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Швырнул, забил, победил. Как «Магнитка» обыграла ЦСКА (видео)
19 сентября 20:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Швырнул, забил, победил. Как «Магнитка» обыграла ЦСКА (видео)

Чемпионы дважды вели в счете, но уступили 2:4. Трижды армейцы получали удаления за нарушение численного состава. А в третьем периоде не выдержал вратарь красно-синих Шарыченков.

Перед визитом в Москву «Металлург» понес невосполнимые потери – носивший в первых четырех играх капитанскую нашивку Сергей Плотников получил дисквалификацию за подсечку во встрече с ХК «Сочи», а кадровый капитан команды Сергей Мозякин получил очередную травму.

Правда, «сталевары» успели усилиться форвардом Семеном Кошелевым, которого получили из «Авангарда» в обмен на права на вратаря Василия Демченко, который подписал контракт с «Монреалем». Новичок вышел в тройке с Андреем Нестрашилом и обнадежившим в прошлом сезоне Богданом Потехиным.

Не оказалось в заявке и вратаря-олимпионика Василия Кошечкина, на пост номер один заступил финн Юхо Олкинуора, успевший засушить в этом сезоне два «сухаря». Правда, домашний матч против «Авангарда» чемпиону мира-2019 не удался. Он пропустил три шайбы из четырех (0:4) и отправился на лавку.

О потере Мозякина «сталевары» и их болельщики, среди которых был сам Евгений Малкин, вспоминали не единожды. Два раза в первом периоде и столько же во втором гости получали численное преимущество, однако их спецбригады работали с нулевым КПД. Как же не хватало лазерной точности броска главного бомбардира КХЛ и отечественных чемпионатов.

К слову, армейцы дважды нарушали численный состав – этот грешок давно водится за красно-синими. Оба раза штраф отбывал новобранец ЦСКА Брендан Лайпсик. Канадец дебютировал в КХЛ в Новосибирске, отметился элегантного реализованным буллитом, однако в Хабаровске и Нур-Султане не сыграл. «Он не проходил с нами предсезонку, поэтому мы дали ему передышку», объяснил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Героем первых двух периодов можно смело назвать голкипера красно-синих Александра Шарыченкова. Его нагрузили по полной, в первом периоде он справился с 11 бросками, во втором – с 12. Максим Карпов атаковал с излюбленной позиции, но угодил в живот своему бывшему одноклубнику по «Динамо».

Олкинуора же сплоховал при первой вразумительной атаке хозяев. Лайпсик от правого борта сместился в центр почти к синей линии, бросил верхом. Шайба застряла в амуниции вратаря и выпала из нее за ленточку.

В третьей 20-минутке хозяева продолжали нарушать правила и игровую дисциплину. Опытный защитник Богдан Киселевич сфолил в центре площадки (падение, кстати, выглядело картинным), и гости, наконец, преуспели в большинстве. Шайба застряла в коньках Нестрашила, а защитник Дмитрий Саморуков стерег своего вратаря (такое допустимо разве что в андердоге «Эдмонтоне», но никак не в чемпионской команде). Чех спокойно поразил пустые ворота.

35 секунд спустя армейцы вновь вышли вперед. Максим Шалунов организовал заслон для Павла Карнаухова, который бросил точно в девятку. Не успели армейцы порадоваться, как глупое удаление схватил Михаил Науменков, порой удивляющий непредсказуемыми действиями. Хозяева отбились.

А в середине периода счет опять стал равным. Киселевич мало того, что потерял в своей зоне шайбу, но еще и подался куда-то с пятачка, забыв там Прохоркина. Его заметил Карпов и благословил на гол. Бывший армеец изящно перехитрил Шарыченкова.

Через полторы минуты огорченный вратарь запустил бабочку от Игоря Швырева. «Сталевар» швырнул шайбу на авось, и та, завертевшись в воздухе пельменем, залетела в сетку.

Третье нарушение хозяевами численного состава конвертировал в гол Тэйлор Бек, напомнив, как он забивал за «Авангард» в позапрошлом сезоне.

Никакого штурма в исполнении чемпионов мы не увидели. В чужой зоне клюшка Лайпсика попала в коньки соперника, и канадец отсидел в штрафном боксе четвертый за матч малый штраф, включая три – за нарушение численного состава.

«Металлург» впервые обыграл ЦСКА на «ЦСКА Арене», армейцы потерпели первое поражение в основное время.

Все по делу, соперник больше хотел победить, резюмировал Никитин. – Почему? Видно, игроки переоценили свои силы, привезя из поездки максимум очков.

Наставник победителей Илья Воробьев похвалил свою команду. Однако ничего космического она не показала.

КХЛ
Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:4 (1:0, 0:0, 1:4)

Голы: Лайпсик, 9:11 – 1:0. Нестрашил (Дронов, Прохоркин), 44:02 – 1:1 (бол). Карнаухов (Шалунов), 44:37 – 2:1. Прохоркин (Чибисов, Карпов), 49:26 – 2:2. Швырев (Потехин), 50:56 – 2:3. Бек (Яковлев), 52:30 – 2:4 (бол).

Вратари: Шарыченков – Олкинуора.

источник: «Советский спорт»
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Швырнул, забил, победил. Как «Магнитка» обыграла ЦСКА (видео)
Чемпионы дважды вели в счете, но уступили 2:4. Трижды армейцы получали удаления за нарушение численного состава. А в третьем периоде не выдержал вратарь красно-синих Шарыченков.
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