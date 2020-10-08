«Спартак» снова проиграл, но Трушков был великолепен

8 поражений в 12 матчах, а особенно в крайнем в Хельсинки, где финны разгромили «Спартак» со счетом 7:1 заставили Олега Знарка искать способы встряхнуть команду. Видимо, одним из них стал вызов из ВХЛ голкипера Александра Трушкова. Примечательно, что «Северсталь» тоже сегодня играла вратарем вызванным из Высшей лиги – Константин Шостак прилетел из Перми помогать основной команде череповчан. Но если у Андрея Разина этот ход вынужденный – Подъяпольский внесен в список травмированных, то у Знарка это его решение, его метод раскачать подопечных, а может и выражение недовольства последним рубежом – Гудачек и Беспалов должны понимать, что лимит доверия нерезиновый.
Первый период полностью прошел под диктовку гостей. Хозяева предпринимали попытки выбраться из своей зоны, а игроки «Локомотива» то и дело проверяли Трушкова на прочность. Егор Коршковхорошо протащил шайбу до самых ворот красно-белых, резках передача на Красковского, удар по шайбе… Но вратарь «Спартака» все прочитал. Коваленко вихрем пролетел за ворота хозяев и отдал назад на накатывающегося Кудрявцева – шайба пошла низом и встретила щиток Трушкова.
У Паскуале в первом отрезке было немного, но опасная контратака у «Спартака» состоялась. «Локомотив» увлекся позиционной игрой, и Робин Ганзл сумел перехватить шайбу и убежать на рандеву с голкиперов ярославцев, но переиграть его не удалось.
Трибуны арены были заполнены на разрешенные 25%, а в одной из лож поддержать красно-белых и лично Олега Знарка нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Алиса Знарок. Пару несколько раз показали по кубу.
Второй период также по больше части проходил в зоне «Спартака». Хотя опасный проход совершил Радил. Он вполне мог открыть счет, но защитник ярославцев Черепанов помешал Лукашу нанести бросок. Обе команды успели поиграть в большинстве, но на результативности розыгрыши лишнего не сказались.
В третьем периоде игра пошла на встречных курсах. И этому поспособствовала шайба Мартина Бакоша. Ему удалось-таки распечатать Паскуале. Что примечательно – в ассистентах у Бакова Александр Трушков. Четкая передача голкипера красно-белых помогла размочить счет. Может быть у «Спартака» на кураже получилось бы и увеличить разрыв, но нелепый штраф, связанный с нарушением численного состава, сбил темп. Кстати. Это нарушение красно-белые хватали трижды:
- Так хотели выйти на лед,- объяснил позже Олег Знарок, главный тренер хозяев.
Меньшинство красно-белые отстояли, но затем пролетевший по левому флангу Егор Коршков хлестким броском отправил шайбу в ворота Трушкова. 1:1
В середине периода звено Иванова обрушило град атак на ворота хозяев. Трушков даже в шпагате растягивался несколько раз и краем конька отбивал, но поразить свои ворота еще раз в основное время не позволил.
Игра перетекла в овертайм. Удалившийся в конце третьего периода Павел Красковский оставил ярославцев в овертайме на полторы минуты в меньшинстве – «3 на 4». Но команда Андрея Скабелки сумела выдержать натиск «Спартака», а затем Атте Охтамаа поставил точку – 2:1(ОТ).
- Нам сейчас тяжело, - сказал Олег Знарок после матча, - очко взяли. Нужно было забивать 4 на 3, много времени много было.
- Вы хотели бы, чтобы судьи посмотрели эпизод с голом в овертайме. Были сомнения?
- Думаю, что вратаря задели в площади ворот, - ответил Знарок.
Сегодня «Спартак» снова проиграл, но это была уже не та команда, которую буквально «избил» два дня назад «Йокерит». Ставка главного тренера на четвертого голкипера клуба, вызванного из ВХЛ, сработала. Трушков был великолепен.
Собственно, тоже можно сказать и про «северсталевского» Константина Шостака, который из «Молот-Прикамье» попал на игру против «Амура» с его вернувшимися в строй лидерами. Вратари из Вышки были хороши и делали все, чтобы привести свои команды к победе и оправдать доверие тренеров. Не получилось выиграть, но получилось впечатлить.
Вернемся к победителям. Главный тренер «Локомотива» поделился впечатлением от матча, похвалил своих хоккеистов и голкипера красно-белых:
«Очень тяжёлый матч получился, хорошо сыграл вратарь соперника. Долгое время мы ничего не могли ему предложить. Когда играешь против такой команды как «Спартак», всегда есть вероятность пропустить. Что в итоге и получилось. Рад, что ребята продолжили гнуть свою линию, и победили. Мы много времени проводили в зоне соперника. Как оценю состояние команды? Я не счетовод, чтобы каждый раз оценивать в процентах ее готовность. У нас был непростой период, но я вижу, что с каждой игрой, с каждой тренировкой мы всё ближе к оптимальному состоянию»,- резюмировал Андрей Скабелка.
Следующий матч ХК «Локомотив» проведет в субботу, 10 октября. В Ярославль приедет московское «Динамо».
«Спартак» же продолжит домашнюю серию в понедельник, 12 октября матчем против «Куньлунь Ред Стар».