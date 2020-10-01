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Анвар Гатиятулин : Будем работать над тем, чтобы как можно больше играть с шайбой.
01 октября 22:28
автор: Юлия Григорьевская

Анвар Гатиятулин : Будем работать над тем, чтобы как можно больше играть с шайбой.

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - Трактор (2:4) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Анвар Гатиятулин и Владимир Крикунов.

- Понимали, что соперник серьезный, а мы играли в гостях, - рассказал Гатиятулин.- Длинная серия тоже сказалась. Важно было подвести ребят к этому матчу в хорошем физическом состоянии. Это удалось. План, который был на игру, выполнили. Ребята отдавались в каждом эпизоде. Поэтому я благодарен команде.

- Когда ждать травмированного Кравцова?
- Доктора занимаются. Делается все возможное, чтобы он вернулся как можно быстрее.

- Если брать матчи вашей команды с начала сезона, казалось, что «Трактору» удобнее, когда соперник больше владеет шайбой, удобнее играть вторым номером. Сегодня игра это показала в полной мере. Вы согласны, что игра первым номером дается команде тяжелее?
- Возможно, да, но мы не говорим, что отдаем шайбу и ждем. Наоборот, стараемся чтобы больше играть с шайбой и в атаке, но так игры складываются. Если нет шайбы, надо строго играть в обороне. Будем работать над тем, чтобы как можно больше играть с шайбой.

- Сегодня Основин сыграл лучший матч в сезоне. Это он молодец или его поставили к таким партнерам, с которыми лучше начало получаться?
- Отмечу всю команду. Сегодня хорошо сработало его звено. Но все ребята выполнили задание.

- Сегодня было одно свободное место в заявке, хотя четыре человека остались в запасе. Почему их не использовали?
- Мы хотели сыграть в семь взрослых защитников. Молодежь здорово играет, но немного физически подсела. Матчи не простые. Косов играл в двух звеньях. Приедем домой, будет пауза, в которую мы возьмем молодых ребят из «Челмета». Возможно, в следующем матче кто-то из них появится.

- Вы были уверены, что Косов выдержит играть в двух звеньях?
- Да. Он не был задействован сегодня в бригадах большинства и меньшинства. Сделали акцент, чтобы он играл пять на пять. Он справился.

- Как оцените игру команды, тем более, что стали постоянно реализовывать большинство?
- Игра в неравных составах - это один из ключевых моментов. Рады, что сегодня это сработало. Но работы еще много. Есть моменты, которые надо дорабатывать. Не вынужденные ошибки в обороне приводят к опасным моментам. Над этим будем работать.

- С «Сочи» играл голкипер Федотов, сегодня Вилл. Это вы принимаете решение или тренер по вратарям?
- Главный тренер принимает последнее решение, но мы всем штабом это обсуждаем. Слушаем и мнение тренера вратарей.

- Как вам игра Полыгалова?
- Он прибавляет с каждым матчем. Перед сезоном он переболел и ему не хватало физики, а сейчас он прибавил в движении. Это опытный игрок и один из ключевых хоккеистов в команде?

- Чего не хватает Игорю, чтобы забросить шайбу?
- Это придет. Дело времени. Игорь прибавляет в каждом матче. Думаю, скоро мы порадуемся за него и он забьет.

«Вратарь соперника, к сожалению, сыграл очень сильно»

- Мы не справились с вратарем соперника и контратаками. Бросили 40 с лишним раз в створ, пропустив только 20 бросков в свои ворота, мы забили только два гола. Надо 60 раз бросать что ли, чтобы забить три гола? Это, наверное, невозможно. Хотя мы сделали сегодня всего 70 бросков. Вратарь соперника, к сожалению, сыграл очень сильно, - рассказал Крикунов.

- Второй матч подряд много и легко пропускаете в меньшинстве. Видите в этом глобальную проблему?
- Нет больших проблем в это плане. Был рикошет и шайба залетела. Есть момент невезения. Но с этим тоже надо разбираться. Забили один, а пропустили два. Это не очень хорошо.

источник: «Советский спорт»
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