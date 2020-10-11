Просто он работает Волшебником. Павел Дацюк обыграл «Трактор»

В июле Дацюку исполнилось 42 года, но он не повесил коньки на гвоздь и не зачехлил клюшку. Хотя в прошлом сезоне он не сработался с главным тренером «Автомобилиста» Андреем Мартемьяновым. Не сошлись во взглядах на хоккей. Чем все закончилось хорошо известно. Уральцы сошли с дистанции уже в первом раунде в плей-офф, уступив «Сибири» (1-4). Думается, для тренера это черная метка. Теперь ему придется долго ждать шанса в большой команде.

Сменивший его 55-летний канадец Билл Питерс по достоинству оценил сильные стороны Волшебника и с ходу нашел с ним общий язык, произвел его в капитаны команды

В 43 матчах регулярного чемпионата-2019/20 Дацюк разжился только 22 (5+17) результативными баллами, теперь же на его бомбардирском счету уже 18 (5+13) очков в 15 играх.

В воскресенье чудо-броском с лопаты – в нынешнее время это редкость – он открыл счет в домашнем матче с «Трактором» с передачи Анатолия Голышева. Волшебник же и закрыл игру, причем опять-таки редким по исполнению бэкхендом, реализовав численное преимущество. Такие голы не опишешь пером, их надо видеть.

Рядом с Дацюком расцвели Анатолий Голышев и Алексей Макеев. Голышеву пора подумать о возвращении в сборную, тем более что ЧМ-2021 пройдет без энхаэловцев. А Макеев, захвативший лидерство в бомбардирской гонке чемпионата, приглашался в олимпийскую сборную, оформлял в ней покер, теперь самое время выломать дверь в национальную команду. К 16 баллам форвард, вооруженный клюшкой с широченным крюком, в воскресенье приплюсовал еще 3 (0+3), но не догнал в рейтинге снайперов московского динамовца Дмитрия Яшкина, накануне в Ярославле разменявшего второй десяток голов.