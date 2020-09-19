Швырнул, забил, победил. Как «Магнитка» обыграла ЦСКА (видео)

Перед визитом в Москву «Металлург» понес невосполнимые потери – носивший в первых четырех играх капитанскую нашивку Сергей Плотников получил дисквалификацию за подсечку во встрече с ХК «Сочи», а кадровый капитан команды Сергей Мозякин получил очередную травму.
Правда, «сталевары» успели усилиться форвардом Семеном Кошелевым, которого получили из «Авангарда» в обмен на права на вратаря Василия Демченко, который подписал контракт с «Монреалем». Новичок вышел в тройке с Андреем Нестрашилом и обнадежившим в прошлом сезоне Богданом Потехиным.
Не оказалось в заявке и вратаря-олимпионика Василия Кошечкина, на пост номер один заступил финн Юхо Олкинуора, успевший засушить в этом сезоне два «сухаря». Правда, домашний матч против «Авангарда» чемпиону мира-2019 не удался. Он пропустил три шайбы из четырех (0:4) и отправился на лавку.
О потере Мозякина «сталевары» и их болельщики, среди которых был сам Евгений Малкин, вспоминали не единожды. Два раза в первом периоде и столько же во втором гости получали численное преимущество, однако их спецбригады работали с нулевым КПД. Как же не хватало лазерной точности броска главного бомбардира КХЛ и отечественных чемпионатов.
К слову, армейцы дважды нарушали численный состав – этот грешок давно водится за красно-синими. Оба раза штраф отбывал новобранец ЦСКА Брендан Лайпсик. Канадец дебютировал в КХЛ в Новосибирске, отметился элегантного реализованным буллитом, однако в Хабаровске и Нур-Султане не сыграл. «Он не проходил с нами предсезонку, поэтому мы дали ему передышку», – объяснил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Героем первых двух периодов можно смело назвать голкипера красно-синих Александра Шарыченкова. Его нагрузили по полной, в первом периоде он справился с 11 бросками, во втором – с 12. Максим Карпов атаковал с излюбленной позиции, но угодил в живот своему бывшему одноклубнику по «Динамо».
Олкинуора же сплоховал при первой вразумительной атаке хозяев. Лайпсик от правого борта сместился в центр почти к синей линии, бросил верхом. Шайба застряла в амуниции вратаря и выпала из нее за ленточку.
В третьей 20-минутке хозяева продолжали нарушать правила и игровую дисциплину. Опытный защитник Богдан Киселевич сфолил в центре площадки (падение, кстати, выглядело картинным), и гости, наконец, преуспели в большинстве. Шайба застряла в коньках Нестрашила, а защитник Дмитрий Саморуков стерег своего вратаря (такое допустимо разве что в андердоге «Эдмонтоне», но никак не в чемпионской команде). Чех спокойно поразил пустые ворота.
35 секунд спустя армейцы вновь вышли вперед. Максим Шалунов организовал заслон для Павла Карнаухова, который бросил точно в девятку. Не успели армейцы порадоваться, как глупое удаление схватил Михаил Науменков, порой удивляющий непредсказуемыми действиями. Хозяева отбились.
А в середине периода счет опять стал равным. Киселевич мало того, что потерял в своей зоне шайбу, но еще и подался куда-то с пятачка, забыв там Прохоркина. Его заметил Карпов и благословил на гол. Бывший армеец изящно перехитрил Шарыченкова.
Через полторы минуты огорченный вратарь запустил бабочку от Игоря Швырева. «Сталевар» швырнул шайбу на авось, и та, завертевшись в воздухе пельменем, залетела в сетку.
Третье нарушение хозяевами численного состава конвертировал в гол Тэйлор Бек, напомнив, как он забивал за «Авангард» в позапрошлом сезоне.
Никакого штурма в исполнении чемпионов мы не увидели. В чужой зоне клюшка Лайпсика попала в коньки соперника, и канадец отсидел в штрафном боксе четвертый за матч малый штраф, включая три – за нарушение численного состава.
«Металлург» впервые обыграл ЦСКА на «ЦСКА Арене», армейцы потерпели первое поражение в основное время.
– Все по делу, соперник больше хотел победить, – резюмировал Никитин. – Почему? Видно, игроки переоценили свои силы, привезя из поездки максимум очков.
Наставник победителей Илья Воробьев похвалил свою команду. Однако ничего космического она не показала.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:4 (1:0, 0:0, 1:4)
Голы: Лайпсик, 9:11 – 1:0. Нестрашил (Дронов, Прохоркин), 44:02 – 1:1 (бол). Карнаухов (Шалунов), 44:37 – 2:1. Прохоркин (Чибисов, Карпов), 49:26 – 2:2. Швырев (Потехин), 50:56 – 2:3. Бек (Яковлев), 52:30 – 2:4 (бол).
Вратари: Шарыченков – Олкинуора.