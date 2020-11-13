Чисто сработано! Юниор Чистяков забил свой первый гол в КХЛ (видео)

Сегодня в Новосибирске свежеиспеченный победитель Кубка «Карьяла» открыл личный голевой счет в КХЛ и помог омичам одержать волевую победу над «Сибирью» 4:1.

В четверг мы отмечали подопечных Игоря Ларионова – защитников Даннила Чайку, Шакира Мухамадуллина, Кирилла Кирсанова, форвардов Василия Подколзина, Марата Хуснутдинова, Даниила Башкирова, Захара Бардакова и, конечно, вратаря Ярослава Аскарова.

18-летний голкипер СКА сыграл в Подольске столь же ярко, что и легенда Владислав Третьяк в финале Кубка Канады-1981. И счет, кстати, такой же – 8:1, не отражающий упорный характер борьбы. Хозяева создали у ворота питерцев кучу голевых моментов, но заставили Аскарова капитулировать лишь единожды. Гости же продемонстрировали фантастическую эффективность бросков – забив 8 после 29 попаданий в створ.

Жаль, что в матче с ЦСКА Мухамадуллина лишили ассистентского балла, не засчитав гол Александра Кадейкина. Огорченный юниор в конце третьего периода засадил клюшкой в визер Максиму Шалунову, сел в штрафной бокс, и армеец Брендэн Лайпсик реализовал численное преимущество.

До сих под вопросом авторство гола уфимца Дмитрия Кугрышева. Повтор убеждает, что после расчетливого наброса капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина шайба залетела в ворота ЦСКА от конька Чайки, но протокол говорит об обратном – гол записан на Кугрышева. Это была последняя смена 18-детнего дебютанта КХЛ, в третьем периоде Чайка на лед не выходил.