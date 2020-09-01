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Опустился на колени, едва не разорил «Динамо», почти подрался с Канарейкиным. Таким был Милош Ржига
01 сентября 20:25
автор: Владислав Домрачев

Опустился на колени, едва не разорил «Динамо», почти подрался с Канарейкиным. Таким был Милош Ржига

На 62-м году после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный чешский тренер Милош Ржига, оставивший яркий след в России.«Советский спорт» вспоминает пана Милоша.

– У Ржиги нет системы игры, он просто великий мотиватор, – объяснял мне феномен чешского тренера в подмосковном «Атланте», добравшемся в 2011-м до финала Кубка Гагарина, тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин. Однако именно такой главнокомандующий и нужен был в Мытищах. Да и в «Спартаке» тоже.

– Шабашники! – орали фанаты «Химика» команде Ржиги в Воскресенске в прощальном матче желто-синих перед переездом в Мытищи. Хозяев буквально закатали в лед армейцы Вячеслава Быкова – 0:8! Первая мытищинская кампания пана Милоша закончилась в Ярославле, где «Химик» был убран с кубковой дистанции «Локомотивом», а чешский тренер потолкался (в прямом смысле слова) с Владимиром Юрзиновым-старшим. Мэтр не любил иностранных специалистов, приехавших в Россию. Было это весной 2006-го.

А в конце 2007-го Ржига возглавил «Спартак». Тогдашний инвестор красно-белых банкир Чувилин после поражения в Сокольниках от ЦСКА пообещал, что с паном Милошем клуб будет побеждать топ-клубы. Так оно и вышло. С Ржигой «Спартак» не только снял армейское проклятие, но и убирал с пробега в плей-офф фаворитов – СКА (3-0) и московское «Динамо» (3-1), лишив тем самым бело-голубых спонсоров-инвесторов. Лишь объединение с ХК МВД спасло популярный клуб от банкротства.

Ржиге в России завидовали, однажды в Мытищах он едва не оказался жертвой кулаков Федора Канарейкина, возглавлявшего «Атлант». За жест чеха «хрустящие купюры». После финальной сирены наставник хозяев прижал пана Милоша к «канатам»: «Ну ты, п…та чешская», и только вмешательство врача-гренадера «Спартака» уберегло от рукоприкладства.

Только Ржига мог опуститься перед своей командой на колени. Случилось это в Мытищах после победы в полуфинале плей-офф над «Локомотивом». «Атлант» и в финале готов был побороться с Уфой за кубок, если бы не судейский произвол. Пан Милош судей не жаловал, постоянно с ними спорил, а они его удаляли. В Сокольниках он весьма оригинально покинул лавку – перемахнув через заградительное стекло.

В «Спартаке» Ржига не сработался с великим Домиником Гашеком, который давал свою установку на игру. В «Атланте» как-то забанил на одну кубковую игру самого Сергея Мозякина, но потом опомнился и вернул его в состав. Когда пан Милош прибыл во главе СКА в Москву, автор этих строк пригласил его в редакцию «Советского спорта». Пока мы продирались из Сокольников сквозь столичные пробки, успели обсудить все новости.

– Меня никогда не пригласят в сборную Чехии, есть влиятельные люди, которые против, – с грустью поведал Ржига. Вскоре пана Милоша убрали из СКА, который шел на… первом месте. Говорили, он поссорился с боссом питерского клуба Алексеем Касатоновым.

Чешскому тренеру оказалась не по плечу роль пожарного в «Авангарде», в 2014-м омичи не попали в плей-офф. А в сборную Чехии Ржигу все-таки позвали. На ЧМ-2019 в Братиславе он был близок к бронзе, но проиграл по буллитам матч за третье место россиянам. Если быть точным, то проиграл вратарю Андрею Василевскому, сохранившему ничью в основное время и овертайме. А буллиты – это все-таки в большей степени лотерея. Счастливый билет вытащил Илья Ковальчук, с которым Ржига пересекался в «Химике» и СКА.

источник: «Советский спорт»
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Опустился на колени, едва не разорил «Динамо», почти подрался с Канарейкиным. Таким был Милош Ржига
Опустился на колени, едва не разорил «Динамо», почти подрался с Канарейкиным. Таким был Милош Ржига
На 62-м году после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный чешский тренер Милош Ржига, оставивший яркий след в России.«Советский спорт» вспоминает пана Милоша.
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