Красная машина Джона Купера. Виталий Славин - об игре «Тампы» в решающем матче Кубка Стэнли

Давненько я не видел столь подавляющего преимущества будущего победителя Кубка Стэнли по ходу всего плей-офф. Золотой матч получился и вовсе идеальным. Эти 2:0 в шестой игре финальной серии напомнили мне решающую победу с тем же счетом Красной машины Виктора Тихонова над чехами на Олимпиаде-1984 в Сараево.

Что любопытно, вполне сопоставимы и две точки отсчета, с которых начался путь к вершине сборной СССР и «Тампы». А именно – два самых грандиозных провала в истории международного хоккея и НХЛ. Не знаю, снимут ли в Северной Америке сагу о возрождении из пепла Джона Купера, Никиты Кучерова и Ко, но чудо американских студентов в Лейк-Плэсиде давно вошло в школьные учебники как главная спортивная виктория США в ХХ веке. Одноименный фильм с Куртом Расселлом в роли Херба Брукса вышел на экраны еще в 2004 году и собрал неплохую кассу, более чем в два раза превысившую расходы на съемку – 64,5 млн долларов.

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА НА НОЛЬ ТРЕТЬЯКА…

Виктор Тихонов реабилитировался за фиаско на Олимпиаде-1980 через полтора года на Кубке Канады. Омоложенная советская команда, презентовавшая, как позже выяснится, суперпятерку всех времен во главе с Игорем Ларионовым и Вячеславом Фетисовым, разгромила в финале небожителей Скотти Боумена - 8:1. Более того, после 3:4 от пацанов Херба Брукса на трех чемпионатах мира и вплоть до заключительного дня Олимпиады-1984 наши не потерпели ни одного поражения. Чехословаки в Сараево выглядели отменно – выиграли все шесть матчей, но в седьмом уткнулись в стену Владислава Третьяка. Александр Кожевников открыл счет в первом периоде, Владимир Крутов удвоил во втором – и далее без шансов для чехов. Третьяк, став трехкратным олимпийским чемпионом, завершил карьеру, а Тихонов затем взял золото в Калгари-1988 и Альбервиле-1992.

В это трудно поверить, но как Виктор Васильевич пришел к первому олимпийскому триумфу на восьмой год работы в сборной, так и Купер добыл первый Кубок Стэнли в восьмом сезоне с «Тампой». Причем его путь, пожалуй, был еще извилистее. В 2015 году он уже играл в финале, где уступил матерому «Чикаго», первенствовавшему в третий раз за шесть лет. «Лайтнинг» затеяли перестройку и в 2017 году вообще не попали в плей-офф.

В прошлом сезоне, казалось бы, все сошлось. «Молнии» впервые в истории клуба выиграли регулярный чемпионат, повторив рекорд НХЛ по победам – 62. Никто не сомневался, что «Тампа» далеко пройдет в плей-офф. В это, похоже, уверовали и игроки с тренерами. В итоге позорные 0-4 в стартовой серии от скромного «Коламбуса».

…И ПЕРВЫЙ СУХАРЬ ВАСИЛЕВСКОГО

Не будем останавливаться на частностях, зафиксируем главное, чего добился за сезон менеджмент и тренерский штаб «Тампы». Поразительная стабильность и умение держать удар: в Кубке Стэнли-2020 южане ни разу не проиграли дважды подряд. Причем, обратите внимание, насколько эти семь возвращений были волевыми, почти все с минимальным перевесом в счете:

3:2 в пятом овертайме и 3:2 с «Коламбусом»;

4:3 в овертайме с «Бостоном»;

4:1 и 2:1 в овертайме с «Айлендерс»;

3:2 и 2:0 с «Далласом».

Показательно, что, хотя две серии из четырех «молнии» начинали с поражений (от «Бостона» и «Далласа»), они тут же поднимались, перехватывали инициативу и не отдавали ее до конца раунда. Уверенностью в себе, нацеленностью на победу, железной игровой дисциплиной подопечные Купера попросту обезоруживали противников. Те, не находя противоядия, опускали руки и сдавались. Недаром все серии завершились досрочно.

Финал – лучшая иллюстрация. Оба поражения «Тампы» - на фоне усталости. «Даллас» перед серией отдыхал на пару дней больше, к тому же «Лайтнинг» в двух последних встречах с «Айлендерс» добирался до овертайма. Отсюда 1:4 в стартовом поединке. Далее беспрецедентные для НХЛ два спаренных матча и оба – с овертаймами. В повторном обе команды уже еле ползали, а утомление, разумеется, нивелирует мастерство. Удача улыбнулась «Старз», но на этом звездная сказка себя исчерпала окончательно.

Шестая игра – ну точь-в-точь как в Сараево-1984. Эталон. Ни единого шанса у соперника. MVP Кубка Стэнли-2020 Виктор Хедман так и сказал:

- «Тампа» провела самую совершенную игру за всю мою более чем десятилетнюю карьеру в клубе.

Андрей Василевский одержал первую сухую кубковую победу и установил два рекорда из разряда вечных: по победам – 18 и ледовому времени – 1708 минут 12 секунд.

Никита Кучеров стал лучшим по очкам – 34 (7+27) и полезности – «плюс 15».

Денис Гурьянов с 17 (9+8) очками – первый среди бомбардиров-новичков.

Александр Волков дебют в Кубке Стэнли отметил удалением на себе Клингберга, которое реализовал Пойнт - этот гол стал золотым.

Михаил Сергачев под занавес контракта с «Тампой» выдал лучший сезон в карьере и наверняка получит солидную прибавку к зарплате.

С Кучеровым, Василевским, Сергачевым и Волковым уже 35 россиян брали Кубок Стэнли.