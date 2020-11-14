НХЛ в тупике: несколько клубов на грани банкротства, но игроки больше не хотят идти на уступки

Тем временем в НХЛ зреет недовольство пузырями. Ранее Беттмэн сообщил, что в планах лиги играть в четырех географических дивизионах – один чисто канадский, другие – американские, причем пересечение, к примеру, представителей Калифорнии и Флориды исключено. Команды будут собираться на минитурниры в модифицированных пузырях на 10-12 дней, после чего игроков на неделю распускают по домам, а затем съезд в новых пузырях.

Жесткие карантины накрыли и Канаду. Так, в четверг в Манитобе отменили любые собрания за пределами семьи. Все спортивные сооружения закрыты. Если «Джетс» все-таки решат в середине декабря приступить к тренировкам на клубной базе в Виннипеге, придется добывать специальное разрешение на исключение из законов провинции.

В НХЛ по-прежнему держатся за 1 января. Но все больше и больше наблюдателей склоняются к тому, что хорошо бы открыться хотя бы 1 февраля. Пандемия в США и Канаде едва ли не каждый день ставит антрирекорды. Надеяться хоть на какое-то присутствие зрителей на трибунах в ближайшие месяцы просто нереально.

Эта тема уже поднималась в начале ноября, на что комиссар НХЛ Гари Беттмэн отреагировал предельно жестко: «Или играют все, или – никто!» Он исключил даже мысль об отступничестве. Хотя в остальном хоккейном мире Северной Америки прецедентов хватает. В частности, в Южной профессиональной лиге пять клубов самоустранились. Еще два снялись в Лиге Восточного побережья. Наверняка будут жертвы в житнице кадров НХЛ Американской хоккейной лиге, которая, в отличие от своих патронов, уже официально назвала дату старта сезона – 5 февраля.

В конце недели состоялось очередное заочное заседание совета директоров НХЛ, которое опять закончилось пшиком. Если не сказать больше: впервые открыто сказано, что пять владельцев клубов заявили о невозможности выжить в нынешних условиях и намерены пропустить сезон.

Команды все больше склоняются к тому, чтобы, несмотря ни на что, играть на своих аренах. Например, «Рейнджерс» приезжают в Бостон и за четыре дня проводят три матча. Спустя какое-то время «Брюинз» наносят ответный визит в «Медисон Сквер Гарден». Это минимизирует переезды и поможет получить хоть какой-то навар от зрителей – в регионах США разная ситуация с возможным запуском болельщиков в закрытые помещения. Плюс заработать на местной рекламе и, конечно, хоть как-то возместить расходы титульным спонсорам арены, которые уплатили миллионы долларов за право дать стадиону название своей компании. Кроме того, матчи будут проходить в удобное для всех вечернее время, что в пузырях невозможно: как было в Эдмонтоне и Торонто при розыгрыше Кубка Стэнли-2020, на одном катке придется организовывать до трех матчей в день!

Главная проблема в том, что полноценный регулярный чемпионат в 82 тура уже исключен. НХЛ делает ставку на сезон-2021/22, когда дебютирует 32-й клуб НХЛ «Сиэтл Кракен», а также активируется новый телеконтракт с трансляциями на США. Следовательно, стартовать в 2021 году нужно, как обычно, в начале октября и гарантированно сыграть чемпионат в полном объеме.

Сейчас говорят о максимум 62 турах. Однако самое реальное расписание – 48 матчей, как было в двух послокаутных сезонах. Но это новые невозместимые потери для хозяев. Вот потому пять владельцев предъявили Беттману едва ли не ультиматум: либо игроки еще делятся, либо мы закрываем предприятие. Минимум на сезон.

Профсоюз, разумеется, категорически против дальнейшего снижения зарплат своих членов. Игроки и так от контрактов на сезон-2021/22 получат только 72 процента – 20% эскроу и 10% от оставшихся 80 лига заберет в долг, который вернет через пять лет. Добавьте местные и федеральные налоги, достигающие в сумме 55 процентов, и что остается от условного миллиона долларов на руки? 150 – 200 тысяч долларов. Вот бы на такие деньги посадить в КХЛ наших дармоедов, паразитирующих на шее государства!

НХЛ на этом не остановилась и выдвинула идею о пропорциональной оплате за количество сыгранных матчей. То есть если 82 тура – 100 процентов зарплаты, а если, условно, 41 – то уже 50 процентов. Вот на это профсоюз точно не пойдет. Тем более в новом коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом, заключенном перед рестартом минувшего сезона, о подобных поборах ни слова.

Но основополагающее положение коллективного соглашения – дележ годовых доходов между лигой и профсоюзом 50 на 50 остается в силе. НХЛ по всем экономическим прогнозам по итогам сезона-2020/21 переплатит игрокам, если ничего не изменится, миллиард долларов. Единственный выход избежать пропорциональной относительно сыгранных матчей зарплаты – ее отсрочка на величину более уже существующих десяти процентов.

Словом, в заокеанском хоккее все очень жестко. Самое тревожное – встречи между боссами НХЛ и профсоюзом до сих пор не было. Когда она состоится – неизвестно.