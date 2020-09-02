А если бы Слепышев забил буллит? ЦСКА уступил «Ак Барсу» в матче открытия

Вот почему состав хозяев на стартовый матч чемпионата не особенно удивил. В нем не нашлось места ни основному вратарю Ларсу Юханссону, ни его соотечественнику Марио Кемпе – центрфорварду первого звена. В дерби со «Спартаком» на Кубке мэра шведского центрфорварда успешно заменил россиянин Андрей Локтионов. Чемпион мира Минска-2014 наглядно дал понять, что не прочь вернуться в сборную. Однако стоит ли делать выводы из предсезонных матчей, пусть и дерби?

- У нас впереди длинный путь, на котором будут победы и поражения, - заявил на Кубке мэра главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Кубок открытия – это трофей, спору нет. Хотя победители шарахаются от него, как черт от ладана. Но куда важнее Кубок закрытия или в переводе на простой русский – Кубок Гагарина.

Серьезно обновивший чемпионский состав ЦСКА на равных сражался с лидером Востока и фаворитом сезона, был близок к победе, но уступил 2:3ОТ из-за недисциплинированности отдельных игроков.

- Я созванивался с Зариповым, он остался в Казани, ему сказали, чтобы он готовился к следующим матчам, - приоткрыл завесу таинства Алексей Морозов, бывший партнер Зарипова в «Ак Барсе» и сборной, а ныне президент КХЛ.

В отсутствие Зарипова литеру «С» примерил MVP плей-офф-2018 (чемпионского для Казани) Джастин Азеведу. Он вышел во втором звене с молодыми Артемом Галимовым и Дмитрием Воронковым. Первый из них, напомним, назван лигой лучшим новичком прошлого чемпионата. Все трое способны сыграть как в центре, так и на флангах.

В четвертой «линии» гостей значатся Кирилл Петров – Патрис Кормье – Виктор Тихонов. Во многих командах эти парни составили бы ударное звено. Ну, а стартовый состав «барсов» наводит ужас одними фамилиями – Найджел Доус – Стефан Да Коста – Станислав Галиев. Последний их стал злым гением ЦСКА в финале-2018.

Лиге не удалось по медицинским причинам провести открытие со льда – это «чистая» зона. Однако на трибунах собралось немало особо важных персон – глава ИИХФ Рене Фазель, президент ФХР Владислав Третьяк и глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Пришел главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Интересно, за кого он болел в этот вечер?

Соперники начали за здравие. Уже на 51-й секунде новичок красно-синих Дмитрий Саморуков расчетливым броском почти от синей линии пробил голкипера Адама Рейдеборна, которому помешал оказавшийся на линии огня Галимов.

Новичок ЦСКА Александр Шарыченков, в позапрошлом сезоне не слишком успешно защищавший ворота «Ак Барса», вступал в игру реже, но не бездействовал. Партнеры держали его в тонусе. Призванный заменить Кирилла Капризова Николай Голдобин затеял обводку в своей зоне, его обокрал Воронков, вышел к воротам, но бросил мимо.

После перерыва соперники вознамерились потренировать большинство-меньшинство. Первое же удаление защитника хозяев Артема Блажиевского, зачем-то врезавшего в углу в номер Галиеву, гости конвертировали в гол через 12 секунд. Да Коста как-то легко обманул защитника армейцев Класса Дальбека и с кистей уложил шайбу в сетку.

Под занавес второй 20-минутки показалось, что силы покидают хозяев, однако паритет в счете устоял.

А в начале третьего периода армейцы вышли вперед. Претендующий на роль лидера атак красно-синих Антон Слепышев при входе в зону бросил, шайба от клюшки защитника Никиты Лямкина полетела, как пельмень, и запорхнула в сетку над плечом дезориентированного Рейдеборна. Наверное, стоит спросить с Да Косты – за потерю в средней зоне и пассивность в отборе.

Вскоре Слепышев мог оформить дубль и снять вопрос о победителе матча. Он заработал буллит – сфолил защитник Альберт Яруллин. Но обыграв вратаря, форвард не попал в пустой угол. Можно было даже не поднимать шайбу.

Как водится, расплата не замедлила себя ждать. Первое звено гостей закрутило карусель в зоне красно-синих, Да Коста простил свою бывшую команду, а Доус и Азеведо соорудили гол. Новичок от борта выдал передачу на дальний пятачок, а второй в касание вогнал шайбу в сетку. Напомнив, как он забивал армейцам в том самом плей-офф-2018. Вопрос: почему никто канадца не опекал. Квартальнов на лавке выразил восхищение большими пальцами.

В концовке Блажиевский решил добить Галиева и устроил ему еще один шлагбаум, теперь не у в углу площадки, а на синей линии своей зоны. Рефери из Перми Виктор Гашилов поднял руку. До конца третьего периода оставалось 14 секунд, напомним, первое большинство они реализовали за 12. Но вбрасывание выиграли хозяева, и матч открытия зашел в овертайм.

В начале дополнительной пятиминутке в штрафной бокс присел Да Коста, выбивший клюшку из рук армейца.

Хозяева не успели получить численное преимущество, шанс в равенстве упустил Максим Шалунов, и тут же их планы разрушил Воронков. Шайбой его снабдил… Константин Окулов. Молодогвардеец, напаривший на МЧМ-2020 в Остраве, бросил неотразимо метров с 8-9.

Кубок открытия завоевал «Ак Барс». ЦСКА же, несмотря на поражение, сделал шаг вперед. Год назад чемпионы уступили на старте «Авангарду» (1:3) в основное время.