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Отдать барыгам НХЛ 9 долларов из 10 заработанных? Но игроки на это не подписывались
17 ноября 18:00
автор: Виталий Славин
автор фото: На фото: Гэри Беттмэн

Отдать барыгам НХЛ 9 долларов из 10 заработанных? Но игроки на это не подписывались

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин считает, что у НХЛ слишком большие запросы в переговорах с игроками.

Инсайдеры НХЛ 6 ноября обнадежили болельщиков: через семь-десять дней лига объявит о старте чемпионата 1 января и о формуле сезона.

Все сроки прошли, а за океаном тишина. Причина в незатихающей пандемии, которая накрыла и Канаду. Потери клубов растут, а потому владельцы требуют от профсоюза новых уступок. Игроки категорически против, тем более что это будет нарушением коллективного соглашения.

Попробуем разобраться в ситуации с обеих сторон.

Бескомпромиссную позицию профсоюза легко понять. Игроки и так летом перед рестартом сезона согласились почти со всеми предложениями НХЛ. Тогда Артемий Панарин заявил от имени всех пролетариев шайбы: «Мы готовы доиграть сезон, только если лига урегулирует вопрос с эскроу, что будет прописано в новом коллективном соглашении». Лига услышала россиянина, вроде как сделала шаг навстречу, но консенсус обложила массой условий.

Так, потолок зарплат остается на нынешнем уровне в 81,5 млн долларов и не будет повышен до лучших времен.

Эскроу (вычитаемые из зарплат игроков деньги, чтобы по итогам сезона доходы между владельцами и хоккеистами распределялись поровну) возрастет до 20% в первый год, а дальше будет снижаться: в 2021/22 – 14-18%, в 2022/23 – 10%, в сезонах-2023/24, 2024/25, 2025/26 – шесть процентов.

Кроме того, игроки отдадут в долг лиге десять процентов от зарплаты в следующем сезоне, которые им вернут к 2025 году.

В ответ НХЛ пообещала участие в Олимпиаде в Пекине-2022 и Милане-2026, а также постепенно поднять минимальную зарплату с 700 до 775 тыс долларов, а гонорар новичка – с 925 тысяч до миллиона долларов. В два раза увеличатся бонусы за участие в плей-офф – до 32 млн долларов.

Казалось бы, все ясно и понятно. Эскроу в 20% – рекордный для НХЛ. Но если бы коллективное соглашение не перезаключили, размер ненавистной подати достиг бы минимум 30 процентов.

На сегодня игроки в новом сезоне уже получат лишь 72 процента от суммы в контракте – 20% эскроу, а от 80 оставшихся еще 10% в долг. Минус, разумеется, местные и федеральные налоги, а это от 39 до 53 процентов.

Но НХЛ хочет еще ужать игроков и платить пропорционально сыгранным матчам. Например, если вместо стандартных 82 туров проведут 60, то игроки недосчитаются еще 27% оклада. Что в итоге остается на руки? В худшем случае сто тысяч от условного миллиона.

Как бы вы отнеслись к тому, что при официальной белой зарплате в сто тысяч рублей в кассе вам бы выдали 10 тысяч? Причем ранее вы выполнили все требования работодателя, отработав бесплатно почти три месяца. Ведь игроки за Кубок Стэнли-2020 получили только небольшие бонусы.

Договор, мистер Беттмэн, дороже денег!

источник: «Советский спорт»
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