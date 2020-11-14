ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
НХЛ в тупике: несколько клубов на грани банкротства, но игроки больше не хотят идти на уступки
14 ноября 18:00
автор: Виталий Славин

НХЛ в тупике: несколько клубов на грани банкротства, но игроки больше не хотят идти на уступки

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, к чему может привести разногласие между НХЛ, владельцами клубов и профсоюзом игроков.

В конце недели состоялось очередное заочное заседание совета директоров НХЛ, которое опять закончилось пшиком. Если не сказать больше: впервые открыто сказано, что пять владельцев клубов заявили о невозможности выжить в нынешних условиях и намерены пропустить сезон.

Эта тема уже поднималась в начале ноября, на что комиссар НХЛ Гари Беттмэн отреагировал предельно жестко: «Или играют все, или – никто!» Он исключил даже мысль об отступничестве. Хотя в остальном хоккейном мире Северной Америки прецедентов хватает. В частности, в Южной профессиональной лиге пять клубов самоустранились. Еще два снялись в Лиге Восточного побережья. Наверняка будут жертвы в житнице кадров НХЛ Американской хоккейной лиге, которая, в отличие от своих патронов, уже официально назвала дату старта сезона – 5 февраля.

В НХЛ по-прежнему держатся за 1 января. Но все больше и больше наблюдателей склоняются к тому, что хорошо бы открыться хотя бы 1 февраля. Пандемия в США и Канаде едва ли не каждый день ставит антрирекорды. Надеяться хоть на какое-то присутствие зрителей на трибунах в ближайшие месяцы просто нереально.

Жесткие карантины накрыли и Канаду. Так, в четверг в Манитобе отменили любые собрания за пределами семьи. Все спортивные сооружения закрыты. Если «Джетс» все-таки решат в середине декабря приступить к тренировкам на клубной базе в Виннипеге, придется добывать специальное разрешение на исключение из законов провинции.

Тем временем в НХЛ зреет недовольство пузырями. Ранее Беттмэн сообщил, что в планах лиги играть в четырех географических дивизионах – один чисто канадский, другие – американские, причем пересечение, к примеру, представителей Калифорнии и Флориды исключено. Команды будут собираться на минитурниры в модифицированных пузырях на 10-12 дней, после чего игроков на неделю распускают по домам, а затем съезд в новых пузырях.

Команды все больше склоняются к тому, чтобы, несмотря ни на что, играть на своих аренах. Например, «Рейнджерс» приезжают в Бостон и за четыре дня проводят три матча. Спустя какое-то время «Брюинз» наносят ответный визит в «Медисон Сквер Гарден». Это минимизирует переезды и поможет получить хоть какой-то навар от зрителей – в регионах США разная ситуация с возможным запуском болельщиков в закрытые помещения. Плюс заработать на местной рекламе и, конечно, хоть как-то возместить расходы титульным спонсорам арены, которые уплатили миллионы долларов за право дать стадиону название своей компании. Кроме того, матчи будут проходить в удобное для всех вечернее время, что в пузырях невозможно: как было в Эдмонтоне и Торонто при розыгрыше Кубка Стэнли-2020, на одном катке придется организовывать до трех матчей в день!

Главная проблема в том, что полноценный регулярный чемпионат в 82 тура уже исключен. НХЛ делает ставку на сезон-2021/22, когда дебютирует 32-й клуб НХЛ «Сиэтл Кракен», а также активируется новый телеконтракт с трансляциями на США. Следовательно, стартовать в 2021 году нужно, как обычно, в начале октября и гарантированно сыграть чемпионат в полном объеме.

Сейчас говорят о максимум 62 турах. Однако самое реальное расписание – 48 матчей, как было в двух послокаутных сезонах. Но это новые невозместимые потери для хозяев. Вот потому пять владельцев предъявили Беттману едва ли не ультиматум: либо игроки еще делятся, либо мы закрываем предприятие. Минимум на сезон.

Профсоюз, разумеется, категорически против дальнейшего снижения зарплат своих членов. Игроки и так от контрактов на сезон-2021/22 получат только 72 процента – 20% эскроу и 10% от оставшихся 80 лига заберет в долг, который вернет через пять лет. Добавьте местные и федеральные налоги, достигающие в сумме 55 процентов, и что остается от условного миллиона долларов на руки? 150 – 200 тысяч долларов. Вот бы на такие деньги посадить в КХЛ наших дармоедов, паразитирующих на шее государства!

НХЛ на этом не остановилась и выдвинула идею о пропорциональной оплате за количество сыгранных матчей. То есть если 82 тура – 100 процентов зарплаты, а если, условно, 41 – то уже 50 процентов. Вот на это профсоюз точно не пойдет. Тем более в новом коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом, заключенном перед рестартом минувшего сезона, о подобных поборах ни слова.

Но основополагающее положение коллективного соглашения – дележ годовых доходов между лигой и профсоюзом 50 на 50 остается в силе. НХЛ по всем экономическим прогнозам по итогам сезона-2020/21 переплатит игрокам, если ничего не изменится, миллиард долларов. Единственный выход избежать пропорциональной относительно сыгранных матчей зарплаты ее отсрочка на величину более уже существующих десяти процентов.

Словом, в заокеанском хоккее все очень жестко. Самое тревожное – встречи между боссами НХЛ и профсоюзом до сих пор не было. Когда она состоится – неизвестно.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пекин отказался проводить финал серии Гран-при по фигурному катаниюПутешествие в параллельный мир. Сборная России в Молдавии была сама не свояЦСКА выиграл у "Салавата Юлаева"Первое, что выдает женщину, которая давным-давно без мужчиныКто такая Наташа Веретенникова, которая слила видео с ДзюбойРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Так шантажировали Дзюбу или нет?
Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием Артема Дзюбы.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Россия и грядущий отбор на ЧМ-2022. Третья корзина готова стать реальностью
Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд. Она опустилась на одну позицию — с 19-го на 20-е место
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика