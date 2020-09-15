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Брагин проиграл в Балашихе, но оценил Зернова, Гарипова, Аскарова
15 сентября 22:30
автор: Владислав Домрачев

Брагин проиграл в Балашихе, но оценил Зернова, Гарипова, Аскарова

Огненный матч в Балашихе между фаворитами Востока и Запада завершился победой «Авангарда» над СКА. Героями встречи стали вратари Гарипов и Аскаров, а также форвард хозяев Зернов.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил победный гол в ворота «Вегаса» и вывел «ковбоев» в финал Кубка Стэнли. «Ему надо размягчить руки», – говорил в редакции «Советского спорта» наставник молодежной сборной Валерий Брагин сразу после бронзового для России МЧМ-2017. Гурьянов последовал совету тренера и вот результат.

Теперь Валерий Николаевич во главе СКА и сборной. Его визита в Московский регион ждали. Несколько дней назад его команда дома одолела амбициозный «Локомотив», и тренер победителей заявил: «Это была первая в сезоне целостная игра нашей команды».

А чуть раньше СКА уступил в Казани, в овертайме и заслужил похвалу от рулевого «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

Наставник «Авангарда» Боб Хартли, отпраздновавший 7 сентября 60-летний юбилей, проверяет свою команду на грандах-фаворитах. «Ястребы» победили московское «Динамо» дома (2:1), раскатали в гостях «Магнитку» (4:0), но оказались на щите в Уфе (2:3), вчистую уступив дебют матча.

Выводы были сделаны, в первом периоде хозяева трижды огорчили вратаря сборной Александр Самонова и отправили его на лавку. Дублем отметился кандидат в сборной центрфорвард Денис Зернов, который сделал себе имя, как и Гурьянов, в кузнице талантов «Ладе».

На лед вышел не высоченный швед Магнус Хелльберг, а 18-летний Ярослав Аскаров. Дебют юниора в КХЛ состоялся в прошлом сезоне в домашнем матче с ХК «Сочи» (4:2) и прошел на ура. Вратарь тогда сорвал аплодисменты даже VIP-ложи, выиграв ближний бой у форварда сборной Швеции Мальте Стремвалля, потом огорчавшего сборную России на Кубке Первого канала.

Аскаров, проваливший МЧМ-2020 в Остраве, вышел и блеснул хладнокровием Владислава Третьяка. С олимпийским спокойствием он разыгрывал с партнерами комбинации перед носом соперников. Однажды защитник Игорь Ожиганов замешкался, потерял шайбу, «ястреб» Павел Дедунов расстреливал ворота в упор, но Аскаров стоял стеной. Да и бросок у омича не получился.

Ощутив надежность тыла, армейцы пустились в погоню и до второго перерыва сравняли счет. Третью шайбу забросил Антон Бурдасов, в двух предыдущих матчах носивший на джерси литеру «С». Со старта чемпионата форвард СКА не уходил со льда без голов – в шести матчах он наколотил ровно столько же. А это рекорд КХЛ.

В третьем периоде хозяева все-таки подобрали ключи к воротам Аскарова. Лихую контратаку в меньшинстве завершил центрфорвард Кирилл Семенов, еще один кандидат в сборную.

А в воротах хозяев феерил Эмиль Гарипов, герой финала плей-офф-2018. Его подвиги в зеленой форме «Ак Барса» уже начали забывать. Теперь в «Авангарде» он играет без замен. И готов постучаться в двери сборной. Минут за семь до сирены его мог в четвертый раз огорчить левый край молодежного звена гостей Кирилл Марченко, но вратарь был против.

В конце третьего периода армейцы в большинстве штурмовали владения Гарипова. В штрафном боксе сердце Зернова кровью обливалось. Защитник-снайпер гостей Василий Токранов бросал, казалось, наверняка, но шайба чудом разминулась с воротами. Брагин, как и в Казани, проиграл, зато получил море полезной информации.

источник: «Советский спорт»
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