Кросби не звонит маме, а Серена не стирает носки. Рассказываем о суевериях спортсменов

Лидер «Питтсбург Пингвинз» никогда не звонит в день игры своей маме. Перед матчем он не разрешает никому трогать уже обмотанную клюшку, если же кто-то все-таки к ней прикасается, Малыш Сид обматывает клюшку заново.

Один из лучших футболистов в истории никогда не бьет по воротам во время разминки, чтобы сэкономить точные удары для самого матча.

19‑кратная победительница турниров «Большого шлема» неизменно приносит на корт свои тапочки для душа, по-особенному завязывает шнурки, перед первой подачей стучит мячом пять раз, два раза – перед второй и не меняет носки на турнире, пока не проиграет.

Джон Терри (футбол)

Экс-защитник «Челси» и сборной Англии, который едва не перешел в «Спартак», всегда сидел в автобусе на одном и том же месте и слушал одну и ту же музыку. На «Стэмфорд Бридж» перед матчами пользовался одним и тем же писсуаром.

Мария Шарапова (теннис)

Перед каждой подачей россиянка, которая не так давно закончила карьеру, поворачивалась спиной к корту и шептала под нос какие-то «волшебные» слова.

Майкл Джордан (баскетбол)

Выступая в НБА, Летающий Джордан в каждом матче надевал под форму шорты команды Университета Северной Каролины, которые приносили ему удачу.

Марио Гомес (футбол)

Форвард немецкой сборной никогда не пел гимн перед началом матчей. Примета родилась еще во время игры за «молодежку»: в одном из поединков Марио просто забыл спеть и уже в самом начале встречи забил гол.

Раймон Доменек (футбол)

Бывший тренер сборной Франции помешан на астрологии и даже вывел свою теорию, согласно которой игроки, родившиеся под знаком Скорпиона, не могут принести пользу в его команде. А вот Львы, наоборот, – бесценные кадры.

Джейсон Джамби (бейсбол)

Джамби пять раз участвовал в Матчах всех звезд Главной бейсбольной лиги (MLB). Два секрета успеха он раскрыл годы спустя: признался в употреблении допинга и в том, что во время спадов в игре надевал под форму стринги. Примета действовала безотказно, а партнеры по команде, поначалу смеявшиеся над Джейсоном, потом и сами переняли эту привычку.

Брюс Гардинер (хоккей)

У силового форварда, известного по выступлениям за «Оттаву» и даже засветившегося в сезоне-2002/03 в тольяттинской «Ладе», был необычный ритуал: перед каждой игрой он окунал крюк клюшки в унитаз. Интересно, соперники знали об этой примете Брюса?

Гари Смит (хоккей)

Вратари – люди необычные. Особенно странно вел себя голкипер Гари Смит, который выступал в НХЛ в 1960–70‑х годах. В перерывах между периодами в раздевалке он каждый раз раздевался догола, а спустя время вновь напяливал всю свою амуницию.

Карлос Билардо (футбол)

У бывшего тренера сборной Аргентины тоже была своя примета – не есть курятину. Причем Билардо распространил запрет на всю команду. Как результат: золото ЧМ-1986 и серебро ЧМ-1990. Хотя, быть может, счастливой приметой все-таки было наличие в команде Диего Марадоны.

Уэйд Боггз (бейсбол)

А вот член Зала бейсбольной славы Уэйд Боггз, наоборот, регулярно перед игрой заказывал курятину, за что получил соответствующее прозвище – Цыпленок. Перед выходом на поле он носком ноги всегда писал на песке слово «Chai» (на иврите – «жизнь»).