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Просто он работает Волшебником. Павел Дацюк обыграл «Трактор»
11 октября 18:10
автор: Владислав Домрачев

Просто он работает Волшебником. Павел Дацюк обыграл «Трактор»

Дубль и передача капитана «Автомобилиста» Павла Дацюка помогла его команде одержать победу 3:1 над «Трактором». Волшебник идет по турнирной дистанции с завидной результативностью - больше одного очка за матч.

В июле Дацюку исполнилось 42 года, но он не повесил коньки на гвоздь и не зачехлил клюшку. Хотя в прошлом сезоне он не сработался с главным тренером «Автомобилиста» Андреем Мартемьяновым. Не сошлись во взглядах на хоккей. Чем все закончилось хорошо известно. Уральцы сошли с дистанции уже в первом раунде в плей-офф, уступив «Сибири» (1-4). Думается, для тренера это черная метка. Теперь ему придется долго ждать шанса в большой команде.

Сменивший его 55-летний канадец Билл Питерс по достоинству оценил сильные стороны Волшебника и с ходу нашел с ним общий язык, произвел его в капитаны команды

В 43 матчах регулярного чемпионата-2019/20 Дацюк разжился только 22 (5+17) результативными баллами, теперь же на его бомбардирском счету уже 18 (5+13) очков в 15 играх.

В воскресенье чудо-броском с лопаты – в нынешнее время это редкость – он открыл счет в домашнем матче с «Трактором» с передачи Анатолия Голышева. Волшебник же и закрыл игру, причем опять-таки редким по исполнению бэкхендом, реализовав численное преимущество. Такие голы не опишешь пером, их надо видеть.

Рядом с Дацюком расцвели Анатолий Голышев и Алексей Макеев. Голышеву пора подумать о возвращении в сборную, тем более что ЧМ-2021 пройдет без энхаэловцев. А Макеев, захвативший лидерство в бомбардирской гонке чемпионата, приглашался в олимпийскую сборную, оформлял в ней покер, теперь самое время выломать дверь в национальную команду. К 16 баллам форвард, вооруженный клюшкой с широченным крюком, в воскресенье приплюсовал еще 3 (0+3), но не догнал в рейтинге снайперов московского динамовца Дмитрия Яшкина, накануне в Ярославле разменявшего второй десяток голов.

А Дацюк остается лучшим распасовщиком-ассистентом с 13 передачами.

Нет, рано мы списываем ветеранов. Да, толком не начал сезон из-за травм и болезней капитан «Магнитки» и главный рекордсмен КХЛ и отечественных чемпионатов Сергей Мозякин. После серии эффектных голов вне игры остался капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. При этом в ЦСКА незаменим 40-летний Александр Попов.

В понедельник он должен выйти на лед в Магнитогорске и помочь лидеру и чемпиону взять реванш за домашнее поражение от «Магнитки» 2:4. Напомним, 19 сентября на «ЦСКА Арене» одержали волевую победу, дважды уступая в счете 0:1 и 1:2. В третьем периоде подопечные Илья Воробьева подвергли ворота Александра Шарыченкова ковровой бомбардировке и заставили вратаря-новичка красно-синих ошибаться. При этом голкипер отразил 38 бросков, тогда как его оппонент Юхо Олкинуора – только 14. Трудно вспомнить, когда подобное случалось раньше и случалось ли вообще.

ТАБЛО

Автомобилист – Трактор – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Дацюк (2), Обидин - Бывальцев

источник: «Советский спорт»
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