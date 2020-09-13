Запомните эти русские имена - Добби, Васи, Варли

Что интересно: наблюдая со стороны, не скажешь, что 34-летний голкипер, за долгую карьеру в НХЛ никогда не считавшийся первым номером, творит что-то фантастическое. Он не играет на публику, не делает лишних движений, а просто работает как по учебнику – выполняет в каждый момент именно то, что нужно: ни больше и ни меньше. Тренер техасцев Рик Боунесс после волевой виктории в воскресенье все это выразил одной фразой:

Как пробить поймавшего невероятный кураж Худобина, похоже, не знает никто. Причем чем больше его атакуют, тем россиянин лишь комфортнее себя чувствует. Четвертый матч – яркая иллюстрация. «Старз» провалили первый период, пропустили во втором, но Добби не позволил развить успех. В соответствии с продвинутой статистикой, учитывающей показатель ожидаемых голов, «рыцари» превзошли «звезд» 3,69 – 2,21, что должно было вылиться в счет 4:2. Опять же огромный перевес по общему числу бросков (68 – 38) и по попаданиям в створ (33 – 20). Плюс три штанги…

Судите сами, после четырех встреч у «Голден Найтс» тотальное преимущество по основным показателям: 245 – 174 по попыткам бросков, 130 – 92 по атакам в створ, 51 – 38 по голевым моментам. При этом обе команды забросили по шесть шайб, но у «Старз» - три матчбола! В нынешнем плей-офф в десяти сериях с 1-3 еще никто не отыгрывался, а за всю историю НХЛ таких спасений зафиксировано всего 29 из 317 подобных случаев или 9,1 процента. Иначе говоря, одна серия из десяти, а значит, шансы у «Вегаса» еще остаются. Вот только инициатива теперь полностью в руках «Далласа».

Все понимают, что даже после победы в четвертой игре «Далласа» (2:1) над «Вегасом» и 3-1 в серии в западном финале еще ничего не решено, однако Худобина уже сейчас называют реальным претендентом на MVP Кубка Стэнли-2020. По его вкладу характеристика «самый ценный игрок» идеально подходит для Антона.

Финалы конференций превратились в бенефис российских голкиперов. В четырех матчах из семи они признаны первыми звездами. Вне конкуренции пока вроде бы вечный дублер Антон «Добби» Худобин – три титула. Еще один у действующего обладателя «Везины Трофи» Андрея «Васи» Василевского.

- Настоящий боец. Всегда сражается до конца. Когда Добби читает игру так, как сегодня, многие сложные сейвы в его исполнении выглядят простыми.

И добавил:

- Мы здесь не для того, чтобы выиграть два или три раунда. Мы здесь для победы в Кубке Стэнли. Фокус остается исключительно на этом.

И это правильно! «Звездам» надо быть настороже. В предыдущем раунде с «Колорадо» они уже упустили перевес 3-1. Все решалось в овертайме седьмого матча, где вдруг пальнул хет-триком финский ноунейм, а теперь Кивиранты не видно и не слышно. «Вегас» при счете 3-1 в свою очередь уперся в ванкуверскую стену по фамилии Демко, которую не мог преодолеть 138 минут 40 секунд. Лишь за шесть минут до конца матча №7 сейф «Кэнакс» был вскрыт, о чем в критический момент напомнил тренер «рыцарей» Питер Дебур:

- Мы угодили в похожую ситуацию в серии против «Ванкувера», когда их вратарь играл так же. Все дело в упорстве и стойкости. Нет волшебной таблетки, которую можно принять, чтобы забивать чаще. Мы должны быть максимально жесткими. С «Кэнакс» справились. Впереди еще долгий путь, просто так не сдадимся. Все, что нам нужно - это забивать. Мы создаем много классных моментов. В целом порядок и в обороне. Будем придерживаться своей игры, когда-нибудь обязательно прорвет.

КУЧА БЬЮТ!

Этот тезис подтверждает успех «Айлендерс» в третьей встрече восточного финала – 5:3. Конечно, «Тампу» подкосило отсутствие сразу трех ведущих форвардов. К бюллетенящему более полугода капитану Стэмкосу по злой воле НХЛ и «островитян» добавились Киллорн и Пойнт. Первого дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал на игру за матч-штраф на Нелсоне на 6-й минуте второй встречи. В итоге Киллорн пропустил по сути две игры. Хотя Нелсон вернулся на лед как ни в чем не бывало еще во втором периоде, а в матче №3 вообще удостоился первой звезды, забив победный гол. Зато НХЛ никак не отреагировала на вопиющую грубость защитника ньюйоркцев Пулока, сломавшего все в той же второй встрече Пойнта.

Закрывают пока судьи глаза и на откровенную охоту на Кучерова подленьких «островитян» типа Пажо и Мартина, регулярно исподтишка незаметно провоцирующих россиянина. При этом дилетанты от клавиатуры еще умудряются оскорблять нашего Никиту, который эмоции не прячет и всегда сражается с открытым забралом. Ну ударил он в концовке Пажо по конькам перед пустой рамкой – и что? Утопающий хватается за соломинку. По крайней мере угроза там травмы для канадца была нулевой. Но почему никого из продажных заокеанских писак не заинтересовало, откуда у Кучерова появились кровяные подтеки на свитере под подбородком? Не от наглого ли тычка громилы Мартина, умело спрятанного ото всех?!

Впрочем, отдадим все же должное Барри Троцу. Он подобрал-таки отмычку к Василевскому. Подсказали статистики. Оказывается, судя по цифрам, у Андрея самое уязвимое место над блином – туда залетает большинство шайб. В ту сторону «островитяне» сознательно и целили – в итоге три из четырех голов забиты верхом в правый от россиянина угол. На сей раз дуэль Варламову он проиграл вчистую. Хотя Семен в три звезды не попал, тренер «Айлендерс» не скупился на комплименты:

- Варли был хорош. Уже на первых минутах он сделал четыре или пять спасений в ситуациях, которые могли бы пустить ход матча в совершенно иное русло. Именно такая игра требуется от вратаря в плей-офф. Варли нам ее обеспечил.

Троца поддержал злой гений «Тампы» Брок Нелсон:

- У нас стало уже традицией обсуждать прекрасную игру вратарей. Даже когда мы проигрываем. Варли прекрасно отработал с самой первой минуты. Его сейвы помогли не терять уверенность.

В уникальное время живем: каждый день хоккейный мир обсуждает российских вратарей! По победам они оккупировали топ-3 Кубка Стэнли-2020: Васи – 12, Добби – 11, Варли – 10.