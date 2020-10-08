«Спартак» снова проиграл, но Трушков был великолепен

8 поражений в 12 матчах, а особенно в крайнем в Хельсинки, где финны разгромили «Спартак» со счетом 7:1 заставили Олега Знарка искать способы встряхнуть команду. Видимо, одним из них стал вызов из ВХЛ голкипера Александра Трушкова. Примечательно, что «Северсталь» тоже сегодня играла вратарем вызванным из Высшей лиги – Константин Шостак прилетел из Перми помогать основной команде череповчан. Но если у Андрея Разина этот ход вынужденный – Подъяпольский внесен в список травмированных, то у Знарка это его решение, его метод раскачать подопечных, а может и выражение недовольства последним рубежом – Гудачек и Беспалов должны понимать, что лимит доверия нерезиновый.

Первый период полностью прошел под диктовку гостей. Хозяева предпринимали попытки выбраться из своей зоны, а игроки «Локомотива» то и дело проверяли Трушкова на прочность. Егор Коршковхорошо протащил шайбу до самых ворот красно-белых, резках передача на Красковского, удар по шайбе… Но вратарь «Спартака» все прочитал. Коваленко вихрем пролетел за ворота хозяев и отдал назад на накатывающегося Кудрявцева – шайба пошла низом и встретила щиток Трушкова.

У Паскуале в первом отрезке было немного, но опасная контратака у «Спартака» состоялась. «Локомотив» увлекся позиционной игрой, и Робин Ганзл сумел перехватить шайбу и убежать на рандеву с голкиперов ярославцев, но переиграть его не удалось.

Трибуны арены были заполнены на разрешенные 25%, а в одной из лож поддержать красно-белых и лично Олега Знарка нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Алиса Знарок. Пару несколько раз показали по кубу.

Второй период также по больше части проходил в зоне «Спартака». Хотя опасный проход совершил Радил. Он вполне мог открыть счет, но защитник ярославцев Черепанов помешал Лукашу нанести бросок. Обе команды успели поиграть в большинстве, но на результативности розыгрыши лишнего не сказались.

В третьем периоде игра пошла на встречных курсах. И этому поспособствовала шайба Мартина Бакоша. Ему удалось-таки распечатать Паскуале. Что примечательно – в ассистентах у Бакова Александр Трушков. Четкая передача голкипера красно-белых помогла размочить счет. Может быть у «Спартака» на кураже получилось бы и увеличить разрыв, но нелепый штраф, связанный с нарушением численного состава, сбил темп. Кстати. Это нарушение красно-белые хватали трижды: