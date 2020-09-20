ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Кучеров, Пойнт, Палат, куда, куда вы удалились? Лидеры «Тампы» третий матч никак не могут забить
20 сентября 17:03
автор: Виталий Славин

Кучеров, Пойнт, Палат, куда, куда вы удалились? Лидеры «Тампы» третий матч никак не могут забить

Зато у «Далласа» готов отличиться любой: четыре гола от ноунеймов, в итоге 4:1 в матче и 1-0 в финале Кубка Стэнли.

«Молниям» стоит поблагодарить «Даллас» за то, что не стал их добивать, как сама «Тампа» сделала это в стартовом матче восточного финала, когда со счетом ровно вдвое большим (8:2) разгромила «Айлендерс».

Конечно, в плей-офф возможно все, но после этих 1:4 я пока вообще не вижу у «Лайтнинг» контраргументов. Ну и что с их тотального перевеса по броскам в третьем периоде – 22 против 2? Игра-то к тому времени уже была сделана. При этом было заметно: если «Тампа» включила полную мощность и действовала на пределе, то «Старз» прилежно оберегали результат и в любой момент могли прибавить.

Самое страшное для Джона Купера – его записные лидеры из ударного трио провалили третий матч кряду: ноль голов и одна жалкая передача в последней встрече с «Айлендерс» Кучерова. Все!

Начали финал они совсем ужасно. Пойнт присутствовал при трех голах «Далласа», Кучеров и Палат – при двух. В чем особая жуть: у них и впереди ничего не ладилось. За первые 40 минут сообща лишь однажды потревожили Худобина?! Да, в заключительной трети оживились, как и остальные «молнии». Тем не менее лучший снайпер клуба так и завершил матч с нулем бросков, правда, однажды Пойнт угодил в перекладину. Если разобраться, закончил он с матчем №1 уже на 6-й минуте, когда канадца в зоне Василевского размазал по борту Кивиранта.

Что там произошло? Ровно то, что в третьем поединке с «Айлендерс», когда у Андрея порвалась завязка на правом щитке, и «Тампа» вдруг – пусть и на несколько секунд – остановилась. Причем главным антигероем в обоих случаях оказался защитник Богосян. С «островитянами» он застыл у своего вратаря, позволив Клаттербаку прямой наводкой расстрелять Василевского и открыть счет (5:3 в итоге). На сей раз Богосян, не услышав свистка, решил сам проучить Кивиранту и выключился вслед за Пойнтом из эпизода. А тут еще Палат почему-то укатил с дальнего пятака на смену. Три игрока «Старз» легко раскатали двух оппонентов – 1:0. Видимо, Купер плохо объяснил подопечным: в хоккее, что бы на льду ни приключилось, всегда играют до свистка.

Второй гол «звезд» - снова лютое головотяпство квинтета Пойнта. Мало того, что сразу четверо свалились на левый фланг, оставив абсолютно открытой половину зоны обороны. Кучеров застрял у красной линии и пешком возвращался назад. Стоило ему сделать небольшое ускорение, и второй бросок Олексиака россиянин точно бы накрыл. А ведь в хоккее предотвращенный гол стоит ровно столько, сколько забитый.

Что еще неприятно удивило: Кучеров и особенно Пойнт словно испугались абмалистых «звезд». На обострение совсем не шли, предпочитали бороздить чистый лед по периметру. Такое впечатление, что у обоих форвардов травмы, которые опасаются усугубить. Но это путь в никуда!

«Далласу» теперь бы не поймать раньше времени звездочку. Все вроде у него хорошо. В отличие от соперника, использует строго четыре звена, а значит, вожаки не перетруждаются. Как положено в плей-офф, когда буксуют ведущие, выскакивают чертики из табакерок нижних линий. Худобин, похоже, вообще лишь от своих может пропустить, как давеча от Хинца.

