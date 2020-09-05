Футбольный гол, неувядаемый Волшебник, триумф канадских тренеров. Обзор дня в КХЛ

ФУТБОЛ ОТ ШУМАКОВА

В Балашихе «Динамо» уступило по делу. Первое звено бело-голубых Дмитрий Яшкин – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий пока недотягивает до уровня прошлого сезона, когда на левом фланге этой тройки выходил швед Андре Петерссон (перешел в «Локомотив»). А вторая «линия» из-за травм и болезней легионеров Тему Пулккинена и Оскара Линдберга распалось.

У «ястребов выстрелили бригады большинства. Победный гол, как и в матче с «Сибирью», на счету лучшего бомбардира АХЛ в прошлом сезоне Рида Буше, поразившего ворота Ивана Бочарова уайнтаймером с передачи Сергея Толчинского.

Наставник бело-голубых Владимир Крикунов все 13 сезонов в КХЛ возглавлял разные команды – «Динамо» Москва, «Нефтехимик», «Ак Барс»… Он уступил в очном противостоянии рулевому «Авангарда» Бобу Хартли. После финальной сирены канадец сравнял этот матч с играми в плей-офф, похвалил свое большинство, а также самоотверженность подопечных, сделавших 25 (!) блок-шотов. Но не согласился с судьями, отменившими гол Сергея Шумакова (он, к слову, открыл в матче счет).

Гол и впрямь заслуживает отдельного описания. За 6.30 до второго перерыва защитник хозяев Оливер Каски набросил на ворота, шайба пельменем закрутилась в воздухе. Проезжавший через пятачок Шумаков выбросил левую ногу назад, и с лета переправил шайбу в противоход вратарю в сетку. Шайба оказалась в воротах после отскока ото льда. На повторе можно заметить: «ястреб» не просто подставил ногу, а ювелирным движением ботинка придал шайбе правильное направление. Не всякий футболист сборной России проделает тот же фокус с мячом, а тут шайба!

Этот гол можно было засчитать хотя бы из уважения к мастерству форварда, пусть и футбольному.