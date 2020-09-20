Кучеров, Пойнт, Палат, куда, куда вы удалились? Лидеры «Тампы» третий матч никак не могут забить

«Молниям» стоит поблагодарить «Даллас» за то, что не стал их добивать, как сама «Тампа» сделала это в стартовом матче восточного финала, когда со счетом ровно вдвое большим (8:2) разгромила «Айлендерс».

Конечно, в плей-офф возможно все, но после этих 1:4 я пока вообще не вижу у «Лайтнинг» контраргументов. Ну и что с их тотального перевеса по броскам в третьем периоде – 22 против 2? Игра-то к тому времени уже была сделана. При этом было заметно: если «Тампа» включила полную мощность и действовала на пределе, то «Старз» прилежно оберегали результат и в любой момент могли прибавить.

Самое страшное для Джона Купера – его записные лидеры из ударного трио провалили третий матч кряду: ноль голов и одна жалкая передача в последней встрече с «Айлендерс» Кучерова. Все!

Начали финал они совсем ужасно. Пойнт присутствовал при трех голах «Далласа», Кучеров и Палат – при двух. В чем особая жуть: у них и впереди ничего не ладилось. За первые 40 минут сообща лишь однажды потревожили Худобина?! Да, в заключительной трети оживились, как и остальные «молнии». Тем не менее лучший снайпер клуба так и завершил матч с нулем бросков, правда, однажды Пойнт угодил в перекладину. Если разобраться, закончил он с матчем №1 уже на 6-й минуте, когда канадца в зоне Василевского размазал по борту Кивиранта.

Что там произошло? Ровно то, что в третьем поединке с «Айлендерс», когда у Андрея порвалась завязка на правом щитке, и «Тампа» вдруг – пусть и на несколько секунд – остановилась. Причем главным антигероем в обоих случаях оказался защитник Богосян. С «островитянами» он застыл у своего вратаря, позволив Клаттербаку прямой наводкой расстрелять Василевского и открыть счет (5:3 в итоге). На сей раз Богосян, не услышав свистка, решил сам проучить Кивиранту и выключился вслед за Пойнтом из эпизода. А тут еще Палат почему-то укатил с дальнего пятака на смену. Три игрока «Старз» легко раскатали двух оппонентов – 1:0. Видимо, Купер плохо объяснил подопечным: в хоккее, что бы на льду ни приключилось, всегда играют до свистка.