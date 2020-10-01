Лонгшот Кутейкина, хет-трик Карнаухова, дубль Лайпсика. Как ЦСКА выиграл у «Спартака»

50-ЛЕТ ЖАМНОВУ…

1 октября исполнилось 50 лет генеральному менеджеру «Спартака» Алексею Жамнову, в прошлом блистательному центрфорварду, воспитаннику московского «Динамо». Юбиляр – кавалер всех олимпийских наград. В Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002 он выходил в первом звене: в Японии - с Валерием Каменским и Павлом Буре, в американской столице мормонов - с братьями Буре (младший – Валерий). Алексей стал вторым вслед за Русской Ракетой капитаном клуба НХЛ – «Чикаго». На его счету пять голов в матче против «Лос-Анджелеса» с Уэйном Гретцки в 1995-м.

Повесив коньки на гвоздь, Жамнов переключился на работу менеджера. Именно он стоял во главе «Витязя», когда в Чехове был сорван матч с «Авангардом» в начале января 2011-го из-за массовой драки. Побывав в редакции «Советского спорта», уважаемый генменджер подмосковного клуба заявил, что не считает Яромира Ягра звездой. Чуть позже мы с коллегой Славиным поняли, в чем смысл столь странной оценки. Соперники окончательно вышли из берегов после того, как канадский тафгай «Витязя» Дарси Веро прыгнул на Ягра, что «ястребы» оставить без адекватного ответа не могли.

Именно под Жамнова спонсоры «Спартака» выделили финансирование. Будучи скаутом в сборной, он на Кубке мира-2016 по просьбе главного тренера Олега Знарка встал на лавку и показал себя грамотным специалистом. В финале Олимпиады в Пхенчхане с немцами Жамнов предложил выпустить в, казалось, безнадежной концовке Кирилла Капризова и Никиту Гусева, никогда не выходивших в меньшинстве, и они соорудили спасительный гол.

Увы, в эти дни Жамнову не до юбилея, он борется с коронавирусом. Здоровья и успехов!

…И ДЕРБИ В ФИНАЛЕ КУБКА ЧЕМПИОНОВ

Юбилей в этом октябре и у знаменитого финала Кубка европейских чемпионов. 50 лет назад в Лужниках сошлись нынешние соперники. В первом матче красно-белые, уступая 2:3, выиграли 3:2. В повторном – вели в третьем периоде 5:3, причем пятый гол Вячеслав Старшинов забил в меньшинстве. Тут у лавки армейцев вырос Анатолий Тарасов, работавший тогда главным тренером Вооруженных сил (хоккейной командой руководил Борис Кулагин). Появление мэтра вдохновило ЦСКА, который за пять минут совершил камбэк, накидав пять шайб подряд. Кубок чемпионов достался красно-синим, вскоре Тарасов вернулся к штурвалу своего детища.

В плане мотивации Олег Знарок напоминает великого тренера, основателя отечественной хоккейной школы. В сентябре его команда прошла проверку «Динамо», трижды сыграв с бело-голубыми и одержав в дерби две победы. ЦСКА в прошлое воскресенье хорошенько потренировался на «шутах», не в штуку нацелившихся на Кубок Гагарина. В Хельсинки армейцы одержали победу 4:2, выиграв третий период 3:0.

Номинальные хозяева очень хотели сделать своему боссу подарок и к 14-й минуте дважды огорчили вратаря красно-синих Александра Шарыченкова. Сначала молодой Максим Цыплаков докопался на пятачке до гола, а потом Робин Ганзл реализовал численное преимущество. Перед второй пропущенной шайбой голкипер армейцев потерял клюшку, причем подобно с ним не впервые. Может, стоит приковать «гитару» к руке цепью? Как делал вратарь-первопроходец Дмитрий Петров по прозвищу Балда, пришедший в канадский хоккей из русского. Судья собирался было удалить голкипера за отсутствие клюшки, как вдруг Петров предъявил брелок – маленькую клюшечку, висевшую на запястье.

КУТЕЙКИН ВЗЯЛ ПРИМЕР С ЧУДИНОВА

Впрочем, армейцы быстро сквитали счет. И перехватили инициативу. Как вдруг защитник-ветеран Андрей Кутейкин (он примерял в «Спартаке» капитанскую нашивку) расчехлил оружие. Мы уже начали забывать о его результативных залпах с центра поля. Инициативу е него перехватил защитник «Авангарда» Максим Чудинов. В ЦСКА помнят его победный гол в матче за Кубок открытия в 2018-м, забитый от своих ворот шведу Ларсу Юханссону, который пока лечится-восстанавливается.

Кутейкин жахнул низом, не доехав до своей синей линии. Шарыченкова никто не экранировал. Но он ухитрился пропустить шайбу подо льдом. Помнится, лет десять назад в Уфе Кутейкин забил тем же макаром омичу Карри Рамо, так тренер «Авангарда» Раймо Сумманен немедленно посадил своего соотечественника на лавку. У ЦСКА же на банке был 18-летний Всеволод Скотников. Юниор дебютировал в Хабаровске, но «Амур» - не «Спартак». Словом, Шарыченков остался в воротах.

Было бы красиво, если бы гол Кутейкина стал победным. Чем не подарок Жамнову? Однако армейцы на это не согласились и навались на ворота Никиты Беспалова, которого Знарок предпочел выигравшему последнее дерби с «Динамо» Юлиусу Гудачеку. После двух неудачных попыток в большинстве Карнаухов (его в прошлом сезоне приглашали в сборную) еще до второго перерыва вывел чемпиона вперед, оформив первый для себя хет-трик. На лед полетели кепки.

За несколько секунд до сирены Кутейкин решился на второй лонгшот. Шарыченков не без труда отбил шайбу. Через семь секунд после возобновления игры спартаковцы сравняли счет. Однако шайба из раздевалки лишь раззадорила чемпиона. Последнее слово осталось за Брендэном Лайпсиком, бывшим одноклубником Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. Канадец забил победный гол после паса-рикошета Сергея Широкова, воспитанника школы ЦСКА.