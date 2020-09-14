12 секунд, которые взорвали мозг. Кучеров и Василевский ведут «Тампу» к финалу

В середине второго периода «Айлендерс» внезапно закрутили карусель в зоне атаки противника. По сути, это был первый серьезный отрезок для обороны «Тампы». Круги по зоне нарезались, шайба решительно не отбиралась... И вроде бы после паузы на смену «Тампе» могло бы полегчать, но «вопреки логике» - это вообще стародавний девиз НХЛ.

Кружева ярости в зоне Андрея Василевского продолжились с новой силой и завершились роскошной паузой от Брока Нельсона и звонким гвоздем точно в «девятку». Перед этим мероприятием он ловко ускользнул от Джонсона и Гурда.

Но кто бы мог подумать, что «Тампа» будет вести в счете на этой же минуте?!

Янни Гурд по высокой дуге выбросил шайбу от лицевого борта и откуда взялся на дальней синей линии Блэйк Коулэн - загадка. В ближнем бою переигран Семен Варламов, а Андрей Василевский получает балл за результативную передачу. Диспетчер!

А спустя 12 секунд (!) блистательная атаку «Тампы» начинает вернувшийся в строй Брэйден Пойнт, Никита Кучеров делает изумительную передачу на Онджея Палата - и вот уже Мэтт Мартин в ярости жрёт собственную капу на скамейке запасных «Айлендерс». Он хотел еще после первого гола отлупить Коулмэна, но не сложилось.