Швырнул, забил, победил. Как «Магнитка» обыграла ЦСКА (видео)

Перед визитом в Москву «Металлург» понес невосполнимые потери – носивший в первых четырех играх капитанскую нашивку Сергей Плотников получил дисквалификацию за подсечку во встрече с ХК «Сочи», а кадровый капитан команды Сергей Мозякин получил очередную травму.

Правда, «сталевары» успели усилиться форвардом Семеном Кошелевым, которого получили из «Авангарда» в обмен на права на вратаря Василия Демченко, который подписал контракт с «Монреалем». Новичок вышел в тройке с Андреем Нестрашилом и обнадежившим в прошлом сезоне Богданом Потехиным.

Не оказалось в заявке и вратаря-олимпионика Василия Кошечкина, на пост номер один заступил финн Юхо Олкинуора, успевший засушить в этом сезоне два «сухаря». Правда, домашний матч против «Авангарда» чемпиону мира-2019 не удался. Он пропустил три шайбы из четырех (0:4) и отправился на лавку.

О потере Мозякина «сталевары» и их болельщики, среди которых был сам Евгений Малкин, вспоминали не единожды. Два раза в первом периоде и столько же во втором гости получали численное преимущество, однако их спецбригады работали с нулевым КПД. Как же не хватало лазерной точности броска главного бомбардира КХЛ и отечественных чемпионатов.

К слову, армейцы дважды нарушали численный состав – этот грешок давно водится за красно-синими. Оба раза штраф отбывал новобранец ЦСКА Брендан Лайпсик. Канадец дебютировал в КХЛ в Новосибирске, отметился элегантного реализованным буллитом, однако в Хабаровске и Нур-Султане не сыграл. «Он не проходил с нами предсезонку, поэтому мы дали ему передышку», – объяснил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.