложил корпус и выкатывался с глазу на глаз с Галаком, но россиянина успел накрыть и выбить шайбу вернувшийся в оборону Пастрняк.

Если у «Тампы» не работает большинство (14 неудачных попыток из 14 в этом плей-офф), то «Бостон» своим вторым в матче шансом воспользовался. Давид Крейчи долго выцеливал передачу от правого борта на противоположный фланг. Как только Пастрняк отклеился от защитника Эрика Чернака, бросившего якорь под носом Василевского, как тотчас получил пас-конфетку. Шайба после его броска пролетела под блином вратаря. Будь на его правой руке ловушка, как у голкипера «Колорадо» Павла Францоуза, шансы выручить возросли бы.

Вратари вообще стали едва ли не центральными фигурами. Галак справился с сильным броском Кучерова, палящим из всех орудий. Вася выручил после атаки неутомимого Каше и последовавшего за ней добивания.

И все-таки шайба зашла в ворота «Бостона». Однако рефери решительно развел руки в стороны, признав смэш Тайлера Джонсона нелегитимным.

До второго перерыва опять заставил восхищаться сэйвом Галак после броска центрфорварда первого звена «Тампы» Брейдена Пойнта.

В начале третьего периода интрига, казалось, умерла окончательно. Защитник «молний» Райан Макдона самоуверенно начал атаку от своих ворот. Его буквально обокрал Бержерон, а Пастрняк нашел Маршана у пустого угла. Отыграться с 0:3 у «Бостона» – утопия.

Номинальные хозяева сникли, то и дело размениваясь на мелкие провокации. Особенно обижали Хедмана. Швед, претендующий на «Норрис Трофи» для лучшего защитника, не на шутку завелся. За что респект ему и уважуха.

Его наброс на авось в купе с рикошетом от защитника Чарли Макэвоя позволил распечатать ворота Галака. Через десять минут 77-й номер «Тампы» повторил трюк. И опять шайба от бедолаги Макэвоя запорхнула в сетку. К тому моменту ворота Василевского уже пустовали. Он покинул владения за 2,5 минуты до сирены. Однако финальный штурм подопечным Джона Купера не удался. «Медведи» не усердствовали в попытке поразить пустую рамку и хладнокровно сохранили минимальное преимущество.

Первой звездой матча заокеанские эксперты назвали Маршана, второй – Хедмана, а третьей – Галака. Вопрос: не уронит ли словацкий голкипер высоко поднятую им планку? Хватит ли у него сил противостоять атакам Кучерова, Пойнта, Хедмана и Ко?

Кубок Стэнли. Торонто. 1/4 финала. Первый матч

«Тампа-Бэй» – «Бостон» – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: 0:1 Койл (Карло, Маршан, 18.52), 0:2 Пастрняк (Крейчи, Круг, 24.34, б.), 0:3 Маршан (Пастрняк, Бержерон, 41.17), 1:3 Хедман (Пойнт, Палат, 48.50), 2:3 Хедман (Шаттенкирк, Джонсон, 58.46).

Вратари: Василевский (57.41, 58.46-58.53) – Галак.

Броски: 37 (10+18+9) – 31 (15+7+9).

Штраф: 8 (2+4+2) – 8 (2+4+2).

Счет в серии: 0-1.