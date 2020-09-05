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Футбольный гол, неувядаемый Волшебник, триумф канадских тренеров. Обзор дня в КХЛ
05 сентября 22:38
автор: Владислав Домрачев

Футбольный гол, неувядаемый Волшебник, триумф канадских тренеров. Обзор дня в КХЛ

Московское «Динамо» стартовало с поражения от «Авангарда» 1:2, а «Спартак» уступил второй раз подряд (0:1 в Екатеринбурге). Матч в Балашихе не стыдно показать и в НХЛ.

ФУТБОЛ ОТ ШУМАКОВА

В Балашихе «Динамо» уступило по делу. Первое звено бело-голубых Дмитрий Яшкин – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий пока недотягивает до уровня прошлого сезона, когда на левом фланге этой тройки выходил швед Андре Петерссон (перешел в «Локомотив»). А вторая «линия» из-за травм и болезней легионеров Тему Пулккинена и Оскара Линдберга распалось.

У «ястребов выстрелили бригады большинства. Победный гол, как и в матче с «Сибирью», на счету лучшего бомбардира АХЛ в прошлом сезоне Рида Буше, поразившего ворота Ивана Бочарова уайнтаймером с передачи Сергея Толчинского.

Наставник бело-голубых Владимир Крикунов все 13 сезонов в КХЛ возглавлял разные команды – «Динамо» Москва, «Нефтехимик», «Ак Барс»… Он уступил в очном противостоянии рулевому «Авангарда» Бобу Хартли. После финальной сирены канадец сравнял этот матч с играми в плей-офф, похвалил свое большинство, а также самоотверженность подопечных, сделавших 25 (!) блок-шотов. Но не согласился с судьями, отменившими гол Сергея Шумакова (он, к слову, открыл в матче счет).

Гол и впрямь заслуживает отдельного описания. За 6.30 до второго перерыва защитник хозяев Оливер Каски набросил на ворота, шайба пельменем закрутилась в воздухе. Проезжавший через пятачок Шумаков выбросил левую ногу назад, и с лета переправил шайбу в противоход вратарю в сетку. Шайба оказалась в воротах после отскока ото льда. На повторе можно заметить: «ястреб» не просто подставил ногу, а ювелирным движением ботинка придал шайбе правильное направление. Не всякий футболист сборной России проделает тот же фокус с мячом, а тут шайба!

Этот гол можно было засчитать хотя бы из уважения к мастерству форварда, пусть и футбольному.

21 МИНУТА КАПИТАНА

После матча Крикунов посетовал на неважные кондиции Шипачева и Ко. А мы похвалим вратаря хозяев Эмиля Гарипова, сыгравшего так же вдохновенно как в чемпионском для Казани финале-2018.

В понедельник московское «Динамо» ждет дерби со «Спартаком», проигравшем «Автомобилисту» 0:1. Красно-белые уделили куда больше внимания обороне, чем в Ярославле, где оказались на щите (2:7). Сильный матч провел вратарь гостей Никита Беспалов. Пока вне игры его сменщик словак Юлиус Гудачек. Как объяснил главный тренер красно-белых Олег Знарок, если заявить Гудачека, то распадется бригада большинства.

Знарок проиграл канадцу «Автомобилиста» Биллу Питерсу. Известно, что Олег Валерьевич не любит тренеров-иностранцев, особенно заокеанских (Майк Кинэн, Дэйв Кинг, Крэйг Мактивиш…). Теперь в КХЛ появился Питерс, пригласивший в помощники бывшего главного тренера красно-белых Германа Титова.

Новый капитан «Автомобилиста» и золотой сборной в Пхенчхане-2018 42-летний Павел Дацюк отсалютовал Знарку 21 с «копейками» минутой игрового времени – это какая-то фантастика! А единственный гол записали экс-спартаковцу Михаилу Мамкину, набросившему шайбу на ворота от синей линии. Хотя показалось, что она залетела в сетку рикошетом от клюшки игрока с пятачка.

Третье подряд поражение «Спартака» (в дерби) может быть превратно истолковано. Крикунову же победа в дерби нужна не меньше.

источник: «Советский спорт»
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Футбольный гол, неувядаемый Волшебник, триумф канадских тренеров. Обзор дня в КХЛ
Футбольный гол, неувядаемый Волшебник, триумф канадских тренеров. Обзор дня в КХЛ
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