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12 секунд, которые взорвали мозг. Кучеров и Василевский ведут «Тампу» к финалу
14 сентября 02:18
автор: Александр Федоровский

12 секунд, которые взорвали мозг. Кучеров и Василевский ведут «Тампу» к финалу

«Молнии» обыграли «Айлендерс» в четвертом матче и ведут в серии финала Восточной конференции 3-1.

В середине второго периода «Айлендерс» внезапно закрутили карусель в зоне атаки противника. По сути, это был первый серьезный отрезок для обороны «Тампы». Круги по зоне нарезались, шайба решительно не отбиралась... И вроде бы после паузы на смену «Тампе» могло бы полегчать, но «вопреки логике» - это вообще стародавний девиз НХЛ.

Кружева ярости в зоне Андрея Василевского продолжились с новой силой и завершились роскошной паузой от Брока Нельсона и звонким гвоздем точно в «девятку». Перед этим мероприятием он ловко ускользнул от Джонсона и Гурда.

Но кто бы мог подумать, что «Тампа» будет вести в счете на этой же минуте?!

Янни Гурд по высокой дуге выбросил шайбу от лицевого борта и откуда взялся на дальней синей линии Блэйк Коулэн - загадка. В ближнем бою переигран Семен Варламов, а Андрей Василевский получает балл за результативную передачу. Диспетчер!

А спустя 12 секунд (!) блистательная атаку «Тампы» начинает вернувшийся в строй Брэйден Пойнт, Никита Кучеров делает изумительную передачу на Онджея Палата - и вот уже Мэтт Мартин в ярости жрёт собственную капу на скамейке запасных «Айлендерс». Он хотел еще после первого гола отлупить Коулмэна, но не сложилось.

Это же звено организовало и третью шайбу, полностью поменяв порядок действующих лиц, но менее красиво от этого не получилось. «Айлендерс» находится в шаге от ностальгического запоя - клуб с 1984 года не выходил в финал и теперь его шансы ничтожно малы. Как и в случае с бароном Мюнхгаузеном на ближайший матч у команды должен быть запланирован подвиг.

Ну, а «Тампа» в одном матче от финала Кубка Стэнли впервые с 2015 года, когда в решающей серии круче оказался стареющий ныне «Чикаго». Если команда продолжит вот так, словно на заказ, переламывать матчи, то ей не страшен никто. Василевский в чудовищном порядке, звено Куеров - Пойнт - Палат и частенько играющий как нападающий Виктор Хедман - это страшное дело. Впрочем, без ложки дегтя не обошлось. На эту игру Пойнт вернулся в состав после того, как пропустил матч номер три, но и эту встречу доиграть до конца не смог. В середине третьего периода он ушел в раздевалку и больше на лед не выходил.

Борода Никиты Кучерова продолжает пылать результативными действиями - в этом матче он, как и Пойнт, набрал два очка и теперь в гонке бомбардиров плей-офф троевластие. У Кучерова, Пойнта и Натана Маккинона по 25 очков.

Пятая игра в серии, которая с высокой долей вероятности станет решающей, состоится в ночь на среду, 16 сентября. Начало трансляции в 03:00 МСК.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Востойной конференции

4-й матч

«Нью Йорк Айлендерс - «Тампа Бэй Лайтнинг» - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Нельсон (Бэйли) - 1:0. Коулмэн (Гурд, Василевский) - 1:1. Палат (Кучеров, Пойнт) - 1:2. Пойнт (Палат, Кучеров) - 1:3. Марун (Гурд, Пакетт) - 1:4.

Вратари: Варламов - Василевский

Счет в серии - 1:3

источник: «Советский спорт»
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12 секунд, которые взорвали мозг. Кучеров и Василевский ведут «Тампу» к финалу
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