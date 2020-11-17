Отдать барыгам НХЛ 9 долларов из 10 заработанных? Но игроки на это не подписывались

Так, потолок зарплат остается на нынешнем уровне в 81,5 млн долларов и не будет повышен до лучших времен.

Бескомпромиссную позицию профсоюза легко понять. Игроки и так летом перед рестартом сезона согласились почти со всеми предложениями НХЛ. Тогда Артемий Панарин заявил от имени всех пролетариев шайбы: «Мы готовы доиграть сезон, только если лига урегулирует вопрос с эскроу, что будет прописано в новом коллективном соглашении». Лига услышала россиянина, вроде как сделала шаг навстречу, но консенсус обложила массой условий.

Все сроки прошли, а за океаном тишина. Причина в незатихающей пандемии, которая накрыла и Канаду. Потери клубов растут, а потому владельцы требуют от профсоюза новых уступок. Игроки категорически против, тем более что это будет нарушением коллективного соглашения.

Эскроу (вычитаемые из зарплат игроков деньги, чтобы по итогам сезона доходы между владельцами и хоккеистами распределялись поровну) возрастет до 20% в первый год, а дальше будет снижаться: в 2021/22 – 14-18%, в 2022/23 – 10%, в сезонах-2023/24, 2024/25, 2025/26 – шесть процентов.

Кроме того, игроки отдадут в долг лиге десять процентов от зарплаты в следующем сезоне, которые им вернут к 2025 году.

В ответ НХЛ пообещала участие в Олимпиаде в Пекине-2022 и Милане-2026, а также постепенно поднять минимальную зарплату с 700 до 775 тыс долларов, а гонорар новичка – с 925 тысяч до миллиона долларов. В два раза увеличатся бонусы за участие в плей-офф – до 32 млн долларов.

Казалось бы, все ясно и понятно. Эскроу в 20% – рекордный для НХЛ. Но если бы коллективное соглашение не перезаключили, размер ненавистной подати достиг бы минимум 30 процентов.

На сегодня игроки в новом сезоне уже получат лишь 72 процента от суммы в контракте – 20% эскроу, а от 80 оставшихся еще 10% в долг. Минус, разумеется, местные и федеральные налоги, а это от 39 до 53 процентов.

Но НХЛ хочет еще ужать игроков и платить пропорционально сыгранным матчам. Например, если вместо стандартных 82 туров проведут 60, то игроки недосчитаются еще 27% оклада. Что в итоге остается на руки? В худшем случае сто тысяч от условного миллиона.

Как бы вы отнеслись к тому, что при официальной белой зарплате в сто тысяч рублей в кассе вам бы выдали 10 тысяч? Причем ранее вы выполнили все требования работодателя, отработав бесплатно почти три месяца. Ведь игроки за Кубок Стэнли-2020 получили только небольшие бонусы.

Договор, мистер Беттмэн, дороже денег!