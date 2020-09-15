Брагин проиграл в Балашихе, но оценил Зернова, Гарипова, Аскарова

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил победный гол в ворота «Вегаса» и вывел «ковбоев» в финал Кубка Стэнли. «Ему надо размягчить руки», – говорил в редакции «Советского спорта» наставник молодежной сборной Валерий Брагин сразу после бронзового для России МЧМ-2017. Гурьянов последовал совету тренера и вот результат.

Теперь Валерий Николаевич во главе СКА и сборной. Его визита в Московский регион ждали. Несколько дней назад его команда дома одолела амбициозный «Локомотив», и тренер победителей заявил: «Это была первая в сезоне целостная игра нашей команды».

А чуть раньше СКА уступил в Казани, в овертайме и заслужил похвалу от рулевого «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

Наставник «Авангарда» Боб Хартли, отпраздновавший 7 сентября 60-летний юбилей, проверяет свою команду на грандах-фаворитах. «Ястребы» победили московское «Динамо» дома (2:1), раскатали в гостях «Магнитку» (4:0), но оказались на щите в Уфе (2:3), вчистую уступив дебют матча.

Выводы были сделаны, в первом периоде хозяева трижды огорчили вратаря сборной Александр Самонова и отправили его на лавку. Дублем отметился кандидат в сборной центрфорвард Денис Зернов, который сделал себе имя, как и Гурьянов, в кузнице талантов «Ладе».