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Два поражения подряд и 11 пропущенных шайб. ЦСКА тормозят
14 октября 22:27
автор: Владислав Домрачев

Два поражения подряд и 11 пропущенных шайб. ЦСКА тормозят

Чемпион ЦСКА проиграл второй раз подряд, теперь в Хельсинки «Йокериту» 2:5.

А «Металлург» без главного тренера Ильи Воробьева одержал вторую победу подряд, на этот раз над лидером Востока «Авангардом» 3:0.

Когда на вратаря надежды нет, команда должна играть подчеркнуто дисциплинированно, исключая глупые удаления. ЦСКА в матче против «Йокерита» доверил пост номер один 18-летнему Скотникову, завершавшему предыдущую встречу с «Металлургом». В Магнитогорске юниор пропустил пятую шайбу, оказавшуюся победной. Думалось, что в Хельсинки выйдет Шарыченков и постарается реабилитироваться за свежую неудачу (его заменили после трех пропущенных шайб). Однако тренеры армейцев приняли другое решение. На мой взгляд, ошибочное. Логичнее было бы выпустить Скотникова в Уфе с разобранным по вине эпидемии «Салаватом Юлаевым». В столице Башкирии красно-синие проблем не испытали – 4:2, голы им давались легко.

А в Магнитогорске и Хельсинки они с той же легкостью пропускали. Хотя после первого периода не верилось в убедительную победу «шутов». Вернувшийся в состав после повреждения Слепышев быстро распечатал ворота хозяев, которые защищал Линдбек. Еще в прошлом сезоне этого шведа в Нижнем Новгороде называли «шутом», его вчистую переиграл Тихомиров. Гол армейская Ракета забил изысканно, «съев» защитника, дерзко вырулив на пятачок и ювелирно сработав руками.

Однако потом подопечные Игоря Никитина занялись любимым делом – стали хватать удаления. Начал Светлаков, который в недавнем матче в Хельсинки забросил «Йокериту» победную шайбу (4:2). «Хартвалл Арена» для него счастливая, здесь на МЧМ-2016 армеец выстрелил, став в нашей сборной лучшим. Теперь же он устроил самосуд над соперником, безнаказанно нарушившим правила. Судьи, как принято в КХЛ, не стали искать причину конфликта, а среагировали на следствие. Гостям удалось отбиться.

Но после перерыва последовали еще два необязательных удаления – за нарушение численного состава и опять за самосуд. В последнем случае не выдержали нервы у капитана команды Андронова, гол которого в первом матче в Хельсинки стал переломным. Теперь олимпионик толкнул клюшкой в номер Толванена и присел в штрафной бокс.

Мечтавшие о реванше «шуты» отгрузили во втором периоде три шайбы. Создалось ощущение, что у гостей отсутствует вратарь. Хотя винить Скотникова – последнее дело. Детские ошибки допускали те, кто это делает с удивительным постоянством – Блажиевский, Киселевич, Сергеев, небрежно исполняет свои прямые обязанности Робинсон.

Третий период чемпионы провели активно, но трижды не смогли реализовать численное преимущество. Линдбек вдруг поймал кураж и превратился из клоуна в стену. Он отразил множество сложных бросков, а пропустил после дальнего выстрела Робинсона на последней минуте при счете 4:1. Четвертую и пятую шайбы хозяева забросил в пустые ворота. Может, не стоило во втором случае менять вратаря? Когда выкатившись на козырную для броска, позицию споткнулся и упал на ровном месте Мамин, стало понятно: армейцам не отыграться. Но не смотревшие матч болельщики, узнав счет 2:5, наверняка подумают, что финны имели ощутимое преимущество. А это не так. «Шуты» доминировали только во втором периоде, когда гости им пособничали. В первом же и третьем – красно-синие играли сильнее.

У чемпиона не было форварда Окулова, у которого родились две дочки. Его отпустили в Москву. Посмотрим, на что способен новоиспеченный отец в пятницу и воскресенье, когда ЦСКА встретится со СКА и московским «Динамо».

Не факт, что чемпиону удастся разжиться очками в этих принципиальных матчах. Два поражения можно назвать осечкой, три и тем более четыре – уже серия с соответствующими выводами.

Армейцам как воздух нужен вратарь Юханссон, которые уже тренируется в общей группе. Шарыченков наелся-навыигрывался, а Скотников слишком зеленый для больших матчей. Скорее всего, в пятницу против ЦСКА выйдет швед Хелльберг, который после затяжного перерыва удачно сыграл в Сочи. Но это лишь предположение.

А уж как удачлив оказался олимпионик Кошечкин в домашнем матче с «Авангардом»! Ветеран засушил первый для себя сухарь в этом чемпионате. «Сталевары» без прихворнувших Прохоркина и Ламмикко одержали победу 3:0, забросив вторую и третью шайбы в пустые ворота. «Ястребы» впервые ушли со льда без голов.

источник: «Советский спорт»
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