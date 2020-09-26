Кучеров обходит Буре и всех крайних форвардов НХЛ, а Василевский устанавливает вечный рекорд (видео)

Это и есть истина. А не просчеты арбитров, которые, к слову, ошибались в обе стороны. Что абсолютно нормально. Судьи – такие же участники игры, как хоккеисты. Следовательно, их промахи, равно как тех, кого они обслуживают, банально входят в правила хоккея. Для того и придуманы серии из семи матчей, для того техника и проникла везде, где только возможно, чтобы минимизировать фактор случайности.

– Вот и все. У нас было большинство четыре на три, во время которого надо забивать. У нашего большинства был шанс закончить игру, но они этого не сделали. Все очень просто, – грустно подытожил Боунесс.

Вот в этом вся разница. А именно – в классе исполнителей. «Молнии» реализовали лишнего в шести из 12 последних попыток. «Звезды» использовали лишь одно удаление из 14 во всей финальной в серии. «Вот и все», – готов я повторить вслед за наставником техасцев Риком Боунессом . В плей-офф все решают вратари и, разумеется, большинство.

Не понимаю, чего игроки «Старз» обрушились на рефов после этого поражения в овертайме, когда Шаттенкирк реализовал удаление капитана «Далласа» Бенна . Было там нарушение на Джонсоне ? Да стопроцентное! Но, друзья, перед этим вы почти минуту имели четыре на три после изгнания Сергачева , а потом еще минуту – пять на четыре. Забивайте, умерщвляйте соперника мгновенной смертью, сравнивайте счет в серии – и у судей даже теоретически не было бы шанса свистнуть фол Бенну.

Вот потому кубковый формат с сериями до четырех викторий и считают самым справедливым. Сколько не помогай судьям видеотехникой, а исключить субъективный фактор никогда не удастся. На Олимпиаде или чемпионате мира один проглоченный или левый свисток арбитра может решить все, в Кубке Стэнли – никогда.

Точно и сочно высказался Боунесс и по голкиперам:

– Худобин? Он сражался. Слушайте, мы говорим о двух уставших командах с двумя уставшими вратарями. Дело совсем не в Антоне, а в интенсивности хоккея, который показываешь. Как бьешься в каждом эпизоде.

Действительно, разве Худобин виноват в том, что при счете 2:0 его полевые партнеры при игре – заметьте! – в полных составах за 30 секунд до первого перерыва проспали простейшую троечку «Тампы» Шаттенкирк – Палат – Пойнт от ворот до ворот?! Это же уму непостижимо: все в твоих руках, закрой среднюю зону, два защитника плюс центр поближе к своим воротам, тяни до перерыва, сохраняй перевес в две шайбы, а потом суши игру и лови оппонентов на контратаках. Но нет, «звезды» умудрились всей пятеркой в статичной обороне, когда вроде бы все должны находиться на своих местах и перекрывать весь лед, провалиться в средней зоне так, что Пойнт от синей линии бежал на Худобина вообще один и имел массу времени и пространства, чтобы выбрать способ, как переиграть голкипера.

Это как понимать? А вот как: это и есть наглядная иллюстрация того, с чего мы начали. Разница в уровне мастерства. «Лайтнинг» достаточно микроскопической оплошности противника, чтобы преобразовать ее в гол. «Старз», получая подобные шансы, в том числе те самые четыре на три в овертайме, не хватает умения их использовать.

Вот и все! Остается обсуждать только статистику.

Набрав два очередных ассистентских балла, Кучеров с 32 (7+25) очками обошел Павла Буре, который в Кубке Стэнли-1994 остановился на 31 (16+15), и настиг Евгения Кузнецова – 32 (12+20) в 2018-м. Впереди из россиян один Евгений Малкин – 36 (14+22) в 2009 году.

За всю более чем столетнюю историю НХЛ лишь двое делали больше кубковых передач, чем Никита: Гретцки – 31 в 1988-м и Лемье – 28 в 1991-м. Оба – центрфорварды, то есть среди крайних нападающих Кучеров – уже вне конкуренции. Да и достижения в те годы, как мы это миллион раз отмечали, Гретцки и Лемье ничего не стоят, ибо тогда:

– в НХЛ не играли лучшие представители соцлагеря;

– хоккей по-настоящему был развит в пяти странах;

– стиль баттерфляй еще не захватил лигу, к тому же вратари играли в смешной малогабаритной амуниции;

– ловушки, капканы Лемера и его чертей из Нью-Джерси еще даже на бумагу не легли;

– понятия «потолок зарплат», не позволяющего создавать команды-династии типа «Эдмонтона» и «Питтсбурга», в природе не существовало.

Достаточно, чтобы признать Никиту лучшим ассистентом в истории Кубка Стэнли? Вполне!

Ну а наш Андрюха – лучший как практически, так и теоретически. Да, пандемия подарила командам топ-4 конференций три лишних матча турнира посева по сравнению с обычной формулой Кубка Стэнли. Но ведь никто в НХЛ из вратарей высоко продвинувшихся команд не отыграл все матчи от звонка до звонка. Кроме Василевского! Причем на самом деле это не 23 матча, а с учетом времени всех дополнительных периодов – 26! Всего овертаймами увенчались восемь игр – и только в одном случае (в серии с «Айлендерс») Андрей проиграл. Помните, когда сегодняшний герой Шаттенкирк не попал по шайбе на синей линии «островитян», и Ли с Эберле вывалились на одного Сергачева?

Иначе говоря, все – игроки, судьи, тренеры – ошибаются. Кто это делает реже, тот и побеждает. В этом сермяга ледовой битвы – чрезвычайно простой игры.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

4-й матч

Даллас – Тампа – 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Клингберг, Павелски (РАДУЛОВ), Перри, Павелски – Пойнт, Пойнт (КУЧЕРОВ), Гурд (КУЧЕРОВ, СЕРГАЧЕВ), Киллорн (СЕРГАЧЕВ), Шаттенкирк.

Счет в серии: 1-3.