Анвар Гатиятулин : Будем работать над тем, чтобы как можно больше играть с шайбой.

- Понимали, что соперник серьезный, а мы играли в гостях, - рассказал Гатиятулин.- Длинная серия тоже сказалась. Важно было подвести ребят к этому матчу в хорошем физическом состоянии. Это удалось. План, который был на игру, выполнили. Ребята отдавались в каждом эпизоде. Поэтому я благодарен команде.

- Когда ждать травмированного Кравцова?

- Доктора занимаются. Делается все возможное, чтобы он вернулся как можно быстрее.

- Если брать матчи вашей команды с начала сезона, казалось, что «Трактору» удобнее, когда соперник больше владеет шайбой, удобнее играть вторым номером. Сегодня игра это показала в полной мере. Вы согласны, что игра первым номером дается команде тяжелее?

- Возможно, да, но мы не говорим, что отдаем шайбу и ждем. Наоборот, стараемся чтобы больше играть с шайбой и в атаке, но так игры складываются. Если нет шайбы, надо строго играть в обороне. Будем работать над тем, чтобы как можно больше играть с шайбой.

- Сегодня Основин сыграл лучший матч в сезоне. Это он молодец или его поставили к таким партнерам, с которыми лучше начало получаться?

- Отмечу всю команду. Сегодня хорошо сработало его звено. Но все ребята выполнили задание.

- Сегодня было одно свободное место в заявке, хотя четыре человека остались в запасе. Почему их не использовали?

- Мы хотели сыграть в семь взрослых защитников. Молодежь здорово играет, но немного физически подсела. Матчи не простые. Косов играл в двух звеньях. Приедем домой, будет пауза, в которую мы возьмем молодых ребят из «Челмета». Возможно, в следующем матче кто-то из них появится.