Два поражения подряд и 11 пропущенных шайб. ЦСКА тормозят

А «Металлург» без главного тренера Ильи Воробьева одержал вторую победу подряд, на этот раз над лидером Востока «Авангардом» 3:0.

Когда на вратаря надежды нет, команда должна играть подчеркнуто дисциплинированно, исключая глупые удаления. ЦСКА в матче против «Йокерита» доверил пост номер один 18-летнему Скотникову, завершавшему предыдущую встречу с «Металлургом». В Магнитогорске юниор пропустил пятую шайбу, оказавшуюся победной. Думалось, что в Хельсинки выйдет Шарыченков и постарается реабилитироваться за свежую неудачу (его заменили после трех пропущенных шайб). Однако тренеры армейцев приняли другое решение. На мой взгляд, ошибочное. Логичнее было бы выпустить Скотникова в Уфе с разобранным по вине эпидемии «Салаватом Юлаевым». В столице Башкирии красно-синие проблем не испытали – 4:2, голы им давались легко.

А в Магнитогорске и Хельсинки они с той же легкостью пропускали. Хотя после первого периода не верилось в убедительную победу «шутов». Вернувшийся в состав после повреждения Слепышев быстро распечатал ворота хозяев, которые защищал Линдбек. Еще в прошлом сезоне этого шведа в Нижнем Новгороде называли «шутом», его вчистую переиграл Тихомиров. Гол армейская Ракета забил изысканно, «съев» защитника, дерзко вырулив на пятачок и ювелирно сработав руками.

Однако потом подопечные Игоря Никитина занялись любимым делом – стали хватать удаления. Начал Светлаков, который в недавнем матче в Хельсинки забросил «Йокериту» победную шайбу (4:2). «Хартвалл Арена» для него счастливая, здесь на МЧМ-2016 армеец выстрелил, став в нашей сборной лучшим. Теперь же он устроил самосуд над соперником, безнаказанно нарушившим правила. Судьи, как принято в КХЛ, не стали искать причину конфликта, а среагировали на следствие. Гостям удалось отбиться.

Но после перерыва последовали еще два необязательных удаления – за нарушение численного состава и опять за самосуд. В последнем случае не выдержали нервы у капитана команды Андронова, гол которого в первом матче в Хельсинки стал переломным. Теперь олимпионик толкнул клюшкой в номер Толванена и присел в штрафной бокс.