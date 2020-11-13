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Чисто сработано! Юниор Чистяков забил свой первый гол в КХЛ (видео)
13 ноября 22:22
автор: Владислав Домрачев

Чисто сработано! Юниор Чистяков забил свой первый гол в КХЛ (видео)

Пятница, 13-е – счастливый день для 19-летнего защитника «Авангарда» и молодежной сборной России Семена Чистякова.

Сегодня в Новосибирске свежеиспеченный победитель Кубка «Карьяла» открыл личный голевой счет в КХЛ и помог омичам одержать волевую победу над «Сибирью» 4:1.

В четверг мы отмечали подопечных Игоря Ларионова – защитников Даннила Чайку, Шакира Мухамадуллина, Кирилла Кирсанова, форвардов Василия Подколзина, Марата Хуснутдинова, Даниила Башкирова, Захара Бардакова и, конечно, вратаря Ярослава Аскарова.

18-летний голкипер СКА сыграл в Подольске столь же ярко, что и легенда Владислав Третьяк в финале Кубка Канады-1981. И счет, кстати, такой же – 8:1, не отражающий упорный характер борьбы. Хозяева создали у ворота питерцев кучу голевых моментов, но заставили Аскарова капитулировать лишь единожды. Гости же продемонстрировали фантастическую эффективность бросков – забив 8 после 29 попаданий в створ.

Жаль, что в матче с ЦСКА Мухамадуллина лишили ассистентского балла, не засчитав гол Александра Кадейкина. Огорченный юниор в конце третьего периода засадил клюшкой в визер Максиму Шалунову, сел в штрафной бокс, и армеец Брендэн Лайпсик реализовал численное преимущество.

До сих под вопросом авторство гола уфимца Дмитрия Кугрышева. Повтор убеждает, что после расчетливого наброса капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина шайба залетела в ворота ЦСКА от конька Чайки, но протокол говорит об обратном – гол записан на Кугрышева. Это была последняя смена 18-детнего дебютанта КХЛ, в третьем периоде Чайка на лед не выходил.

По горячим следам Кубка «Карьяла» Профессор Чайку похвалил за высокий хоккейный интеллект, отметив шероховатости игры в обороне. А Семена Чистякова Ларионов отметил за основательность и стабильность. В Новосибирске молодой защитник презентовал уантаймер – после диагонали Сергея Шумакова он вколотил шайбу в сетку ворот хозяев. Режиссер трансляции сразу и не разобрался, кто отличился и настойчиво показывал крупным планом другого защитника - Кирилла Готовца. Нет, белорус на подобное не способен.

Чистяков сделал счет 3:1, заставив команду со снежинкой смириться с поражением. Он провел отличный матч: за 15:44 игрового времени трижды точно бросал по воротам и один – заблокировал. Заставив уйти в тень своего одноклубника Егора Чинахова с его убийственным броском.

Чем ответит уфимский Хара в Петровском парке? В «Салавате» Мухамадуллина на постоянной основе выпускают во второй бригаде большинства. Ждем и появления форварда Родиона Амирова, не сыгравшего с ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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