Вот только «звездам» не стоит забывать, что после рестарта сезона «Тампа» ни разу не проигрывала дважды подряд. Тем более перед вторым поединком у команд равное время на отдых.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Динамо» вылетело из еврокубковВозвращение домой. Камбэк Медведевой, у которого нет проигравшихМетод Маска: Учись у партнеров, а затем действуй в одиночкуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Гари Беттман: Следующий сезон НХЛ может начаться в январе, но он все равно будет полноценным
Гари Беттман: Следующий сезон НХЛ может начаться в январе, но он все равно будет полноценным
Президент НХЛ Гари Беттман дал заочную пресс-конференцию, на которой рассказал массу интересного.
20.09.2020 17:47
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Тебя посодють, а ты не воруй». За что Балахничеву дали три года?
Французский суд приговорил бывшего главу российской легкой атлетики к трем годам тюрьмы.
Кучеров, Пойнт, Палат, куда, куда вы удалились? Лидеры «Тампы» третий матч никак не могут забить
Кучеров, Пойнт, Палат, куда, куда вы удалились? Лидеры «Тампы» третий матч никак не могут забить
Зато у «Далласа» готов отличиться любой: четыре гола от ноунеймов, в итоге 4:1 в матче и 1-0 в финале Кубка Стэнли.
20.09.2020 17:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
Швырнул, забил, победил. Как «Магнитка» обыграла ЦСКА (видео)
Швырнул, забил, победил. Как «Магнитка» обыграла ЦСКА (видео)
Чемпионы дважды вели в счете, но уступили 2:4. Трижды армейцы получали удаления за нарушение численного состава. А в третьем периоде не выдержал вратарь красно-синих Шарыченков.
19.09.2020 20:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Бенн сломает Пойнта, Куч расколдует Добби, Раду сокрушит Васю, а точку покером поставит Гурьянов?
Бенн сломает Пойнта, Куч расколдует Добби, Раду сокрушит Васю, а точку покером поставит Гурьянов?
Сегодня в 2.40 ночи по Москве в Эдмонтоне стартует самый русский финал более чем в столетней истории НХЛ «Тампа» – «Даллас».
19.09.2020 16:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Ежик в тумане. Европа атакует ЧМ-2021 в Минске, но Фазель пока защищается
Ежик в тумане. Европа атакует ЧМ-2021 в Минске, но Фазель пока защищается
ИИХФ в лице ее многолетнего президента Рене Фазеля заявила, что никакого переноса чемпионата мира 2021 года из Минска по политическим причинам быть не может.
19.09.2020 12:00
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Потрогав Кубок, Хедман сделал Даллас фаворитом финала
Потрогав Кубок, Хедман сделал Даллас фаворитом финала
Еще трое россиян станут обладателями Кубка Стэнли. «Тампа» со второй попытки закрывает серию и в финале сыграет с «Далласом». Матчи пройдут в Эдмонтоне.
18.09.2020 07:58
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Аскаров-шоу на глазах Джино и Кови. Вратарь СКА помог обыграть «Спартак»
Аскаров-шоу на глазах Джино и Кови. Вратарь СКА помог обыграть «Спартак»
«Волшебник» Павел Дацюк украсил премьеру сезона в Мытищах голом, Данис Зарипов – «зеленое» дерби дублем, в Подольске две шайбы положил челябинский талант Виталий Кравцов. А в Москве зажег вратарь СКА Ярослав Аскаров, отразивший все 33 броска и засушивший первый «сухарь» в КХЛ.
17.09.2020 22:13
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкин и «Вашингтон»: уйти нельзя остаться
Овечкин и «Вашингтон»: уйти нельзя остаться
В день 35-летия «Советский спорт» желает Великой восьмерке не ошибиться с тем, куда поставить запятую
17.09.2020 21:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Позор тебе, «Вашингтон», профукал такого тренера и торпедировал карьеру Овечкина
Позор тебе, «Вашингтон», профукал такого тренера и торпедировал карьеру Овечкина
Почему бы Александру Великому не подумать о воссоединении с Барри Троцем и завершить свою выдающуюся карьеру на Лонг-Айленде?
16.09.2020 14:59
Хоккей
автор: Виталий Славин
Варламов не пускает Тампу в финал. Обзор пятого матча серии (видео)
Варламов не пускает Тампу в финал. Обзор пятого матча серии (видео)
Россиянин оформил 37 сэйвов.
16.09.2020 09:31
Хоккей
автор: Александр Федоровский
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика